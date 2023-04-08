Что можно было купить только в магазинах «Берёзка»

Прямой доступ к заветным прилавкам был только у дипломатов, спортсменов и артистов. Иногда — у врачей и инженеров после командировок. В редких случаях — у интеллигенции, получавшей гонорары за статьи в зарубежных изданиях и переводы произведений на иностранные языки. Простой советский человек в «Берёзку» попасть не мог.
Привилегированность валютной «Берёзки»
Поначалу магазины «Берёзка» обслуживали только иностранцев. Первые точки сети начали работать в аэропортах Внуково и Шереметьево. Зарубежные гости охотно покупали здесь не только сувенирных матрёшек, кукол в национальных костюмах и дымковскую игрушку, но ассоциировавшиеся у них с Россией красную икру и водку «Столичная».
При этом цены были в разы выше аналогичных магазинов на Западе — от двух до десяти раз. К примеру, за килограмм шоколада в «Берёзке» брали 15$, а в США на тот момент он стоил 1,5$. Объяснялось всё просто. Аналогов этой сети в Союзе попросту не было, и тех товаров, что в ней продавались, нигде более достать было нельзя.
Министерство торговли РСФСР принимало беспрецедентные меры для развития торговой сети. В 68 году Министр торговли дал магазинам «Берёзка» преимущество отбирать товары для реализации в на оптовых складах, а также бесперебойно снабжать продовольственные отделы магазинов самыми свежими продуктами питания с баз Росмясорыбторга и Росбакалеи.
Разумеется, советскому человеку, стоявшему в километровых очередях даже за элементарными продуктами питания, «Берёзка» казалась чем-то поистине удивительным. Попасть туда могла только элита — в основном, чиновники, работавшие за рубежом, их дети — золотая молодежь СССР, выезжавшие на гастроли артисты, спортсмены, участвовавшие в соревнованиях. Редкое счастье выпадало писателям и переводчикам, а также участникам конференций в союзных республиках.
Товары «Берёзки»
Гражданин Советского Союза мог купить в «Берёзке» добротную одежду и обувь. Правда, за рубежом такая одежда считалась довольно средней, но по советским меркам — высший класс. При этом товар для элитных магазинов покупался оптом на зарубежных распродажах, а продавался потом советскому покупателю без каких-либо скидок и поштучно. Кроме одежды, только в «Берёзках» можно было купить более-менее достойные фотоаппараты и радиоаппаратуру. Разумеется, так же по завышенным ценам.
Иностранцы, разумеется, постепенно перестали покупать в этой торговой сети что-либо кроме сувениров, и основным покупателем стала элита СССР. Чтобы люди, получившие оплату труда за границей, тратили деньги именно в советских «Берёзках», предлагалось обратить внимание на товары «длительного пользования». Например, при наличии валютного счёта в «Банке для внешней торговли» гражданин СССР мог без очереди купить автомобиль — вершину всех желаний советского человека. При этом автомобиль не мог быть иномаркой, но — «экспортного исполнения».
Специальная «валюта» для «Берёзки»
Известно, что иметь валюту советскому человеку было попросту запрещено. За какие-либо валютные операции существовало уголовное наказание — до 8 лет, и от 5 до 15 — «при отягчающих обстоятельствах».
Поэтому для осуществления торговли для «Берёзок» вводятся в обращение специальные сертификаты «Внешпосылторга» — аналог валюты. Сертификаты могли быть трёх видов и только бумажными, даже если номинал был совсем копеечным. Сертификаты с синей полосой выдавались тем, кто имел право на валюту социалистических стран, и купить на них можно было далеко не любой товар «Берёзки». Второй тип «валюты» имел на себе жёлтую полосу, их давали гражданам, работавшим в развивающихся странах, африканских или индийских. На них можно было купить чуть больше товаров и более разнообразного ассортимента. Доступ ко всем товарам был у тех граждан, которые имели право на свободно конвертируемую валюту, западную, на сертификатах для таких покупателей шла белая полоса. И, наконец, сертификаты-чеки серии «Д» были в доступе у дипломатов. В 1976 году всю «валюту», кроме последней, упразднили и ввели сертификаты единого образца.
Закрытие сети «Берёзка»
В конце 80 годов, во времена Перестройки и борьбы Михаила Горбачева с привилегиями была официально закрыта сеть магазинов «Берёзка». Да и сам смысл существования таких торговых точек сошёл на нет: в это время руководство страны отменяет запрет на покупку и продажу валюты, отменяется валютная монополия государства, и — пусть и не сразу, но дефицитные товары становятся доступными всем российским гражданам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии