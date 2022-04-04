Библейские персонажи, совершавшие безнравственные поступки

Библия – самая продаваемая книга в мире. А ещё это «путеводная звезда» для христиан, сборник интереснейших легенд и пособие по этике, нравственности и морали. И при этом в этой книге больше интима и насилия, чем в пресловутой «Игре престолов». Может показаться странным и невероятным, но многие из библейских персонажей, которых принято считать добродетельными праведниками, совершали порой откровенно безнравственные и отвратительные поступки.









1. Елисей

2. Иаиль

3. Давид

4. Самсон

5. Илия

6. Иеффай

7. Иегу

8. Иисус Навин

9. Моисей