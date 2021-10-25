Необычные учебные заведения, которые разрушают привычные понятия об образовании

Уникальные учебные заведения, не похожие на привычные школы.
Большинство из нас привыкло к самым обычным школам, куда ученики приходят с учебниками, усаживаются за парты и слушают учителя. Однако в мире есть немало учебных заведений, которые совершенно не вписываются в привычные рамки. Так, например, можно найти школу магии или же университет гамбурологии. Об этих и других учебных заведениях - далее в материале.
1. Факультет по изучению НЛО
Факультет по изучению НЛО в Университете де Сантьяго де Чили.
Старейший государственный университет в Чили в 2005 году взялся за подготовку высококвалифицированных специалистов по НЛО. Стоит отметить, что Университет де Сантьяго де Чили до сих является единственным местом подготовки кадров, специализирующихся на НЛО и паранормальных явлениях. Несмотря на существование уникального факультета, университет совершенно не афиширует его деятельность. Возможно, обучение является секретным, а возможно, факультет просто не оправдал ожиданий.
2. Школа серой магии
Школа серой магии в Калифорнии.
В Калифорнии есть необычная школа, которая точно понравиться всем поклонникам Гарри Поттера. Директор школы Обертон Зелль-Ревенхарт всю свою жизнь посвятил изучению темной магии и прославился, создав единорога, который на деле оказался обычным козлом. Тем ни менее, его школа волшебства - единственное в своем роде учебное заведение, признанное Правительством Соединенных Штатов Америки. В школе магии учащиеся могут получить знания по 16 необычным предметам, среди которых: мастерство обращения с волшебной палочкой, язык животных, заклинания, алхимия и заклинание лошадей. Изначально заведение предназначалось для детей 11-17 лет, но по факту там учатся люди всех возрастов, вплоть до 80 лет.
3. Школа ведьм
Школа ведьм, Роузвилль - Салем.
В штате Массачусетс есть школа, в которой учат азам колдовства. Обучение можно проходить через интернет или посещать занятия в реальном корпусе. Корпус школы ведьм изначально располагался в городе Роузвилль, но из-за преследований христианского сообщества, было решено перенести его в Салем. Как бы там ни было, обучение колдовству прошли уже более 240 тысяч человек.
4. Университет гамбурологии
Университет Гамбургера с филиалами по всему миру.
Первый университет гамбургера открылся в 1968 году в Чикаго. Его основателем стал Рэй Крок, который хотел раскрыть всем желающим секреты набирающего популярность McDonald’s. В университете обучали людей, желающих впоследствии стать сотрудниками ресторана быстрого питания. Кстати, именно университет гамбургера стал началом корпоративного обучения. Удивительно, но раньше никому и в голову не приходило обучать сотрудников. Позднее филиалы чикагского университета гамбургера открылись в Лондоне, Токио, Шанхае, Сиднее, Мюнхене и Сан-Паулу. Стоит отметить, что несмотря на забавное название, поступить в университет гамбургера также сложно, как в Гарвард.
5. Школа будущего
Компьютеризированная школа в Филадельфии.
Еще в далеком 2006 году в Филадельфии при поддержке компании Microsoft была открыта «Школа Будущего». В учебном заведении никто не пользуется тетрадками и ручками. В классах висят интерактивные доски. Классные журналы заполняются исключительно в электронном виде, а ученики работают на планшетах. Большинство учеников школы - дети из малообеспеченных семей, которые получили шанс обучатся с применением самых современных технологий.
6. Вальдорфская школа
Вальдорфские школы по всему миру.
Первая Вальдорфская школа основывалась на методике Рудольфа Штайнера и была открыта в 1919 году. В процессе обучения дети проходят три стадии развития и обучения. В школе не используются никакие современные технологии, нет ничего, что работает от батареек, дети играют и обучаются на простейших вещах. Особое внимание уделяют эмоциональному развитию и воображению. В этом учебном заведении никому не ставят оценок и нет традиционных уроков. Распорядок учебного дня построен в соответствии с естественными ритмами ребенка.
7. Школа-офис
Школа-офис в Огайо.
В отличие от привычных нам школ с отдельными классами, учебное заведение в Огайо представляет собой единое пространство, разделенное на кабинки. Такой себе огромный офис на 300 рабочих мест. Каждое оборудовано компьютером с индивидуальным планом. Каждый ученик имеет свой кабинет и индивидуальную программу самостоятельного обучения. Подобная концепция школы помогает подготовить детей ко взрослой жизни.
8. Школа проституции
Trabajo Ya в Валенсии.
В это сложно поверить, но в Валенсии есть школа, которая готовит профессиональных ночных бабочек. За 112 долларов студентки узнают историю профессии, тонкости и нюансы работы с клиентами, а также получат базовые навыки, которыми должна обладать жрица любви.
9. Школа секса
Международная школа секса в Австрии.
Основатели школы секса уверены, что искусство любви - это такая же наука, как философия, филология или математика. Обучение в школе секса длится 5 семестров, плюс 3 дополнительных интенсивных спецкурса. В процессе обучения студенты получат навыки о том, как взаимодействовать с партнером, узнают все тонкости анатомии, психологии, узнают о половом воспитании, а также получат теоретические и практические навыки занятий сексом.
10. Школа Харви Милка
Школа для гендерных меньшинств, Нью-Йорк.
Школа Харви Милка находится в Ист-Виллидже. Она построена специально для геев, лесбиянок, транссексуалов, а также для тех, кто никак не может определиться со своей ориентацией. Учебное заведение было открыто в 1985 году. Сейчас в нем числится 110 студентов.
11. Школа паркура
Академия паркура в США.
В Америке паркур стал настоящей наукой. Есть даже специализированное учебное заведение, которое выпускает профессиональных фрираннеров. Интерьер академии паркура полностью противоречит привычному представлению о школе. Тут нет классов и кабинетов, Только пандусы, столбы, маты и различные препятствия. Обучают студенты настоящие звезды, профессиональные трюкачи и каскадеры, которые снимаются в кино.
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