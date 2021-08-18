9 странных вещей, с предназначением которых без пол-литра не разобраться

Очень странные вещи, о предназначении которых можно только гадать.
Пользователи социальных сетей довольно часто выставляют у себя на страницах странные находки в надежде, что кто-то им объяснит их значение. И действительно, сила Интернета делает свое дело. Мы собрали 9 странных вещей, которые люди нашли у себя дома.
1. Деревянная досочка на шкафчике
Небольшая деревянная досочка, которую можно качать из стороны в сторону. | Фото: Пикабу.
Пользователь Всемирной паутины обратился к общественности с вопросом, что за загадочная досочка, прикреплена к одному из кухонных шкафчиков в его доме. Странная находка состоит из двух частей, неподвижной, которая прикреплена к шкафу и подвижной, которая может свободно раскачиваться из стороны в сторону.
Оказалось, что загадочная штуковина - это сломанный держатель для кухонного полотенца или записок. Изначально, внутри должен был находится шарик, который и фиксировал ту или иную вещь.
2. Панель с зеленым шариком
Панель с зеленым шариком в стене дома. | Фото: Reddit.
Один домовладелец озадачился вопросом, что за странная панелька с зеленым шариком в центре встроена в одну из стен его дома. Открутив ее, он обнаружил длинную трубку с шариками. По информации Novate.ru, странная находка имела весьма практичное назначение, а именно, оповещала о наличии термитов в доме. Принцип действия устройства крайне прост: вредители разгрызали трубку с аттрактантом из целлюлозы и шарик падает. Его отсутствие свидетельствует о наличии термитов в доме.
3. Ржавый колышек
Загадочный колышек из металла. | Фото: Reddit.
Пользователь сети нашел в своем дворе нечто похожее на поржавевший колышек и обратился к знатокам за помощью. Выяснилось, что это важное практическое приспособление, которым пользуются при строительстве. К металлическому колышку крепится причалка, специальная веревка, которую используют каменщики для контроля качества работы. Сами колышки забивают в землю или в стену, веревку натягивают и используют ее как направляющую. Иногда строители забывают их убрать и они остаются во дворе.
4. Колба на кухне
Загадочная колба на кухне. | Фото: Reddit.
Один из активных пользователей социальных сетей выложил фотографию загадочной металлической колбы, которую он нашел в одном из шкафчиков своей кухни. Домовладелец был крайне обеспокоен находкой и всерьез испугался за здоровье своей семьи. Сообщество интернет пользователей, успокоило бедолагу, сообщив, что это школьный образец стронция-90 и он не принесет вреда, если не открывать емкость и не употреблять внутрь ее содержимое.
5. Отцовский инструмент
Загадочный инструмент. | Фото: Пикабу.
Один счастливчик получил в подарок от отца набор его старых инструментов. В нем не было ничего примечательного кроме одного странного инструмента, похожего на гаечный ключ. Как выяснила редакция Novate.ru, это и был гаечный ключ, но с саморегулирующейся головкой. Работа с ним требует небольших усилий, но он достаточно удобен и универсален.
6. Проезжающее нечто
Странная машина на соседней полосе. | Фото: FORFUN.
Люди просто ехали по своим делам и тут увидели из окна эту «махину», похожую на старинный поезд, скрещенный с танком. Разобраться с ситуацией помогли интернет-знатоки. Они сообщили, что это образец старинного трактора на паровом двигателе. Такие использовались еще в начале 20-го века. Скорее всего автомобиль едет на выставку паровых машин.
7. Зеркало за окном
Зеркала, торчащие на улицу. | Фото: Bomba.co.
Женщина переехала в Швецию и очень удивилась, увидев зеркала, прикрепленные к оконным рамам с уличной стороны. Однако, пользователи интернета разъяснили, что название этому «чуду» gadespejl, что в переводе означает уличное зеркало. Такие зеркала также называют «зеркалами для сплетен», ведь они позволяют видеть то, что происходит на улице, сидя дома у окошка. Подобным приемом также пользуются в Норвегии, Дании и Нидерландах.
8. Фигурные ножницы
Старинные фигурные ножницы. | Фото: Bomba.co.
В бабушкином сундуке случайно обнаружились странные ножницы. Фигурные ручки делают их очень красивыми, однако режущие части вызывают вопросы. Выяснилось, что это специальные ножницы для подрезания фитилей свечей.
9. Раковина без крана
Загадочная раковина без крана. | Фото: Reddit.
Будучи в баре где-то в Германии, вы можете наткнуться на загадочную раковину без крана. На самом деле, предназначение этого сантехнического чуда прозаично и малопривлекательно. Раковина предназначена для тех, кто перебрал и испытывает необходимость опустошить желудок.
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