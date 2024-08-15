Эволюция мобильника: 11 мобильных телефонов, с которых начиналась история сотовой связи

Такие маленькие телефоны...
Сегодня уже, наверное, никто не может представить себе жизнь без мобильных телефонов. Они бывают разных форм и размеров и оснащены разнообразными функциями, предназначенными для удовлетворения ежедневных потребностей в общении и социализации. Впрочем, телефон, который лежит в кармане у современного человека, уже давно перерос своих предшественников по функционалу.
Потребность человека в связи на больших расстояниях существовала с начала цивилизации, но до недавнего времени не было эффективных, быстрых и удобных способов сделать это. Идея телефона, который можно носить в кармане, появилась примерно в конце 19-го века, вскоре после того, как Александр Грэхем Белл запатентовал телефон.
Александр Грэхем Белл - человек, который первым запатентовал телефон.
В художественной литературе одно из первых описаний устройства, напоминающего современные мобильные телефоны, появилось в 1948 году в научно-фантастическом романе «Космический кадет» Роберта Хайнлайна. Другой известный писатель представлял себе, что в один прекрасный день все смогут общаться благодаря подобным устройствам: через десять лет после Хайнлайна Артур Кларк описал устройство, которое он назвал «личным трансивером», которое было «таким маленьким и компактным, что каждый человек смог бы спокойно носить его при себе». В своей книге «Черты будущего» Кларк даже предсказал, что такого рода технологии появятся в середине 1980-х годов. Как оказалось, он был прав.
В действительности, происхождение технологий мобильной связи можно проследить до Второй мировой войны. Военные тогда использовали рации для общения на поле боя. С 1940-х годов были доступны ручные радиоприемники и передатчики. Вскоре легендарная компания Bell Labs начала работать над мобильной системой, которая позволяла пользователям совершать телефонные звонки из автомобилей. А в 1946 году такие компании, как AT & T, начали предлагать «мобильный телефонный сервис», но подобные услуги имели очень ограниченный радиус действия и были доступны только в городских районах.
Советский инженер Леонид Куприянович.
Позже, в 1957 - 1961 годах, советский инженер Леонид Куприянович работал над несколькими экспериментальными моделями небольших, портативных мобильных телефонов. Одна из этих моделей весила всего 70 граммов. К сожалению, СССР решил прекратить финансирование разработки этой технологии.
Через двадцать лет после начала исследований (1947 год) группа молодых инженеров Bell Labs фактически заложила основу для современной сотовой связи. Ричард Х. Френкель, Джоэл С. Энгель и Филипп Т. Портер Белл разработали сетевые антенны, которые имели возможность принимать сигналы на больших расстояниях. Последней же частью этой головоломки стала антенна на самом мобильном телефоне.
Вскоре после того, как появилось это нововведение, Motorola стала первой компанией, которая сумела сделать «надежный и портативный мобильный телефон».
Эта технология во многих отношениях изменила мир. Естественно, с 1970-х годов дизайн мобильных телефонов сильно изменился, ведь эти девайсы не всегда выглядели такими плоскими и «зализанными», как сегодня. Приведем некоторые из примеров мобильных телефонов, которые имели чрезвычайно важное значение для развития всей технологии.
Motorola DynaTAC 8000X (1973)
Motorola DynaTAC 8000X (1973).
3 апреля 1973 года с помощью этого устройства исследователь Motorola Мартин Купер сделал первый мобильный телефонный звонок доктору Джоэлю Энжелу из Bell Labs. DynaTAC 8000X был первым коммерческим мобильным телефоном. Естественно, поначалу подобная новинка не могла стоить дешево – телефон появился в продаже по цене в $ 4000.
Motorola MicroTAC 9800X (1989)
Motorola MicroTAC 9800X (1989)
В 1989 году это был самый маленький мобильный телефон, который можно было купить в свободной продаже. Он был также первым телефоном с откидным «флипом», который прикрывал клавиатуру. Что интересно, хотя у телефона была большая антенна, она была не функциональной, а была добавлена только «для красоты».
Motorola International 3200 (1992)
Motorola International 3200 (1992).
Эта модель Motorola была первым мобильным телефоном, который помещался в руку. На крошечном LCD-дисплее показывался самый минимум информации.
Nokia 1011 (1992)
Nokia 1011 (1992)
Nokia 1011 стала еще одним ориентиром в развитии технологий мобильных телефонов. Это был первый серийно выпускаемый телефон, поддерживающий стандарт GSM. Его начальная цена в Великобритании составила £ 234.
IBM Simon (1994)
IBM Simon (1994).
Это был первый телефон с сенсорным экраном и приложениями. IBM Simon, которым можно было управлять стилусом, продавался только в США, по цене $ 899.
Nokia 9110 Communicator (1996)
Nokia 9110 Communicator (1996)
Внешне Nokia Communicator выглядел ничем не отличимым от обычного телефона, но он открывался, как записная книжка. В разложенном положении открывались QWERTY-клавиатура и большой ЖК-экран. Среди других особенностей стоит выделить то, что этот мобильный телефон умел подключаться к Интернету.
Motorola StarTAC (1996)
Motorola StarTAC (1996)
Motorola StarTAC был первым телефоном в знаковом форм-факторе «раскладушка». Журнал PC World в своем рейтинге 50 величайших гаджетов за последние 50 лет поставил StarTAC на 6 место.
Nokia 8110 (1996)
Nokia 8110 (1996).
В том же году, когда Motorola выпустила StarTAC, Nokia выпустила Nokia 8110. Это первый пример телефона в форм-фактор «слайдер». Защитная крышка сдвигалась, открывая клавиатуру. Многим этот телефон может показаться знакомым, но это неудивительно, ведь его использовал в «Матрице» Киану Ривз.
Ericsson R380
Ericsson R380.
R380 сочетал в себе функции мобильного телефона и персонального цифрового помощника (PDA) и по сути был первым «смартфоном». Это также первый телефон, в котором была использована новаторская на то время операционная система Symbian OS. Также Ericsson R380 мог похвастаться черно-белым сенсорным экраном, частично закрываемым флипом.
Nokia 3310
Nokia 3310
3310 - телефон, который сегодня имеет культовый статус. Эта легендарная модель помогла Nokia доминировать на рынке мобильных телефонов в течение длительного времени. Он славился своей прочностью и длительным сроком службы батареи. Nokia продала более 126 миллионов телефонов этой модели по всему миру, поэтому неудивительно, что 3310 считается одним из самых успешных в истории телефонов.
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