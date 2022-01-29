Обед по расписанию: Какие блюда любили советские лидеры?

Обед по расписанию: Какие блюда любили лидеры СССР?

Ленин и здоровое питание

Завтрак у Ленина.

Жаркое по-шушенски.

Волжский балык - любимый деликатес Ленина.

Ленин за чтением прессы. Кремль.

Шашлык по-сталински

Сталин на пикнике.

Сталин на банкете.

Грузинские вина - слабость товарища Сталина.

Хрущев: экзотические фрукты и домашняя еда

Хрущёва угощают во время одного из его визитов.

Вареники с творогом.

В СССР сеяли кукурузу, а Хрущёв предпочитал экзотические фрукты.

Брежнев и диета

А вот выпить Леонид Ильич любил всегда.

Cтудень из бараньих язычков - одно из любимых блюд Брежнева.

Банкетное блюдо из кремлёвской кухни *Фазан в полёте*. 1968 год.

Застолья как неотъемлемая часть охоты.

Изыски кремлёвской кухни. 1980 год.

Горбачев: хлеб и сыры

Михаил Горбачев - любитель сыров.