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Обед по расписанию: Какие блюда любили советские лидеры?


Обед по расписанию: Какие блюда любили лидеры СССР?

Обед по расписанию: Какие блюда любили лидеры СССР?

О кремлевских застольях ходят легенды. Даже в самые нелегкие для страны годы приемы, устраивавшиеся советскими вождями, поражали гостей. Но сами лидеры предпочитали питаться далеко не столь роскошно. Как готовили сталинские щи, что ел на завтрак Хрущев и какой суп варил Брежнев – далее в нашем обзоре.

Ленин и здоровое питание


Завтрак у Ленина.

Завтрак у Ленина.

 

Вождь пролетариата ценил домашнюю еду. Даже с будущей женой он познакомился на сходке, для которой она напекла блинов. Потом он неоднократно заходил к ней на ужины с домашними пирогами.

В ссылке в Шушенском Ленин нередко ел дичь, раз в две недели для него резали барана. Рацион дополняли овощи с огорода. Сохранился даже рецепт «жаркого по-шушенски» с мясом, картофелем и приправами.
Жаркое по-шушенски.

Жаркое по-шушенски.

 

За границей Ленин нередко посещал кафе, любил выпить пива. К нему он предпочитал малосольную рыбу. Родственники присылали ему посылки с балыком и икрой: деликатесы с Волги будущий глава государства готов был есть в любое время суток.
Волжский балык - любимый деликатес Ленина.

Волжский балык - любимый деликатес Ленина.


Ленин за чтением прессы. Кремль.

Ленин за чтением прессы. Кремль.

 

Состояние здоровья не позволило Ленину стать настоящим гурманом: время от времени он лечился в санаториях, последние годы жизни провел на специальной диете.
Он ценил еду из свежих продуктов, хотя сразу после революции питался скудно: в кремлевской столовой ему подавали жидкий суп и кашу.

Шашлык по-сталински


Сталин нередко сам жарил шашлык, причем всю подготовку осуществлял единолично: резал мясо и мариновал его.
Сталин на пикнике.

Сталин на пикнике.

 

Мясо для него присылалось особое: слегка подрощенного ягненка забивали и разделывали под контролем врача. Требовалось не повредить потрохов, чтобы мясо оставалось «чистым». После этого сутки мясо вылеживалось в холодильнике. Шашлык перед подачей посыпали сушеным барбарисом.

В кремлевский «рацион» Сталин ввел разнообразную рыбу: сельдь, рыбца, нельму. Последнюю, по воспоминаниям Микояна, он ел по-северному: тонко наструганные полоски сырой замороженной нельмы подавали с солью.

 
Сталин на банкете.

Сталин на банкете.

 

Он не жаловал консервы, ветчину и колбасы, предпочитая свежие овощи, зелень и птицу. Особым образом для Сталина готовилась индюшачья печень. Ценил вождь и супы: борщ, хаш, щи. Для него был создан рецепт «замороженных» щей: готовый суп из квашеной капусты, сваренный на бульоне из нескольких сортов мяса, 12-15 часов замораживали, а затем плавно размораживали и доводили до кипения.

 
Грузинские вина - слабость товарища Сталина.

Грузинские вина - слабость товарища Сталина.

 

Запахов готовящейся еды советский лидер не любил, кухня в его резиденциях находилась далеко от рабочего кабинета.

Хрущев: экзотические фрукты и домашняя еда


Хрущев, как и многие представители советской «верхушки», любил русскую кухню и простые блюда. Повара обычно готовили на завтрак Хрущеву и его семье кашу, оладьи и картофельное пюре с куриными котлетами. Нередко он обходился несколькими кусочками подсушенного черного хлеба. Дома у него всегда стояла тарелка с такими «сухариками».
Хрущёва угощают во время одного из его визитов.

Хрущёва угощают во время одного из его визитов.

 

Нравились ему молочные продукты, например, творог и простокваша. На десерт для генсека и его семьи повара часто готовили мороженое. Ужин в доме Хрущевых был в семь вечера, а после этого – только кефир.

На обед он почти никогда не ел жирного. Всегда у него был на столе суп, например, борщ, охотничий кулеш, уха или деревенская похлебка с мясом, пшеном и картофелем. Особенно часто он ел вареники с творогом, квашеной капустой или вишней, пельмени и пироги.
Вареники с творогом.

Вареники с творогом.

 

Из мясных блюд Хрущев, по воспоминаниям его личной поварихи, предпочитал кровяную колбасу, а также запеченную с черносливом или грибами вырезку. Глава советского государства, как свидетельствуют мемуары, не отказывался и от куличей и крашеных яиц на Пасху.
В СССР сеяли кукурузу, а Хрущёв предпочитал экзотические фрукты.

В СССР сеяли кукурузу, а Хрущёв предпочитал экзотические фрукты.

 

Еще одной слабостью Хрущева были экзотические фрукты. Кубинский лидер Фидель Кастро во время визитов привозил их целыми корзинами. Но и в обычное время несколько раз в день Хрущеву подавали свежевыжатые соки.

Брежнев и диета


Генсек перед всеми деликатесами отдавал предпочтение яичнице с салом, жаренной на чугунной сковороде. Как и Сталин, ценил он хороший шашлык и дичь. Иногда заказывал чебуреки. Но состояние здоровья не способствовало таким калорийным обедам, поэтому позволял он их себе редко.
А вот выпить Леонид Ильич любил всегда.

А вот выпить Леонид Ильич любил всегда.

 

После того, как у Брежнева возникли стоматологические проблемы, он попросил поваров готовить блюда так, чтобы их не надо было долго жевать. В число его любимых блюд вошли клюквенный кисель, картофельное пюре и котлеты из несколько раз прокрученного мяса со сливками. Такие котлеты Брежнев любил есть холодными. Ценил он и студень из бараньих язычков.
Cтудень из бараньих язычков - одно из любимых блюд Брежнева.

Cтудень из бараньих язычков - одно из любимых блюд Брежнева.

 
Банкетное блюдо из кремлёвской кухни *Фазан в полёте*. 1968 год.

Банкетное блюдо из кремлёвской кухни *Фазан в полёте*. 1968 год.

 

Из супов Брежнев, как и Хрущев, предпочитал борщ или легкий картофельный суп на заправке из растертого сала с укропом и чесноком. Охотно ел он и кулеш – густую похлебку, которую он сам иногда варил на охоте. Иногда, когда у генсека не было аппетита, он принимал приготовленные для него супы, но потом втихую их выливал. Из блюд с овощами Брежневу нравились рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.
Застолья как неотъемлемая часть охоты.

Застолья как неотъемлемая часть охоты.

 
Изыски кремлёвской кухни. 1980 год.

Изыски кремлёвской кухни. 1980 год.

 

Часто на кухне хозяйничала жена Брежнева, Виктория Петровна. Она варила «царское» варенье из вишни с орехами, делала вареники. Зарубежных гостей она любила угощать «колдунами» из картофеля и мясного фарша.

Горбачев: хлеб и сыры


Михаил Горбачев - любитель сыров.

Михаил Горбачев - любитель сыров.

 

Последний лидер СССР любил на завтрак овсяную кашу из цельного овса или гречку. Также ему подавали немного сыра и икры. К различным сырам он пристрастился во время визитов во Францию.

По воспоминаниям сотрудников Особой кухни, Горбачев очень любил и хлеб. На обед он тоже охотно ел гречку с телятиной или баранину с овощами.

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Обед по расписанию: Какие блюда любили советские лидеры?

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