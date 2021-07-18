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Марни — самая популярная спасенная собака

Знакомьтесь, это Марни, 15-летняя ши-тцу. Четыре года назад ее взяли из приюта. В августе 2012 года Марни нашли на улицах Коннектикута, определили в приют и обозвали Вонючкой (от нее действительно сильно пахло). Проведя в приюте четыре месяца, слепая на левый глаз собака с вестибулярным синдромом нашла свою новую хозяйку Ширли, новый дом в Нью-Йорке и новое имя в честь гитаристки Марни Стерн.

Ширли считает, что собаки, взятые из приюта во взрослом возрасте, испытывают особую благодарность по отношению к своим новым хозяевам, давшим им второй шанс. И Марни каждый день доказывает это своим примером. Сейчас она настолько популярна, что, помимо инстаграма с двумя миллионами подписчиков, имеет собственный сайт, онлайн-магазин, книгу и даже приложение для айфона. И, судя по фотографиям, ведет чрезвычайно насыщенную и вполне счастливую жизнь.

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни со своей игрушечной копией. К сожалению, все плюшевые Марни распроданы.

Марни — самая популярная спасенная собака

А вот елочные украшения с Марни можно купить к Новому году.

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

Марни — самая популярная спасенная собака

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