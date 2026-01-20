С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Итальянский замок Торрекьяра (Светлая башня), расположенный в провинции Парма, считается одним из красивейших в стране. Великолепно сохранившуюся крепость XV века знают все влюбленные Италии. С замком связана одна из самых красивых любовных историй региона Эмилья-Романья, которая, можно сказать, счастливо закончилась.



В День влюбленных сюда стремятся попасть не только местные жители, но и гости страны. Кажется, что атмосфера замка до сих пор хранит историю яркой и непростой любви Пьера Марии Росси и Бьянки Пеллегрини. Заглянула сюда и мы.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Замок Торрекьяра дал название местечку Торрекьяра (коммуна Лангирано), расположенному примерно в 20 км к юго-западу от Пармы.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Замок, каким мы его увидели, был построен в период с 1448 по 1460 год Пьером Марией Росси для своей возлюбленной Бьянки Пеллегрини де Арлуно.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Рядом с замком расположено несколько домов, в которых, за некоторым исключением, живут люди, работающие в замке.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

А это одно из исключений — винодельня Джузеппе Викари. Так как в маленьких итальянских деревнях практически всегда все закрыто, мы решили зайти сюда до посещения замка, воспользовавшись тем, что перехватили хозяина на улице.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Джузеппе Викари рассказал про все этапы производства и, конечно же, устроил дегустацию.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Все небольшое производство и магазин находятся в маленьком помещении.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Ну а нам все-таки нужно осмотреть замок.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

На входе в замок встречаемся с шумными детишками из летней школы. У них какая-то историческая игра (хотя все в современной одежде): мальчиков называют кавалерами, а девочек — прекрасными дамами.


Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

А вот в этом домике живет работник кассы замка. Неплохо, да?

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Но вернемся к истории крепости. Замок Торрекьяра был построен кондотьером Пьером Марией II Росси (1413-1482), графом Сан-Секондо. В двадцать лет Пьер Мария знал латынь, греческий, испанский и медицину, был храбрым воином и другом Франческо Сфорцы.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Он был настолько богат, что мог соперничать с императором и даже Папой. При миланском дворе Пьер Мария Росси повстречал Бьянку Пеллегрини и влюбился. Все бы ничего, но Бьянка была замужем, а Пьер Мария женат.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Невзирая ни на что, они решили не расставаться и идти по жизни вместе. Именно для обожаемой Бьянки по указанию графа в течение 1448-1460 годов был построен замок Торрекьяра.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Сам Росси жил на две семьи, на два замка: с законной женой Антонией и детьми — в Сан-Секондо, а с Бьянкой — в Торрекьяре. Муж Бьянки Пеллегрини, происходивший из менее известного и влиятельного рода, чем Росси, не стал затевать войну и особо препятствовать этим отношениям.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Многие залы замка расписаны фресками. В росписях присутствуют натуралистические, фантастические темы, гротескная живопись.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Жена Пьера Марии умерла от чумы в 1468 году, но поженились ли влюбленные, неизвестно. Возможно, муж Бьянки был еще жив.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Пьер Мария был похоронен в капелле Сан-Никомеде рядом со своей любимой. Правда, позднее их останки были перевезены в другое место, куда — никто не знает.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Во времена Пьера Марии все гипсовые панели на стенах были покрыты золотом, но другие владельцы замка соскоблили все золото и продали.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Один из замков, изображенных на карте, — замок Торрекьяра.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

В 2008 году замок был поврежден при землетрясении, но уже в 2010-м был открыт вновь после восстановительных работ.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

С балкона замка открывается вид на виноградники, где как раз зреет виноград для вина, которое мы пробовали у Джузеппе.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Как и в каждом приличном замке, в Торрекьяре есть свое привидение. Дивной красоты женщина появляется в замке, когда на небе светит полная луна, а крепость обволакивает туман. Говорят, она дарит незабываемые поцелуи мужчинам, которых повстречает. Как гласит предание, она была замурована заживо в одном из подвальных помещений замка. Когда, кем и за какую провинность — история умалчивает.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

В настоящее время замок принадлежит муниципалитету.

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Жизнь в замке и сегодня кипит — приезжают гости, проходят праздники, льется музыка… Каждый год здесь проводятся фестивали, в программу которых входит джаз, опера, костюмированные постановки. Ну а главная тема мероприятий, конечно, вечная любовь!

Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх