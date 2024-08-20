Как избавиться от трещин на стекле автомомбиля собственными силами

Теперь трещины не проблема.
Чего только не придумает инженерный гений человека. Вот совсем недавно популярность начал набирать необычный ремонтный набор, который позволяет всего за несколько часов избавиться от трещин на стекле автомобиля. При этом всю операцию может проделать сам водитель. И хотя эта работа требует внимательности и кропотливого отношения к процессу, ничего принципиально сложного в ней нет.
Инновационный чудодейственный набор называется «Resin». В его комплектацию входят все необходимые инструменты и ингредиенты для реставрации поверженного стекла. Важно то, что набор стоит всего 10 долларов США. На видео автор подробно демонстрирует рабочий процесс и конечный результат своего труда.
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