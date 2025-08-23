Как приготовить сочную тушёную капусту с мясом: 5 аппетитных рецептов

Осталась капуста, а в голове ноль идей, что с ней делать? В таком случае, пришло время потушить её, тем самым убив сразу двух зайцев, отметая все вопросы, что приготовить на первое, второе, третье и обязательно на закуску. Тем более, когда перед вами такое разнообразие рецептов.
1. С грибочками и свининой
Тушёная капуста с шампиньонами и сочными кусочками свинины – блюдо, которым можно накормить всю семью.
Ингредиенты:
• Капуста – 0,5 кг;
• Шампиньоны – 200 г;
• Свиная вырезка – 350 г;
• Лук белый репчатый – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Вино белое сухое – 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – 2-3 веточки.
Тушёная капуста со свининой и шампиньонами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить около минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Мякоть вымыть;
• Просушить;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Затем нарезать свинину кубиками средней величины;
• Добавить к луку;
• Готовить до лёгкого золотистого цвета со всех сторон, периодически помешивая;
• После влить вино;
• Тушить на среднем огне до тех пор, пока половина жидкости не выпарится;
• Капусту вымыть;
• Промокнуть и мелко нашинковать;
• Добавить к мясу;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Накрыть крышкой;
• Тушить двадцать-двадцать пять минут на среднем огне;
• Затем добавить нарезанные кубиком шампиньоны;
• Тушить на среднем огне под крышкой десять-пятнадцать минут;
• За пять-шесть минут до готовности добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную кинзу;
• Перемешать;
• Дать настояться пятнадцать минут и подать к столу.
2. С сухофруктами и говядиной
Капуста с черносливом. \ Фото: bing.com.
Сладко-кислый вкус кураги и чернослива придаст тушёной капусте новое звучание, сделав её более яркой и насыщенной, а обжаренные кусочки нежной говядины, приправленные ароматными специями, станут приятным дополнением к сочному овощному блюду.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка – 0,5 кг;
• Капуста – 1 небольшой кочан (700-800 г);
• Чернослив без косточки – 10-12 шт;
• Курага – 8-10 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук белый репчатый – 1 шт;
• Томатная паста – 1 пакетик;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Смесь сушёных пряных трав – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Тушёная капуста с мясом и сухофруктами. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Мякоть вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• Нарезать соломкой;
• Отправить на сковородку;
• Обжарить по несколько минут со всех сторон;
• Курагу и чернослив вымыть;
• Замочить тёплой водой;
• Оставить на двадцать минут;
• После слить воду;
• Нарезать тонкой соломкой или мелким кубиком;
• Добавить к мясу;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на среднем огне около пяти минут, пока сухофрукты не отдадут влагу;
• Затем добавить мелко нарезанную капусту;
• Приправить солью, молотым перцем, сушёными травами, чили;
• Снова накрыть крышкой;
• И тушить на среднем огне до мягкости капусты;
• За пять-семь минут до готовности добавить томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок;
• Всё аккуратно перемешать;
• Готовому блюду дать настояться;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной кинзой.
3. Со сметаной
Тушёная капуста. \ Фото: bing.com.
Чтобы сделать тушёную капусту более мягкой и сочной, просто добавьте в неё сметану.
Ингредиенты:
• Капуста – 0,5 кг;
• Фарш микс – 0,5 кг;
• Сметана – 1 стакан;
• Лук белый репчатый крупный – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Помидор с плотной мякотью крупный розовый – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Масло растительное – для жарки.
Капуста, тушёная в сметане. \ Фото: kiwilimon.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Выложить на сковородку и обжарить пару минут на растительном масле;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Готовить три-четыре минуты;
• После добавить мясной фарш;
• Перемешать;
• Обжарить пять-семь минут;
• Капусту нарезать как можно мельче и тоньше;
• Добавить к зажарке;
• Сдобрить солью и молотым перцем;
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть натереть на крупной тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Заправить всё сметаной;
• Перемешать и тушить под крышкой на среднем огне до полной готовности;
• При желании перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
4. С гречкой
Капуста с гречкой. \ Фото: bing.com.
С гречкой? Первое, что вызывает удивление, когда речь заходит о тушёной капусте, где главной составляющей является гречневая крупа. Казалось бы, что может быть общего? Собственно говоря, ничего, но блюдо при этом получается настолько вкусным, что за уши не оттянуть.
Ингредиенты:
• Капуста – 300 г;
• Куриное филе небольшое – 1 шт;
• Гречка – пару горстей;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Паста томатная – пара ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Кинза – 3-4 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Тушёная капуста с гречневой крупой. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить около минуты на масле;
• Затем добавить перебранную и промытую под проточной водой гречку;
• Залить парой стаканов кипятка;
• Тушить на среднем огне под крышкой десять минут;
• Филе вымыть;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посолить;
• Всыпать щепотку хлопьев чили;
• Перемешать и тушить ещё десять минут;
• Затем добавить мелко нашинкованную капусту;
• Тушить под крышкой пятнадцать-двадцать минут, периодически помешивая;
• После заправить томатной пастой;
• Посыпать свежей зеленью;
• Протушить пять-шесть минут;
• Выключить;
• Дать настояться и подать к столу.
5. С картошечкой и фаршем
Капуста с картошкой. \ Фото: pinterest.com.
А вот этот рецепт нисколько не уступает ни жаркое, ни рагу. Тушёная капуста получается сочной, рассыпчатой и ароматной.
Ингредиенты:
• Капуста – 0,5 кг;
• Картошка – 3 шт;
• Лук фиолетовый или белый – 1 шт;
• Фарш мясной микс – 400 г;
• Помидоры в собственном соку – 1 банка (0,5 л);
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло растительное – для жарки.
Тушёная капуста с мясом и картошкой. \ Фото: cdn.ilclubdellericette.it.
Способ приготовления:
• Лук очистить и обжарить с фаршем на растительном масле;
• Немного посолить и поперчить;
• После добавить нашинкованную капусту и нарезанную небольшой соломкой картошку (можно мелким кубиком);
• Перемешать;
• Готовить пять-семь минут без крышки;
• Затем залить протёртыми через мелкое сито помидорами в собственном соку;
• Готовить под крышкой на среднем огне около получаса;
• После снять крышку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить еще минут десять или до тех пор, пока не испарится жидкость;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью.
