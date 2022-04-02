Англичанин с душой индуса: Почему «отец» Маугли Редьярд Киплинг половину жизни провел в уединении

*Отец* Маугли Редьярд Киплинг и его герои | Фото: express.co.uk и bomba.co

Первый английский лауреат Нобелевской премии по литературе | Фото: loc.gov

Знаменитый английский писатель Редьярд Киплинг | Фото: librebook.me

Слева – Редьярд Киплинг в возрасте 60 лет на обложке журнала «Time», 1926. Справа – писатель и его герои | Фото: 2queens.ru и manwb.ru

Первое издание *Книги джунглей* | Фото: 2queens.ru

Кадр из мультфильма *Маугли*, 1973 | Фото: bomba.co

Кадр из мультфильма *Маугли*, 1973 | Фото: bomba.co

Первый английский лауреат Нобелевской премии по литературе | Фото: geo-storm.ru

Редьярд Киплинг вступает в должность почетного ректора университета Святого Андрея | Фото: 2queens.ru

*Отец* Маугли Редьярд Киплинг | Фото: nnm2.com и express.co.uk

Знаменитый английский писатель Редьярд Киплинг | Фото: 2queens.ru