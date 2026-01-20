10 восхитительных станций метро, похожих на подземные музеи

Известные художники, архитекторы и дизайнеры работали над перронами и переходами метрополитенов в Неаполе, Стокгольме, Киеве и в Москве, чтобы создать маленькие шедевры на планете Земля. Но, как и всякое сокровище, они скрыты под землей.
Станция Толедо (Неаполь)
Эта вполне футуристическая станция, открытая в 2002 году, является творением каталонского архитектора Оскара Тускетса, старого друга Сальвадора Дали.
Станция Т — Централен (Стокгольм)
Станция находится на глубине 34 метров под землей, вырублена в скале и после покрыта бетоном, одна ее половина голубая, а другая расписана фресками, похожа станция на настоящую пещеру. Она расположена в районе Нормальм, между площадью Сергельсторг и улицей Васагатан и связана непосредственно с центральным вокзалом Стокгольма.
Станция Маяковская (Москва)
Эта станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена, открытая в 1938 году, названа в честь советского поэта Владимира Маяковского. Свод потолка изящно декорирован серпом и молотом, тогда как колонны облицованы сталью. Без сомнений, это любимая станция москвичей.
Станция Мариенплац (Мюнхен)
Обновлена в 2006 году. Вокзал Мариенплац в Мюнхене это факультативная остановка Deutsche Bahn и одна из наиболее важных станций метро баварского города. Трудно представить, что в этом туннеле располагается… метро!
Станция Бульвар Формоза (Тайвань)
Эта великолепная станция метро в городе Гаосюн, открытая в сентябре 2008 года, является наиболее величественным сооружением из стекла в мире.
Экскурсионный тоннель Банд (Шанхай)
Не совсем традиционное метро, но стоящее того, чтобы взглянуть на него! Под ритмы хаус музыки, туристы спешат усесться в кабинки, чтобы полюбоваться единственным в своем роде световым представлением из лучей и цветных переливов разных жанров.
Станция Автово (Санкт-Петербург)
Станция Автово располагается на 1 линии Санкт-Петербургского метрополитена. Войдя в здание в неоклассическом стиле, от купола и лепного орнамента которого у вас перехватит дыхание, вы окажетесь на перроне, освещенном люстрами словно из замка… Не спешите заходить в вагон!
Станция Олайас (Лиссабон)
Олайас — станция красной линии метрополитена Лиссабона. Для тех, кто любит витражи и яркие краски, дизайнерская инсталляция на потолке от португальских художников наполнит вас живительным светом.
Станция Золотые ворота (Киев)
Мраморный пол, люстры с лампами, напоминающими по форме свечи, все из белого полированного мрамора… В самом деле потрясающе!
Станция Драссанес (Барселона)
Эта великолепная станция с футуристическими линиями — произведение двух испанских архитекторов Эдуардо Гутиерреса Мунне и Хорди Фернандеса Рио, основателя студии ON-A Arquitectura. Вы словно оказываетесь в одном из эпизодов Звездных Войн.
