9 странных вещей, с предназначением которых без пол-литра не разобраться

Очень странные вещи, о предназначении которых можно только гадать.

1. Деревянная досочка на шкафчике

Небольшая деревянная досочка, которую можно качать из стороны в сторону. | Фото: Пикабу.

2. Панель с зеленым шариком

Панель с зеленым шариком в стене дома. | Фото: Reddit.

3. Ржавый колышек

Загадочный колышек из металла. | Фото: Reddit.

4. Колба на кухне

Загадочная колба на кухне. | Фото: Reddit.

5. Отцовский инструмент

Загадочный инструмент. | Фото: Пикабу.

6. Проезжающее нечто

Странная машина на соседней полосе. | Фото: FORFUN.

7. Зеркало за окном

Зеркала, торчащие на улицу. | Фото: Bomba.co.

8. Фигурные ножницы

Старинные фигурные ножницы. | Фото: Bomba.co.

9. Раковина без крана

Загадочная раковина без крана. | Фото: Reddit.