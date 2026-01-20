Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

С нами не соскучишься!

Итальянский замок Торрекьяра (Светлая башня), расположенный в провинции Парма, считается одним из красивейших в стране. Великолепно сохранившуюся крепость XV века знают все влюбленные Италии. С замком связана одна из самых красивых любовных историй региона Эмилья-Романья, которая, можно сказать, счастливо закончилась.