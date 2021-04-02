Чем раньше заменяли прокладки и туалетную бумагу: 5 изобретений средств личной гигиены

Каждый день мы чистим зубы, рассчитываемся и тщательно соблюдаем личную гигиену. Однако часто ли вы задумались над тем, как появились привычные нам предметы и что делали люди до их изобретения? А ведь банальные на первый взгляд вещи вроде зубной щетки, туалетной бумаги или прокладок стали настоящим прорывом в свое время. Историю этих и других изобретений расскажет Novate.ru.
1. Туалетная бумага
Первой осовремененной версией туалетной бумаги были отдельные листочки в упаковке / Фото: ic.pics.livejournal.com
Наши предки проявляли недюжинную фантазию, чтобы осуществить гигиеническую процедуру после справления нужды. Древние римляне использовали специальную губку, закрепленную на палке. Затем ее отправляли в чашу с соленой водой до следующего раза. Суровые викинги довольствовались шерстяными комками, а коренные американцы пользовались кукурузными початками и крупными листьями различных растений. Французская аристократия в свойственной ей величественной манере подтиралась кружевными лоскутами или льняными тряпками. А для писателя Франсуа Рабле приятнее всего был живой утенок.
Китайцы первыми стали использовать для гигиенических целей бумагу. Такая привилегия, конечно же, была доступна только императорам, а не простым смертным. Со временем бумагой начали пользоваться и во всем мире. Причем в ход шли старые газеты, рукописи, а иногда и книги. Лишь в 1857 году американец Джозеф Гайетти придумал нарезать бумагу квадратами и фасовать по пачкам. Мужчина настолько гордился своей идеей, что на каждом листке отпечатывал собственное имя. Кто придумал сворачивать бумагу в рулоны - доподлинно неизвестно, однако уже в 1890 году американская компания Scott Paper начала выпускать привычную сегодня туалетную бумагу.
2. Расческа
Расческа из рыбьего скелета / Фото: pbs.twimg.com
Рыбьи скелеты были первыми прототипами расчесок. Подобный гребень нашли на территории бывшей Римской империи. Его вырезали из кости животного, сделав ручку и восемь зубцов. В разных странах вплоть до середины XIX столетия расчески изготовлялись из дерева, рогов животных, слоновой кости, кораллов и даже черепашьего панциря. В 1869 году братья-американцы Исайя и Джон Хайатт создали целлулоид - искусственный материал, напоминающий пластмассу. Внешне он выглядел как рога, кораллы или кости. Это спасло животных от уничтожения ради гребней, а расчески стали стоить намного дешевле.
3. Презерватив
Так выглядели одни из первых презервативов / Фото: sexbook.ru
Примерно три тысячелетия до н.э. царь Древнего Крита Минос пользовался рыбьим пузырем, чтобы защищаться от ЗППП во время плотских утех. По некоторым предположениям римляне изготавливали контрацептивы из мускульных тканей погибших воинов. Египтяне еще 1000 лет до н.э. приспособили для любовных дел льняной мешочек с ленточками-завязками, чтобы презерватив не спадал в процессе. Подобное изобретение разошлось по всему миру и использовалось еще около 2500 лет.
В XV веке в средневековой Европе разразилась эпидемия сифилиса, и презервативы стали как никогда популярны. До этих пор люди не подозревали, что мешочки защищают не только от венерических болезней, но и предотвращают беременность. Однако уже к концу века придумали специальный химический раствор, в который окунали кончик льняного контрацептива, ждали, пока он высохнет, а лишь затем использовали по назначению. Это были первые спермициды (вещества, разрушающие сперматозоиды), которые содержатся и в современных презервативах.
Так выглядело производство латексных презервативов / Фото: medkomissia57.ru
XVII век стал новым витком в истории контрацептивов. Доктор любвеобильного короля Англии и Шотландии Карла II Чарльз Кондом придумал новый контрацептив из овечьих кишок. По одной из версий, отсюда и появилось слово «кондом». По другой - название произошло от латинского «condon», то есть «хранилище». Контрацептивы из кишок животных могли позволить далеко не все, поэтому часто их использовали по несколько раз.
В 1839 году американец Чарльз Гудьир открыл вулканизацию резины, за счет которой каучук превращался в износостойкий эластичный материал. Благодаря этому изобретению уже в 1844 году появились резиновые контрацептивы. А в 1919 году создали латексные кондомы, эластичные и без резкого аромата. Спустя почти сорок лет изобрели и презервативы со смазкой.
4. Прокладка
Тканевые прокладки появились в XIX веке, а в ХХ - ватно-марлевые / Фото: nhathuoclongchau.com
Менструация доставляла женщинам неудобства во все времена. В доисторический период задействовались любые абсорбирующие растения вроде морских губок, мха, травы, водорослей. В Древнем Египте изготавливали тампоны из скрученных листьев папируса, которые предварительно смягчали, а в Греции брали тонкие палочки и обматывали их ветошью. Римлянки спасались шерстью животных, африканки - травяными пучками, а японки - бумагой. В начале XIX века женщины начали шить прокладки из старого тряпья и хлопка. Изделия стирали, сушили и использовали неограниченное количество раз.
Спустя столетие тканевые прокладки заменили на одноразовые ватно-марлевые. Такие изделия стали массово производить и продавать в 20-х годах, рекламируя их в женских журналах. Ватно-марлевые прокладки крепились к белью булавками и специальными веревочками завязывались на талии. Первые тампоны создали в 1936 году, но популярными они стали только под конец 60-х. Через десять лет появилась липкая лента, благодаря которой гигиеническое средство можно было закреплять на нижнем белье. А в 90-х придумали абсорбирующий гель для впитывания выделений.
5. Зубная щетка
Эволюция зубных щеток / Фото: temperaturka.com
Гигиена ротовой полости заботила древних людей не меньше, чем наших современников. В египетских саркофагах, которые датируются третьим тысячелетием до н.э., обнаружили первые подобия щеток для чистки зубов. Ими были деревянные веточки с распушенными концами. Первое подобие современной щетки создали в Китае в 1498 году. Китайцы брали бамбуковую ручку и крепили к ней прочные щетинки с загривка сибирского вепря. Правда, чистили зубы тогда «на сухую», без каких-либо паст и порошков.
Гусиные перья использовались вместо зубочисток / Фото: witchleather.ru
В XVII веке щетка перекочевала в Европу, где до этого зубы в принципе не чистили. Максимум - изготавливали зубочистки из гусиных перьев (а богатые пользовались медными, серебряными) или протирали зубы тряпками. Именно поэтому жесткую кабанью шерсть заменили на мягкие лошадиные волоски. Такими щетками пользовались до ХХ века. В 1937 году изобрели нейлон, а годом спустя выпустили первые гигиенические изделия с синтетическими щетинками. Однако некоторые люди по-прежнему использовали щетки с животным волосом, поскольку он были мягче и не травмировали десна. Изделия с мягкими нейлоновыми щетинками появились только в 50-х годах.
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