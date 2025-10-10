Самые большие звёзды во Вселенной

Звёзды представляют собой массивную сферу, состоящую из плазмы, удерживаемую гравитацией. Некоторые звезды видны с Земли в течение ночи, появляясь как множество светящихся точек. Исторически наиболее известные звезды были сгруппированы в созвездия, а самые яркие получили собственные имена. Ниже приведен список 10 крупнейших звезд, известных во вселенной.

10 место. Сириус.

9 место. Поллукс.

8 место. Арктур.

7 место. Альдебаран.

6 место. Ригель.

5 место. Антарес.

4 место. Бетельгейзе.

3 место. Mu Цефея.

2 место. VV Цефея.

1 место. VY Большого Пса.