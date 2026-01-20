С нами не соску...
10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Известные художники, архитекторы и дизайнеры работали над перронами и переходами метрополитенов в Неаполе, Стокгольме, Киеве и в Москве, чтобы создать маленькие шедевры на планете Земля. Но, как и всякое сокровище, они скрыты под землей.

Станция Толедо (Неаполь)


Эта вполне футуристическая станция, открытая в 2002 году, является творением каталонского архитектора Оскара Тускетса, старого друга Сальвадора Дали.
Оформление было создано из маленьких кусочков голубой и белой мозаики, которые символизируют восхождение к седьмому небу… благодаря эскалаторам!

Станция Т — Централен (Стокгольм)


Станция находится на глубине 34 метров под землей, вырублена в скале и после покрыта бетоном, одна ее половина голубая, а другая расписана фресками, похожа станция на настоящую пещеру. Она расположена в районе Нормальм, между площадью Сергельсторг и улицей Васагатан и связана непосредственно с центральным вокзалом Стокгольма.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Маяковская (Москва)


Эта станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена, открытая в 1938 году, названа в честь советского поэта Владимира Маяковского. Свод потолка изящно декорирован серпом и молотом, тогда как колонны облицованы сталью. Без сомнений, это любимая станция москвичей.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Мариенплац (Мюнхен)


Обновлена в 2006 году. Вокзал Мариенплац в Мюнхене это факультативная остановка Deutsche Bahn и одна из наиболее важных станций метро баварского города. Трудно представить, что в этом туннеле располагается… метро!

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Бульвар Формоза (Тайвань)


Эта великолепная станция метро в городе Гаосюн, открытая в сентябре 2008 года, является наиболее величественным сооружением из стекла в мире.
«Dome of light» (Световой купол) итальянского художника Нарцисса Квольята состоит из 4500 стеклянных панелей. Этот свод показывает историю человеческой жизни через призму четырех элементов: Земля, Вода, Свет и Огонь.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Экскурсионный тоннель Банд (Шанхай)


Не совсем традиционное метро, но стоящее того, чтобы взглянуть на него! Под ритмы хаус музыки, туристы спешат усесться в кабинки, чтобы полюбоваться единственным в своем роде световым представлением из лучей и цветных переливов разных жанров.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Автово (Санкт-Петербург)


Станция Автово располагается на 1 линии Санкт-Петербургского метрополитена. Войдя в здание в неоклассическом стиле, от купола и лепного орнамента которого у вас перехватит дыхание, вы окажетесь на перроне, освещенном люстрами словно из замка… Не спешите заходить в вагон!

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Олайас (Лиссабон)


Олайас — станция красной линии метрополитена Лиссабона. Для тех, кто любит витражи и яркие краски, дизайнерская инсталляция на потолке от португальских художников наполнит вас живительным светом.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Золотые ворота (Киев)


Мраморный пол, люстры с лампами, напоминающими по форме свечи, все из белого полированного мрамора… В самом деле потрясающе!

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Станция Драссанес (Барселона)


Эта великолепная станция с футуристическими линиями — произведение двух испанских архитекторов Эдуардо Гутиерреса Мунне и Хорди Фернандеса Рио, основателя студии ON-A Arquitectura. Вы словно оказываетесь в одном из эпизодов Звездных Войн.

10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

