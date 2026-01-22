Жизнь в психиатрической лечебнице на кадрах Альфреда Эйзенштадта
Фотограф с мировым именем, 36 лет проработавший в журнале Life, сделал эти снимки в 1930-х годах в нью-йоркской психбольнице.
Эти чёрно-белые фотографии сделал один из самых знаменитых мастеров в истории существования фотоаппарата – Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt). Он снимал в 1938 году в государственной больнице Пилигрим на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.
