Самые популярные в мире специи и пряности

В процессе превращения сырых продуктов в готовую — либо холодную, либо горячую — еду одну из главных ролей играют специи. Специи рассчитаны только на то, чтобы изменить вкус блюда. Они делают пищу либо только соленой, либо только сладкой, кислой, острой. Без специй невозможно никакое приготовление пищи.

1. Первое место. Базилик.

2. Второе место. Майоран.

3. Третье место. Корица.

4. Четвертое место. Гвоздика.

5. Пятое место. Горчица.

6. Шестое место. Ямайский перец.

7. Седьмое место. Имбирь.

8. Восьмое место. Куркума.

9. Девятое место. Лавровый лист.

10. Десятое место. Мускатный орех.