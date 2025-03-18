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Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Шутами принято называть людей, находившихся при королевских дворах. В их обязанности входило развлечение монархов шутками и забавными выходками. Как правило, шуты носили колпаки с тремя длинными концами, олицетворяющими ослиные уши и хвост. Несмотря на свои наряды, большинство придворных «дураков» были не такими глупыми, какими хотели казаться.

Некоторые из них, пользуясь своей «вседозволенностью», влияли на политику королей.

Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Трибуле


Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Трибуле служил шутом при дворе французских королей Людовика XII и Франциска I. Пользуясь благосклонностью правителей, Трибуле позволял себе очень много вольностей. Он мог запросто подойти к вельможе и на глазах у всех разрезать ему рейтузы. За остроумие и сумасбродство его прославили известные писатели. Имя Трибуле упоминается в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле, а также у Виктора Гюго в драме «Король забавляется».

Станчик


Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Станчик побывал шутом при дворе нескольких литовских князей и польских королей в XVI веке. Благодаря своему остроумию и шутовской вседозволенности, Станчик критиковал тогдашнюю политику, как хотел. В истории и литературе сложился романтический образ этого шута, мол Станчик был чуть ли не единственным человеком, который переживал за судьбу своей страны. На картине Яна Матейко шут Станчик изображен не в самом радостном расположении духа. Несмотря на то, что действие происходит во время бала, он скорбит о поражении польской армии и потере Смоленска.

Шико


Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Жан-Антуан д’Англере был единственным шутом при короле Генрихе III, который не носил традиционное платье с бубенчиками, а одевался как дворянин. Он выбрал для себя псевдоним Шико, что означало «обломок зуба, пенек». Шут прославился тем, что мог говорить обо всем, о чем вздумается, но при этом не сердил королей. Пока Шико развлекал Его Величество, он успел также сделать военную карьеру, получить титул дворянина и попробовать себя в качестве писателя-сатирика.

Ян Лакоста


Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Ян Лакоста служил шутом у Петра I. В 1712 году государь познакомился с ним в Гамбурге и предложил переехать со всем семейством в Россию. При дворе Петр I сделал Лакосту своим шутом за его нескладную фигуру. Царю нравилось вступать в религиозные дебаты со своим заморским шутом, который был очень начитан и знал шесть языков. Однажды, проиграв спор, шуту пришлось отказаться от католичества и принять православие. Говорят, что именно Ян Лакоста помогал царю стричь бороды боярам и отрезать рукава и подолы их кафтанов. После смерти Петра I Лакоста побывал шутом у Екатерины I и Анны Иоанновны.

Балакирев


Самые известные придворные шуты, которые были далеко не глупцами

Пожалуй, самым известным придворным шутом Петра I был Иван Балакирев. Его приставили к царю еще в 16-летнем возрасте. В отличие от других придворных шутов, Балакирев часто не понимал, когда можно говорить, а когда лучше держать язык за зубами, за что и угодил в ссылку. После восшествия на престол Екатерины I Балакирева вернули ко двору, но уже не в качестве шута, а как исполнителя мелких поручений императрицы. Судя по документам, Балакирева снова зачислили в штат шутов при Анне Иоанновне. Однако придворный «дурак» снова не мог сдержать свой острый язык и даже вызывался на допрос в Тайный приказ.

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