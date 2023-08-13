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Подкормите этим томаты, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще

Помидоры налились, они достаточно крупные, но всё ещё зелёные? Не переживайте раньше времени. Подкормите их так, как рассказано чуть ниже, и плоды быстро покраснеют! Бонусом помидоры станут ещё слаще.

Подкормите этим томаты, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще

Возьмите 1 ст. л. порошка сульфата калия, разведите в небольшом количестве воды. Затем переливаем раствор в 10 л ведро с водой. Туда же добавляем 1 ч. л. обычного аптечного йода.

Подкормите этим томаты, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще

Вливайте примерно по 1 л такой подкормки под один куст томата (земля должна быть влажной). Достаточно такую подкормку сделать один раз в период созревания, и вы будете приятно удивлены!

Подкормите этим томаты, и они вмиг покраснеют и даже станут слаще
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Помидорыподкормка

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