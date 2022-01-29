Обед по расписанию: Какие блюда любили советские лидеры?

Обед по расписанию: Какие блюда любили лидеры СССР?
О кремлевских застольях ходят легенды. Даже в самые нелегкие для страны годы приемы, устраивавшиеся советскими вождями, поражали гостей. Но сами лидеры предпочитали питаться далеко не столь роскошно. Как готовили сталинские щи, что ел на завтрак Хрущев и какой суп варил Брежнев – далее в нашем обзоре.
Ленин и здоровое питание
Завтрак у Ленина.
Вождь пролетариата ценил домашнюю еду. Даже с будущей женой он познакомился на сходке, для которой она напекла блинов. Потом он неоднократно заходил к ней на ужины с домашними пирогами.
В ссылке в Шушенском Ленин нередко ел дичь, раз в две недели для него резали барана. Рацион дополняли овощи с огорода. Сохранился даже рецепт «жаркого по-шушенски» с мясом, картофелем и приправами.
Жаркое по-шушенски.
За границей Ленин нередко посещал кафе, любил выпить пива. К нему он предпочитал малосольную рыбу. Родственники присылали ему посылки с балыком и икрой: деликатесы с Волги будущий глава государства готов был есть в любое время суток.
Волжский балык - любимый деликатес Ленина.
Ленин за чтением прессы. Кремль.
Состояние здоровья не позволило Ленину стать настоящим гурманом: время от времени он лечился в санаториях, последние годы жизни провел на специальной диете. Он ценил еду из свежих продуктов, хотя сразу после революции питался скудно: в кремлевской столовой ему подавали жидкий суп и кашу.
Шашлык по-сталински
Сталин нередко сам жарил шашлык, причем всю подготовку осуществлял единолично: резал мясо и мариновал его.
Сталин на пикнике.
Мясо для него присылалось особое: слегка подрощенного ягненка забивали и разделывали под контролем врача. Требовалось не повредить потрохов, чтобы мясо оставалось «чистым». После этого сутки мясо вылеживалось в холодильнике. Шашлык перед подачей посыпали сушеным барбарисом.
В кремлевский «рацион» Сталин ввел разнообразную рыбу: сельдь, рыбца, нельму. Последнюю, по воспоминаниям Микояна, он ел по-северному: тонко наструганные полоски сырой замороженной нельмы подавали с солью.
Сталин на банкете.
Он не жаловал консервы, ветчину и колбасы, предпочитая свежие овощи, зелень и птицу. Особым образом для Сталина готовилась индюшачья печень. Ценил вождь и супы: борщ, хаш, щи. Для него был создан рецепт «замороженных» щей: готовый суп из квашеной капусты, сваренный на бульоне из нескольких сортов мяса, 12-15 часов замораживали, а затем плавно размораживали и доводили до кипения.
Грузинские вина - слабость товарища Сталина.
Запахов готовящейся еды советский лидер не любил, кухня в его резиденциях находилась далеко от рабочего кабинета.
Хрущев: экзотические фрукты и домашняя еда
Хрущев, как и многие представители советской «верхушки», любил русскую кухню и простые блюда. Повара обычно готовили на завтрак Хрущеву и его семье кашу, оладьи и картофельное пюре с куриными котлетами. Нередко он обходился несколькими кусочками подсушенного черного хлеба. Дома у него всегда стояла тарелка с такими «сухариками».
Хрущёва угощают во время одного из его визитов.
Нравились ему молочные продукты, например, творог и простокваша. На десерт для генсека и его семьи повара часто готовили мороженое. Ужин в доме Хрущевых был в семь вечера, а после этого – только кефир.
На обед он почти никогда не ел жирного. Всегда у него был на столе суп, например, борщ, охотничий кулеш, уха или деревенская похлебка с мясом, пшеном и картофелем. Особенно часто он ел вареники с творогом, квашеной капустой или вишней, пельмени и пироги.
Вареники с творогом.
Из мясных блюд Хрущев, по воспоминаниям его личной поварихи, предпочитал кровяную колбасу, а также запеченную с черносливом или грибами вырезку. Глава советского государства, как свидетельствуют мемуары, не отказывался и от куличей и крашеных яиц на Пасху.
В СССР сеяли кукурузу, а Хрущёв предпочитал экзотические фрукты.
Еще одной слабостью Хрущева были экзотические фрукты. Кубинский лидер Фидель Кастро во время визитов привозил их целыми корзинами. Но и в обычное время несколько раз в день Хрущеву подавали свежевыжатые соки.
Брежнев и диета
Генсек перед всеми деликатесами отдавал предпочтение яичнице с салом, жаренной на чугунной сковороде. Как и Сталин, ценил он хороший шашлык и дичь. Иногда заказывал чебуреки. Но состояние здоровья не способствовало таким калорийным обедам, поэтому позволял он их себе редко.
А вот выпить Леонид Ильич любил всегда.
После того, как у Брежнева возникли стоматологические проблемы, он попросил поваров готовить блюда так, чтобы их не надо было долго жевать. В число его любимых блюд вошли клюквенный кисель, картофельное пюре и котлеты из несколько раз прокрученного мяса со сливками. Такие котлеты Брежнев любил есть холодными. Ценил он и студень из бараньих язычков.
Cтудень из бараньих язычков - одно из любимых блюд Брежнева.
Банкетное блюдо из кремлёвской кухни *Фазан в полёте*. 1968 год.
Из супов Брежнев, как и Хрущев, предпочитал борщ или легкий картофельный суп на заправке из растертого сала с укропом и чесноком. Охотно ел он и кулеш – густую похлебку, которую он сам иногда варил на охоте. Иногда, когда у генсека не было аппетита, он принимал приготовленные для него супы, но потом втихую их выливал. Из блюд с овощами Брежневу нравились рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.
Застолья как неотъемлемая часть охоты.
Изыски кремлёвской кухни. 1980 год.
Часто на кухне хозяйничала жена Брежнева, Виктория Петровна. Она варила «царское» варенье из вишни с орехами, делала вареники. Зарубежных гостей она любила угощать «колдунами» из картофеля и мясного фарша.
Горбачев: хлеб и сыры
Михаил Горбачев - любитель сыров.
Последний лидер СССР любил на завтрак овсяную кашу из цельного овса или гречку. Также ему подавали немного сыра и икры. К различным сырам он пристрастился во время визитов во Францию.
По воспоминаниям сотрудников Особой кухни, Горбачев очень любил и хлеб. На обед он тоже охотно ел гречку с телятиной или баранину с овощами.
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