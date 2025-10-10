Самые большие звёзды во Вселенной

Звёзды представляют собой массивную сферу, состоящую из плазмы, удерживаемую гравитацией. Некоторые звезды видны с Земли в течение ночи, появляясь как множество светящихся точек. Исторически наиболее известные звезды были сгруппированы в созвездия, а самые яркие получили собственные имена. Ниже приведен список 10 крупнейших звезд, известных во вселенной.
10 место. Сириус.
Ярчайшая звезда на ночном небосклоне. Её возраст около 250 млн. лет. Сириус виден почти повсюду, если наблюдать его с Земли. Расстояние от Земли до Сириуса 8,5 световых лет. Это светило вдвое больше нашего Солнца и в 25 раз ярче. Радиус равен 1,2 млн. км, что на 71% больше радиуса Солнца. Температура поверхности составляет приблизительно 9 700 градусов.
9 место. Поллукс.
Оранжевая гигантская звезда. Находится на расстоянии 34 световых лет от Земли, в девять раз больше, чем наше Солнце с удвоенной массой, а радиус её составляет 5 564 000 км. Поллукс - самая яркая звезда, находящаяся в созвездии Близнецов. Температура поверхности составляет приблизительно 4 600 градусов.
8 место. Арктур.
Арктур - красная гигантская звезда являющаяся самой яркой в созвездии Волопаса. Это четвертая яркая звезда в созвездии, после Сириуса, Канопуса и Альфы Центавра. Расстояние от Земли составляет около 37 световых лет. Арктур в 25 раз больше нашего Солнца, радиус которого составляет около 17 870 000 км. Возраст её около 7,1 млрд. лет. Температура поверхности приблизительно 4 000 градусов. На данный момент она расширяется и расширяться будет дальше до того, как ее источник гелия будет исчерпан.
7 место. Альдебаран.
Альдебаран - оранжевая гигантская звезда, расположенная примерно в 65 световых годах от созвездия Тельца. Альдебаран в 45 раз больше нашего Солнца, радиус которого составляет около 30 740 000 км. Температура поверхности составляет приблизительно 3 700 градусов. Альдебаран светит с 425-кратным свечением Солнца.
6 место. Ригель.
Ригель – Самая заметная звезда, в созвездии Ориона. Она является седьмой самой яркой звездой на небе. Она в 12 000 раз ярче Солнца. Ригель наиболее заметен зимой в северном полушарии и летом на юге. Расстояние от Земли составляет 850 световых лет. Примерно в 80 раз больше Солнца, радиус которого составляет приблизительно 54 250 000 км. Температура поверхности составляет приблизительно 11 000 градусов.
5 место. Антарес.
Антарес - самая яркая звезда в созвездии Скорпиона, В 850 раз больше нашего Солнца по радиусу и в 12 раз массивней его. Светимость в 57 500 раз больше. Поместите её в центр нашей Солнечной системы, и она достигнет Марса. Расстояние от Земли составляет 600 световых лет. В ближайшие несколько миллионов лет взорвётся как сверхновая. Температура поверхности составляет приблизительно 18 500 градусов.
4 место. Бетельгейзе.
Бетельгейзе - красный сверхгигант, являющийся девятой ярчайшей звездой на ночном небе (самая яркая звезда на небе - Сириус), и второй ярчайшей звездой в созвездии Ориона. Эта звезда находится на расстоянии 650 световых лет от Земли, в 80 000 раз ярче и в 20 раз больше массы нашего Солнца. Радиус Бетельгейзе составляет около 820 700 000 км. Ожидается, что красные сверхгиганты, имеющие такой же размер, как и Бетельгейзе, скоро закончат свою жизнь, так как быстро сжигают своё топливо. Температура поверхности составляет около 3600 градусов.
3 место. Mu Цефея.
Mu Цефея - красный сверхгигант в созвездии Цефей. Это одна из самых больших и ярких звезд, известных в нашей галактике. Расстояние до этой звезды 6 000 световых лет. В 20 раз больше массы Солнца и в 1 420 раз больше радиуса, чем у Солнца, составляющего около 988 036 000 км. Температура поверхности составляет приблизительно 4 000 градусов. Mu Цефеи приближается к смерти сжигая углерод и кислород. Цикл гелий-углерод показывает, что Mu Цефея находится на последней фазе своей жизни и может вскоре взорваться как сверхновая. Она в 38 000 раз ярче Солнца.
2 место. VV Цефея.
Расположенная в созвездии Цефей, VV Цефея находится в 5000 световых годах от Земли. VV Цефея, также известная как HD 208816. Температура поверхности составляет приблизительно 3600 градусов. Эта красная гипергигантская звезда, по оценкам учёных находится между 1 050 и 1 100 раз больше Солнца.
1 место. VY Большого Пса.
VY Большого Пса – Этот красный гипергигант находится в созвездии Большого пса, далеко оставив позади своих конкурентов. Это самая крупная звезда по размеру известная учёным. Её радиус превосходит Земной в 1800 раз! И составляет 25 масс нашего Солнца. По яркости ей тоже нет равных, она 270 000 раз ярче нашего светила. Если поместить этого гиганта вместо нашего Солнца, то при таком размере она достигла бы орбиты Сатурна! VY Большого Пса находится на расстоянии 5 000 световых лет.
