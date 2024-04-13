Почему в выходные может быть плохое настроение

Вы когда-нибудь замечали, что в воскресенье у вас беспричинно плохое настроение? Казалось бы: в этот день вы отдыхаете, можете делать всё, что заблагорассудится, а настрой всё равно ни к чёрту. Оказывается, психологи давным-давно описали это. И называется такое явление «воскресный невроз».







Материал расскажет подробно, в чём тут дело.



1. Кто чаще страдает от «воскресного невроза»?

2. Почему это происходит?

3. Какие ещё есть грани «воскресного невроза»?

4. Почему не стоит бить тревогу?

Вот как бывает!Спойлер: умные люди. Стало легче? Погнали дальше! Недавнее исследование университета Гарварда показало, что если вы сотрудник с высоким уровнем образования, то вы можете страдать от «воскресного невроза». Немецкие учёные тоже не отстают. Используя исследование под названием «Немецкая социально-экономическая группа», профессор Гамбургского университета Вольфганг Менниг изучил данные за 16 лет, в котором приняли участие более 34 000 немецких специалистов и рабочих. В исследовании он сравнил их ответы на вопрос о том, насколько они удовлетворены своей жизнью, выставляя такие переменные, как возраст, пол, семейное положение и образование.Что он обнаружил: как мужчины, так и женщины с более высоким уровнем образования имели более низкие «показатели удовлетворенности жизнью» по выходным, чем в течение недели. У высокообразованных мужчин рейтинг был самым высоким по понедельникам и самым низким по субботам и воскресеньям. Среди высокообразованных женщин рейтинги по воскресеньям были значительно ниже. В исследовании также было обнаружено, что у мужчин с более низким уровнем образования разница в уровне счастья в разные дни недели была не такой большой.Отдыхать? Нет, не слышали...Причин здесь несколько. Первая. Высокообразованные люди оценивают свои выходные несколько ниже, чем рабочие, потому что они предпочитают более структурированный день. Вторая причина идёт чисто по Фрейду: у нас остались детские тревоги по поводу начала новой школьной недели. Третья причина заключается в том, что хорошо образованные профессионалы тратят свои выходные на беспокойство по поводу новой рабочей недели.Мам, есть же я, поиграй со мной!Впервые проблему плохого настроения в выходные подняли в начале 20 века два психиатра: Шандер Ферензи (Венгрия) и Виктор Франкл (Австрия). Учуяли, откуда ветер дует? Австро-Венгрия: родина дедушки Фрейда. Оба были его последователями. Они вплотную занимались разбором вопроса, почему у людей с высоким IQ плохое настроение внерабочие дни. И что же они выяснили? А вот что! Умным людям не хватает содержательности жизни в выходные! Бинго! Они начинают бояться, что их жизнь недостаточно наполнена смыслом. Эвона как…Фитнес-клубы в выходные работают.Если вы нашли у себя симптомы «воскресного невроза», тревогу бить не нужно. Во-первых, потому что сам факт его наличия говорит о том, что ваш IQ и образование – выше среднего. Умный человек старается постоянно занимать себя чем-то, а именно в этом кроется профилактика тревожных расстройств, панических расстройств и неврозов всех мастей. Почему следует радоваться? Да потому что вы уже поняли, что жизнь – это действие. Занимайте себя постоянно чем угодно в любой день недели (благо всегда найдётся неубранное место жилища, тренировочка в фитнес-клубе за углом или обделённый вниманием родственник или кот), чтобы исключить симптоматику «воскресного невроза». Вот такие мы, умные люди.