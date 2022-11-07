В чем феномен советских общественных бань и банных традиций

Общественная баня в СССР видится сегодня культурным феноменом несмотря на то, что подобные заведения имелись и во множестве других стран. Советская баня не ограничивалась одной только гигиеной, представляя собой место налаживания социальных связей. Можно долго ругать «совковые» заведения за общие тазики с ковшиками, но баня осталась в истории самобытной культурной вехой. Ее неизменно посещали даже те граждане, в квартирах которых присутствовала ванная комната и горячая вода.
Особенности водных процедур в СССР
Банная культура пришла из деревень.
Русские бани известны с древности: привычным местом гигиены в сельской местности являлся деревянный сруб с двумя помещениями. В советский период баня превратилась в истинное спасение для миллионов людей. А если выражаться точнее, то для большинства жителей необъятной страны. После революции, ближе к 1930-м, народ начал массово переселяться в города из деревень. Но качественный уровень городского жилья оставлял желать лучшего. Большая часть людей селились в бараки и коммунальные квартиры. Горячая вода в общественном трубопроводе не предусматривалась, а вместе с ней - возможность качественно отмыться. Люди пробовали приводить себя в порядок разными способами, но на постоянной основе такая ситуация представлялась затруднительной. Трудящимся на заводах, шахтах и фабриках просто необходимо было окунуться после физически напряженной рабочей смены в теплую воду, но в домашних стенах это не представлялось возможным. Нельзя, конечно, утверждать, что советский труженик полностью лишал себя водных процедур. Люди обмывались в тазах, раковинах, задействуя любые альтернативы и выходы из сложившейся реальности. И даже с началом повального строительства «хрущевок» в 1960-е новое жилье часто было лишено полноценных ванных комнат. На первое место выходили экономия и стремление возведения домов в максимально сжатые сроки.
Доступность общественных бань
Очередь в баню. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Баня, выросшая из банального места для купания в сосредоточение задушевных разговоров, притягивала людей в условиях отсутствия открытого информационного поля. В банях завязывалась дружба, передавались новости и, чего греха таить, рождались и множились сплетни. Традиционно установленным для большой мойки днем была суббота. Такая традиция сформировалась по нескольким причинам: во-первых, это был первый день в неделе после ряда рабочих, а во-вторых, воскресенье еще с дореволюционных времен оставалось семейно-церковным. Так что свободной для бытовых процедур выбрали субботу.
Походы в баню, в финансовом отношении, никак не сказывались на семейных бюджетах. Вход в это демократичное место сопоставимо обходился по цене батона белого хлеба или, что так же было показательно, кружки пива – не выше 20 копеек. Банные принадлежности посетителям приходилось приносить с собой из дома. Этот перечень замыкался на полотенцах, в качестве которых часто использовалась простынь, и мыла. Однако в некоторых местах была возможность за умеренную плату приобрести все необходимое на месте. Особенно - в более поздние советские времена после 1970-х.
Банные порядки и интерьеры
Интерьеры не отличались изысканностью. /Фото: forum.na-svyazi.ru
В баню ходили без лишних заморочек - босиком. Первая банная обувь – мыльницы или сланцы – появилась значительно позже. Расположенные в комнатах для переодевания шкафчики изготавливались из дерева и железа. Но это в лучшем случае. Чаще всего раздевалка представляла собой специальный зал, где инфраструктура ограничивалась деревянными скамьями и крючками под одежду. Полы в банях традиционно выкладывались кафелем. Чтобы минимизировать травматизм, а подобные случаи были нередкими, на скользкую плитку накладывали деревянный настил из скрепленных друг с другом дощечек. Такой подход параллельно устранял еще одну проблему – скопление на полу большого количества воды, которая не успевала стекать в канализацию.
Женщины и мужчины принимали банные процедуры отдельно друг от друга. Соответственно, мать шла мыться с дочерями, а глава семьи - с сыновьями. Раздевшись в предбаннике догола и взяв с собой хозяйственное мыло, мочалку, а иногда даже веник из березовых либо дубовых веток, посетители переходили в "мыльное отделение". Это место, как правило, весьма просторных размеров, вмещало в себя несколько душей, у которых выстраивались очереди голых людей. Процедуру облегчала, так называемая, шайка - небольшой металлический таз. Пришедшим совершать омовения с собственной шайкой, а таких было достаточно, прежде всего оставалось заполучить свободное место на скамье. Когда посетителей было мало, это не составляло особой проблемы. Всем хватало как казенных шаек, которыми можно было разжиться в двух экземплярах (для ног и головы), так и сидячих мест. Процесс заключался в том, чтобы ополоснуть таз кипятком в целях дезинфекции, место на скамье и приступить к мытью мочалкой, зачерпывая набранную горячую воду из шайки. Если же свободного таза не находилось, приходилось следить за заканчивающим помывку посетителем, другими словами, подкарауливая его «аксессуар».
Завершением процесса был душ в качестве финального ополаскивания или же после выхода из парного отделения, если таковое имелось. Парная представляла собой помещение размером поменьше с несколькими деревянными полками, куда усаживались желающие попариться. В комнате поддерживались температуры, достигавшие под потолком 90 градусов. На этом уровне «очищения» помимо мочалок использовались предварительно размоченные в горячей воде веники, которыми люди традиционно хлестали по телу себя или друг друга.
Сопутствующие радости и традиции
Баня была чем-то большим, чем просто баня.
Обернувшиеся в белые простыни советские мужчины со стороны отдаленно напоминали римских патрициев финального периода. Эта картинка неоднократно передавалась советским кинематографом. Заседая в банных раздевалках, а в отдельных случаях в комнатах отдыха, они «общались», закусывая домашними бутербродами, яйцами вкрутую и солениями. В баню часто ходили большой компанией, пронося в объемном мужском портфеле, помимо прочего, выпивку. Неподалеку от некоторых бань размещались столовые и буфеты. Несмотря на то, что проносить в бани крепкие напитки запрещалось правопорядком, всегда можно было договориться с банщиком. Ну а то, что баня была в СССР больше, чем просто баня, говорил один явный факт. Даже те граждане, в домах которых присутствовала индивидуальная ванная комната, продолжали регулярно посещать общественные заведения гигиены. Баня долгое время оставалась, прежде всего, местом душевных посиделок.
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