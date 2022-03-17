Как сделать сердце из бумаги

Сердце из бумаги для детей может стать поделкой, актуальной для любого праздника: в этом символе отражаются все теплые чувства, которые каждый ребенок испытывает к своим самым близким людям. К изготовлению этих причудливых бумажных сердечек советуем привлечь детишек – так они смогут весело провести время, сделать красивую поделку и развить фантазию.

Смастерив даже простое сердце из бумаги своими руками, малыш напомнит о том, что в его маленьком сердечке всегда есть место для любимого человека. Японское искусство по созданию фигурок без клея и ножниц дарит безграничные возможности для творчества. Один из примеров, как можно создать восхитительно красивые сердечки из бумаги показан в мастер-классе.