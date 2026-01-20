Торрекьяра — замок, в котором навеки поселилась любовь

Итальянский замок Торрекьяра (Светлая башня), расположенный в провинции Парма, считается одним из красивейших в стране. Великолепно сохранившуюся крепость XV века знают все влюбленные Италии. С замком связана одна из самых красивых любовных историй региона Эмилья-Романья, которая, можно сказать, счастливо закончилась.
В День влюбленных сюда стремятся попасть не только местные жители, но и гости страны. Кажется, что атмосфера замка до сих пор хранит историю яркой и непростой любви Пьера Марии Росси и Бьянки Пеллегрини. Заглянула сюда и мы.
Замок Торрекьяра дал название местечку Торрекьяра (коммуна Лангирано), расположенному примерно в 20 км к юго-западу от Пармы.
Замок, каким мы его увидели, был построен в период с 1448 по 1460 год Пьером Марией Росси для своей возлюбленной Бьянки Пеллегрини де Арлуно.
Рядом с замком расположено несколько домов, в которых, за некоторым исключением, живут люди, работающие в замке.
А это одно из исключений — винодельня Джузеппе Викари. Так как в маленьких итальянских деревнях практически всегда все закрыто, мы решили зайти сюда до посещения замка, воспользовавшись тем, что перехватили хозяина на улице.
Джузеппе Викари рассказал про все этапы производства и, конечно же, устроил дегустацию.
Все небольшое производство и магазин находятся в маленьком помещении.
Ну а нам все-таки нужно осмотреть замок.
На входе в замок встречаемся с шумными детишками из летней школы. У них какая-то историческая игра (хотя все в современной одежде): мальчиков называют кавалерами, а девочек — прекрасными дамами.
А вот в этом домике живет работник кассы замка. Неплохо, да?
Но вернемся к истории крепости. Замок Торрекьяра был построен кондотьером Пьером Марией II Росси (1413-1482), графом Сан-Секондо. В двадцать лет Пьер Мария знал латынь, греческий, испанский и медицину, был храбрым воином и другом Франческо Сфорцы.
Он был настолько богат, что мог соперничать с императором и даже Папой. При миланском дворе Пьер Мария Росси повстречал Бьянку Пеллегрини и влюбился. Все бы ничего, но Бьянка была замужем, а Пьер Мария женат.
Невзирая ни на что, они решили не расставаться и идти по жизни вместе. Именно для обожаемой Бьянки по указанию графа в течение 1448-1460 годов был построен замок Торрекьяра.
Сам Росси жил на две семьи, на два замка: с законной женой Антонией и детьми — в Сан-Секондо, а с Бьянкой — в Торрекьяре. Муж Бьянки Пеллегрини, происходивший из менее известного и влиятельного рода, чем Росси, не стал затевать войну и особо препятствовать этим отношениям.
Многие залы замка расписаны фресками. В росписях присутствуют натуралистические, фантастические темы, гротескная живопись.
Жена Пьера Марии умерла от чумы в 1468 году, но поженились ли влюбленные, неизвестно. Возможно, муж Бьянки был еще жив.
Пьер Мария был похоронен в капелле Сан-Никомеде рядом со своей любимой. Правда, позднее их останки были перевезены в другое место, куда — никто не знает.
Во времена Пьера Марии все гипсовые панели на стенах были покрыты золотом, но другие владельцы замка соскоблили все золото и продали.
Один из замков, изображенных на карте, — замок Торрекьяра.
В 2008 году замок был поврежден при землетрясении, но уже в 2010-м был открыт вновь после восстановительных работ.
С балкона замка открывается вид на виноградники, где как раз зреет виноград для вина, которое мы пробовали у Джузеппе.
Как и в каждом приличном замке, в Торрекьяре есть свое привидение. Дивной красоты женщина появляется в замке, когда на небе светит полная луна, а крепость обволакивает туман. Говорят, она дарит незабываемые поцелуи мужчинам, которых повстречает. Как гласит предание, она была замурована заживо в одном из подвальных помещений замка. Когда, кем и за какую провинность — история умалчивает.
В настоящее время замок принадлежит муниципалитету.
Жизнь в замке и сегодня кипит — приезжают гости, проходят праздники, льется музыка… Каждый год здесь проводятся фестивали, в программу которых входит джаз, опера, костюмированные постановки. Ну а главная тема мероприятий, конечно, вечная любовь!
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии