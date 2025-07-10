Советские идеи, воплощенные в капиталистических странах

С того момента, как СССР вообще официально заявил о своём существовании, весь мир рассматривал его в том числе как место, где проходят гигантские эксперименты. С одной стороны, они казались ужасающе безумными... С другой, многое из того, что изначально было введено в СССР, в конце концов мы наблюдаем в новостях как гримасы западной толерантности или моду хипстеров.

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