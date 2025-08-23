Комнатные растения, которые крадут энергию и кислород

Соседство с ними может дорого обойтись.







Живые цветы в доме — это всегда удачное решение для украшения интерьера. Однако выбирая растения для квартиры, где вы едите, спите, смотрите телевизор и играете с детьми, нужно быть очень избирательными. Неопытным цветоводам лучше сразу вычеркнуть из списка несколько вариантов.

Монстера

Папоротник

Фикус

Цикламен

Гортензия

Какими бы красивыми они ни были с виду, проживание с этими зелеными соседями может серьезно навредить.Вот 5 самых потенциально опасных цветов. Если они уже есть в вашем доме, лучше с ними распрощаться. Ну или сослать на дачу или в офис. Начнем с самых коварных.Эта красотка с резными крупными листьями будто намеренно была названа именно так. Ей в ней что-то монструозное.Считается, что монстера — один из главных энергетических вампиров среди комнатных цветов. Она способна скапливать негативную энергию, а после возвращать ее в кратно большем объеме. И тогда конфликтов в семье не избежать.Раньше папоротники стояли в каждой второй квартире. Экзотический цветок и в естественной природной среде смотрится величаво, а уж в доме и вовсе притягивает к себе все взгляды. Но, согласно поверьям, папоротник может вызывать беспокойство, вплоть до паники, и бессонницу. К тому же некоторые разновидности считаются мощнейшим аллергеном.Фикус обладал безупречной репутацией среди цветоводов, пока не вскрылась неприятная правда о растении. Это цветок-оборотень, который ночью забирает кислород, выделяя углекислый газ. Днем он «дышит» как положено и относительно безвреден. И все же в спальне его ставить не стоит.Есть риск наутро встать с головной болью.Сегодня их и вовсе перевозят из квартир в офисные помещения. Там неприхотливые фикусы приживаются не хуже и никому не вредят.Цикламен, или альпийская фиалка — нарядный вариант для этажерки или подоконника в доме. Но его скрытая опасность напрочь обнуляет все внешние преимущества. Цикламен очень токсичен. Яд содержится в цветках и листьях. При длительном соседстве с растением не исключены головные боли, расстройство ЖКТ и тошнота.Ну а эта прелестница и вовсе содержит цианид — сильнодействующий яд, отчего можно получить аллергию и даже потерять сознание во сне. Оптимальный вариант ее размещения — на даче на открытом воздухе. В квартирую гортензию лучше не «впускать». Ни к чему играть с коварным цветком в русскую рулетку.