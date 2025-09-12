Самые популярные в мире специи и пряности

В процессе превращения сырых продуктов в готовую — либо холодную, либо горячую — еду одну из главных ролей играют специи. Специи рассчитаны только на то, чтобы изменить вкус блюда. Они делают пищу либо только соленой, либо только сладкой, кислой, острой. Без специй невозможно никакое приготовление пищи.
1. Первое место. Базилик.
Самой популярнейшей специей во всем мире считается базилик. В кулинарии его используют как в свежем, так и в засушенном виде. Эта приправа отлично подходит как к мясным и всем рыбным блюдам, так и практически ко всем овощным. Базилик — одна из самых универсальных ароматических трав. Он может использоваться как отдельно, так и совместно с другими травами и пряностями, входить в состав соусов и просто украшать блюда. Базилик придает приготовленной с ним пище слегка кисловатый сладкий вкус. Он идеально сочетается с огурцами, рисом и бобовыми культурами. В Средние века базиликом в основном заправляли практически все блюда, где содержатся помидоры и томаты. Применение базилика достаточно широко. Из него изготавливают уксус и замечательное по вкусу базиликовое масло. Так как основная ценность базилика — запах — не выдерживает термической обработки, рекомендуется добавлять его в готовые холодные блюда или за несколько минут до готовности — в горячие.
2. Второе место. Майоран.
Второй широко используемой специей считается майоран. Он так же, как и базилик, прекрасно сочетается с мясом и тушеными овощами. Майоран как приправу используют в приготовлении практически всех блюд.
3. Третье место. Корица.
Третье почетное место в этом списке занимает корица. Ее используют в приготовлении блюд во всех странах Востока. Из нее готовят приправу карри и ароматизируют пиво. Самое широкомасштабное применение — это добавление корицы в кондитерские изделия. Также корицу добавляют в горячий шоколад и кофе. Щепотка тертого шоколада и корицы станут прекрасным дополнением к кофе. Корицу используют для ароматизации напитков, маринадов, печенья, булочек, сладких блюд из творога и фруктов, добавляют в овощные и фруктовые салаты, в блюда из птицы, свинины и баранины.
4. Четвертое место. Гвоздика.
Гвоздику в умеренных количествах используют для приготовления мяса, маринадов, кондитерских изделий и вин. Гвоздику добавляют в мясные блюда, рис и включают в самые разнообразные пряные смеси. Она придает пикантность блюдам из свинины, пернатой дичи и овощей. В сладких блюдах (компотах, пудингах, кондитерских изделиях и других десертах) гвоздика используется самостоятельно или в смеси с корицей.
5. Пятое место. Горчица.
Одной из самых популярных приправ к колбасам, жареному мясу и яйцам, конечно же, является горчица. Особенно эту жгучую приправу любят в России. Только одной русской горчицы существует несколько видов и вкусов. Также ее добавляют во всевозможные соусы, растительное масло, салаты и майонезы. Также существуют многочисленные рецепты маринадов, в состав которых входят и целые семена, и горчичный порошок. Горчица — хороший эмульгатор, который служит защитным покрытием при тепловой обработке мяса домашней птицы, телятины и даже рыбы. Она не только предотвращает вытекание мясного сока, но и ароматизирует блюдо. Из горчичных листьев можно готовить салаты, тушить их и варить.
6. Шестое место. Ямайский перец.
На шестом месте нашего рейтинга самых популярных приправ находится душистый ямайский перец. Часто его используют вместо черного перца. Он также прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда. Ямайский перец добавляют в различные виды солений и маринадов, а также используют в приготовлении ликеров и кондитерских изделий.
7. Седьмое место. Имбирь.
Самое главное применение этой душистой пряности — в изготовлении сладостей. Имбирь добавляют во все мясные и во все овощные блюда, рис, десерты и блюда из яиц. Также его добавляют в пиво и лимонады. Японские суши обычно подают с тонко нарезанным имбирем. Свежий имбирь маринуют и употребляют в сыром виде. В последнее время имбирь стал наиболее популярен, так как доказано, что он ускоряет обмен веществ в организме, и его применяют во всем мире в качестве одного из компонентов многих диет для похудения.
8. Восьмое место. Куркума.
На восьмом месте популярнейшая специя не только в странах Востока, но и по всей Европе — куркума. Куркума прекрасно сочетается с яичными блюдами, сырами, бобовыми и рыбными блюдами. Ее используют в качестве природного красителя, добавляют в различные салаты и рисовые блюда. Куркума также входит в состав индийской приправы карри. Эта приправа придает продуктам свежесть и делает их более стойкими в хранении. Эта пряность одна из любимых пряностей Востока.
9. Девятое место. Лавровый лист.
Эту приправу используют для маринования овощей, засаливания сала и мяса, приготовления пудингов и разнообразных мясных блюд. Лавровый лист добавляют практически во все супы, соусы и блюда из овощей. Лавровый лист незаменим для приготовления маринадов, бульонов и заливной рыбы, соусов и супов, вареного мяса.
10. Десятое место. Мускатный орех.
В кулинарии используется как сам орех, так и его цветки. Чаще всего используется молотый орех, его добавляют в овощные и мясные блюда. Также его используют для приготовления многих кондитерских изделий, добавляют в блюда из макарон и яиц. В некоторых странах им приправляют вино и пиво. Цветки ореха в основном добавляют в блюда из морепродуктов, соусы и некоторые кондитерские изделия. Хотелось бы отметить, что это далеко еще не весь список популярнейших по всему миру приправ и специй, используемых в кулинарии всех народов. К этому списку следует добавить можжевельник, орегано, черный, белый и красный перец, розмарин, тимьян, чабер, чеснок, укроп, перец чили и эстрагон.
