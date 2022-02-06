7 мифов о здоровье и медицине, о которых давно пора забыть

Медицина не стоит на месте и развивается с огромной скоростью. Болезни, о лечении которых можно было только мечтать лет 20-30 тому назад, сегодня легко поддаются лечению благодаря силам учёных и медиков.

Но как ни странно люди, живущие в 21 веке, всё равно продолжают упорно верить в медицинские мифы, которые им привили ещё в детстве. Многие по привычке обрабатывают ранки и царапины перекисью водорода и под страхом смерти боятся намочить пробу манту. Но всё это в прошлом, сегодня это лишь мифы.

Перед тренировкой нужна растяжка

Если вы собираетесь пробежать стометровку быстрее Усэйна Болта или прямо сегодня поднять рекордный для себя вес, то дополнительно подготовить мышцы к экстремальным нагрузкам не будет лишним.

Но по большому счёту растяжка бесполезна. Она не оказывает значительного влияния ни на интенсивность болевых ощущений после тренировки, ни на предотвращение травм. А в некоторых случаях, если растяжка излишне интенсивна, она ещё и ухудшает мышечную силу и общий результат занятий.

Всё вышеописанное касается исключительно растяжки, а не разминки перед тренировкой в целом. Предварительный разогрев для мышц всё-таки желателен. Только дополнительно тянуть их ну совсем необязательно.

Пробу Манту нельзя мочить

Это одно из самых популярных заблуждений. Считается, будто вода, попавшая на кожу, может повлиять на реакцию организма, из-за чего пятнышко от укола увеличится в размерах и даст повод заподозрить туберкулёз. Однако это не так.

Инъекция туберкулина вводится в глубокие слои кожи. Проникнуть туда, а значит, и повлиять на реакцию вода не может. Именно поэтому в рекомендациях экспертов нет никаких ограничений по поводу купания после манту. Медики просят лишь по возможности не тереть и не царапать место укола.

Ранки и царапины нужно обрабатывать перекисью водорода

Считается, что перекись дезинфицирует и ускоряет заживление. На самом же деле трёхпроцентный раствор перекиси водорода (Н2О2), который часто встречается в домашних аптечках первой помощи, с точки зрения обработки ран практически бесполезен.

Доказательств того, что перекись эффективна как заживляющее средство, учёные не нашли. Что касается обеззараживающих свойств, то исследования ещё ведутся. Однако уже имеются данные, что перекись (как, кстати, и йод) с антисептической точки зрения не лучший выбор. Дело в том, что многие микроорганизмы содержат ферменты, быстро отключающие действие Н2О2, поэтому уменьшение числа бактерий носит лишь кратковременный характер.

Впрочем, совсем списывать перекись со счетов не стоит: она эффективна для механической очистки ран. Примерно так же, как и чистая проточная вода.

Противовирусные препараты спасают от простуды

К сожалению, нет. Противовирусных средств, которые могли бы предотвратить или облегчить течение ОРВИ и простуды, на сегодняшний день не существует. Эффективность ограниченного числа препаратов подтверждена лишь при гриппе типа А. Они облегчают симптоматику и сокращают срок болезни примерно на сутки, что, согласитесь, не так уж и много. Однако респираторные инфекции им не по зубам.

Кроме того, противовирусные таблетки могут быть небезопасны для здоровья, и это тоже надо учитывать.

Зрение портится от чтения при тусклом свете

Глазам чтение в полумраке не очень нравится — это факт. При плохом освещении приходится напрягать глазные мышцы и пристальнее всматриваться в текст. Из-за этого частота морганий становится ниже, а слизистая оболочка — суше. В итоге глаза быстрее устают. Читать при плохом освещении в самом деле неудобно. Но это не приводит к каким-либо необратимым последствиям для зрительной системы.

В свежих фруктах содержится больше питательных веществ, чем в замороженных

Замороженные фрукты и овощи имеют ровно те же полезные свойства, что и свежие. Причина заключается в том, что их замораживают сразу после сбора урожая, когда питательная ценность зелени наиболее высока. А некоторые замороженные плоды: например, кукуруза, черника и стручковая фасоль — даже превосходят свежие с точки зрения содержания витаминов.

В любом случае замороженные фрукты и овощи полезнее того «свежачка», который полежал на прилавке или в кладовке хотя бы день-два: тепло и относительная влажность воздуха способствуют потере питательной ценности.

Продукты с высоким содержанием холестерина вредны

Вообще-то холестерин не вреден, а, напротив, жизненно необходим. Он обеспечивает стабильность клеточных мембран всех живых организмов на Земле. А кроме того, участвует в выработке витамина D под действием солнечных лучей, производстве стероидных гормонов, включая кортизол, прогестерон, эстрогены и тестостерон.

Холестерин, содержащийся в пище, не собирается разрушать ваше здоровье и не оказывает ни малейшего влияния на состояние сердечно-сосудистой системы.

Когда медики говорят о повышенном холестерине, они не имеют в виду количество этого вещества, полученное из продуктов питания, — например, куриных яиц. Речь идёт исключительно о холестерине, циркулирующем в крови, уточняет популярный американский медицинский ресурс WebMD.

Нарушения холестеринового обмена в организме — вот основное зло. И чтобы не допустить его, уровень холестерина в крови рекомендуется контролировать. Делается это не путём каких-либо пищевых ограничений, а профилактическими методами: с помощью регулярных анализов крови и консультаций с наблюдающим вас терапевтом.

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