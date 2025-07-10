Советские идеи, воплощенные в капиталистических странах

С того момента, как СССР вообще официально заявил о своём существовании, весь мир рассматривал его в том числе как место, где проходят гигантские эксперименты. С одной стороны, они казались ужасающе безумными... С другой, многое из того, что изначально было введено в СССР, в конце концов мы наблюдаем в новостях как гримасы западной толерантности или моду хипстеров.
Школы без дисциплин
В двадцатых годах в Советском Союзе пытались внедрить так называемую систему образования Дальтона. Она предполагала полную отмену старой классово-урочной системы. Дети должны были познавать мир и науки, работая над тематическими проектами и представляя их в школе, причём работать можно было в «лабораториях», переделанных из классов, в библиотеке, на улице, дома, в кружке пионеров — где угодно. Кроме того, предполагалось, что в проектной работе будет много ручного труда, что сделает знания более «осязаемыми» и приучит ребёнка к рабочей жизни. Во многом проект не удался из-за недостаточной материальной и книжной базы и школ, и семей, и слишком большого количества более насущных, чем учёба, проблем, так что при Сталине решили, что легче вернуться к дореволюционной системе, и новый стиль образования прикрыли, казалось, навсегда. Но последние пару лет в России только и обсуждают особую финскую программу обучения, при которой дети учат не дисциплины, а темы, в том числе делая собственные проекты и изучая те вопросы и накопленные наукой знания, которые связаны с этими проектами. Немалая доля проектов — создание чего-то руками, как индивидуально, так и в коллективе товарищей.школе и при ней есть множество интересных помещений. Внедрение давней методики Дальтона теперь считается не взбрыками советских мечтателей, а организацией учёбы, за которой будущее.
Политкорректность и квоты
Тот, кто читал более свежие переводы зарубежной классики и сделанные в советское время, обратит внимание на одну особенность: советская цензура вымарывала далеко не только моменты, связанные с религией. Из Мериме, например, были вырезаны цыганофобные пассажи, из Чосера — рассказ в духе кровавого навета на евреев, и так далее. И если у древнего, при царе жившего Гоголя допускалось в тексте слово «жид», то уже Аркадий Гайдар вкладывал его только в уста плохого персонажа и притом заменял троеточием, как пакость. В переводах зарубежной классики также оскорбительные шутки в сторону чернокожих сохраняли только у отрицательных персонажей. Невозможно было встретить у калининградских и белорусских авторов слово «пшек» – пренебрежительное, популярное в народе обозначение поляка. Когда то же самое происходит в наше время в США, русскоязычные комментаторы считают это американским изобретением — политкорректностью. Но в советское время запрет на оскорбления по национальности и расе в литературе и публицистике появился куда раньше. Другой вид цензуры сейчас относят к проискам феминисток — речь идёт о критике на объективацию женщин как не более, чем ходячего эротического фетиша, и требований запрета трансляции такого отношения. Однако гораздо раньше это практиковалось в Советском Союзе, только называлось по-другому: «достоинство женщины нельзя унижать, женщина — не игрушка!» Именно в связи с этим подходом связан тот факт, что попытки повторить пинап культуру в СССР чиновники зарубили на корню. Наконец, именно в СССР были повсеместны гендерные и национальные квоты, введёные для того, чтобы сломать инерцию, первоначальные барьеры в вопросах карьеры и общего представлени о возможностях разных групп. Речь идёт не только об обязательном представителе национальных меньшинств в том или ином отделении партии. Многие фильмы, особенно детские, рассматривали с точки зрения представленности девочек и женщин, добавляли национального разнообразия. И эти фильмы до сих пор смотрят как хиты советского кинопроизводства.
Группы повышения женской осознанности
Ещё одна вещь, которая смущает в современном мире российского обывателя — именно такие группы. Однако полный их аналог действовал в раннем СССР. В таких группах лекторы и ведущие-комсомолки рассказывали не только о том, что большевики раскрепостили женщину, но и о том, каковы теперь их законные права — репродуктивные, на выбор партнёра, на развод, на защиту от насилия, на образование, давали конкретные санитарно-гигиенические рекомендации, объясняли, что терпеть оскорбления нельзя, мотивировали учиться и получать новую, модную, востребованную профессию. По тем временам идея была революционной.
Экоповестка
Субботники с уборкой лесопарков или берегов рек, пионерские сборы макулатуры или металлолома в наше время назвали бы экопроектами и экофлешмобами, а также воспитанием гражданской сознательности (именно такое описание подобных действий встречается в статьях о скандинавских странах). В Советском Союзе они были частью государственной политики. Власти поощряли сдачу вторсырья, а также стеклотары для повторного использования: молоко или кефир стоили куда дешевле, если ты при покупке отдавал в магазин целую бутылку из-под того или другого. А за макулатуру гражданам для поощрения давали издания, которые порой (из-за всеобщего дефицита) по-другому было не достать — то есть мотивировали очень сильно. Ресайклинг и реюс, короче, которые сейчас стали так популярны в продвинутых государствах.
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