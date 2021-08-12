Майонез, кола, пиво: странные бьюти-привычки звезд, которые помогают им всегда быть на высоте

Многие девушки уверены, что знаменитости хорошо выглядят только благодаря дорогой косметике и знакомству с лучшими визажистами и косметологами Голливуда. На самом деле большую роль в их прекрасном внешнем виде играют обычные средства, доступные каждой девушке. Правда, не каждая леди догадалась бы использовать их именно так, как это делают известные певицы и актрисы. О самых странных бьюти-привычках звезд читайте в нашей статье.
1. Coca-Cola для Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус использует газированный напиток для создания пляжных локонов
Популярные в этом сезоне пляжные локоны можно создать при помощи обычной кока-колы. Именно так делает английская модель Сьюки Уотерхаус. Она признается, что после мытья ее волосы становятся слишком тонкими и ровными, напрочь лишенными объема. А вот всеми любимый газированный напиток помогает красавице сделать их взъерошенными и небрежными. При взгляде на такую Сьюки возникает ощущение, что девушка только что вернулась с пляжа, настолько свежо она выглядит. Если вы хотите сделать себе такие же локоны, то сразу после того, как вымоете волосы, ополосните их кока-колой.
2. Клубника, мед и пиво для Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс использует клубнику вместо зубной пасты
Актриса никогда не может устоять перед домашними бьюти-рецептами, удивляя фанатов своей находчивостью и изобретательностью. Например, Кэтрин не пользуется зубной пастой, предпочитая вместо нее использовать клубнику. Она считает, что красная ягода гораздо эффективнее очищает зубы и обладает замечательным отбеливающим эффектом. А вот за своими роскошными волосами актриса ухаживает при помощи собственной маски для волос, главными ингредиентами которой являются пиво и мед. Когда журналисты спросили ее, почему выбор пал именно на эти два компонента, Кэтрин ответила, что в состав хмельного напитка входит множество витаминов, необходимых для придания силы, объема и блеска волосам. Единственный минус такой маски в том, что после нее от вас за километр будет нести пивом, но по мнению актрисы оно того стоит.
3. Грейпфрут для Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес считает, что запах грейпфрута снижает аппетит
Многие фанаты с восторгом и завистью смотрят на роскошное тело Дженнифер Лопес, которой в этом году исполняется 50 лет. Певица признается, что такого эффекта она добилась не только благодаря спорту, танцам и диетам. Секретный ингредиент ее красоты – масло грейпфрута. Дженнифер утром наносит несколько капель масла на запястье и нюхает его на протяжении всего дня. По словам звезды, запах грейпфрута способен уменьшать аппетит, что очень полезно для стройности фигуры.
4. Растительное масло для Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу использует растительное масло, чтобы улучшить здоровье полости рта
Звезда трилогии «Железный человек» Гвинет Пэлтроу покоряет всех вокруг своей белоснежной улыбкой. Такого эффекта ей позволили достичь не регулярные походы к стоматологу и дорогие зубные пасты, а обычное постное масло. Каждый день на голодный желудок актриса берет в рот чайную ложку растительного масла и держит его четверть часа. Такая процедура помогает вывести токсины и улучшить здоровье полости рта.
5. Детская присыпка для Анджелины Джоли
Анджелина Джоли советует использовать детскую присыпку вместо сухого шампуня
Девушки уже знают, что вместо сухого шампуня можно использовать муку и крахмал. А как насчет детской присыпки? Анджелина Джоли уже многие годы пользуется этим средствам для придания волосам свежести и объема. По ее словам, детская присыпка действует гораздо лучше, чем любые другие средства с аналогичным действием. Кроме того, в качестве бонуса вы получите приятный запах.
6. Майонез для Блейк Лайвли
Блейк Лейвли лечит секущиеся концы майонезом
Одно из самых странных бьюти-средств использует американская актриса Блейк Лайвли. Даже не знаем, как она впервые попробовала майонез в качестве маски для волос, но теперь этот продукт занимает почетное место на ее полке рядом с шампунями и бальзамами. Звезда на 100% уверена, что майонез можно использовать не только в качестве заправки для салата, но и как эффективное оружие в борьбе с секущимися кончиками. Непосредственно перед мытьем головы, актриса смазывает концы волос майонезом и ждет несколько минут, пока средство подсохнет. По ее словам, эта бьюти-процедура помогает предотвратить появление секущихся концов, а также помогает сделать локоны красивыми и ухоженными.
7. Мазь от геморроя для Сандры Баллок
Сандра Баллок считает мазь от геморроя эффективным средством для устранения отечности
Сандра Баллок тоже отличилась и придумала действительно неожиданное средство для устранения отечности век. Ее помощником является мазь от геморроя. Актриса считает, что данный аптечный препарат очень хорошо снимает воспаление и усталость, что особенно актуально для женщин после 40.
8. Овечья плацента для Виктории Бэкхемhttp://funhere.ru/?p=18224
Для поддержания молодости кожи Виктория Бэкхем использует бьюти-средства с овечьей плацентой
Певица и модель Виктория Бэкхем считает, что женщина всегда должна выглядеть идеально. Именно поэтому она тщательно следит за своим питанием, занимается спортом и тщательно ухаживает за кожей. С последней задачей ей помогают справляться уходовые средства на основе овечьей плаценты. Неожиданно, правда? Но Виктория смело заявляет, что именно этот компонент гарантирует омолаживающий эффект и предотвращает появление морщин, ведь в нем содержатся стволовые клетки, которые благоприятно влияют на состояние кожного покрова.
9. Скотч для Леди Гаги
Леди Гага применяет скотч для лифтинга
Леди Гага эпатажная не только на сцене, но и в жизни, о чем свидетельствуют ее странные бьюти-привычки. Оказывается, певица использует обычный скотч для проведения ежедневного лифтинга. Но специалисты не рекомендуют повторять подвиг звезды, ведь скотч может травмировать кожу, вызвать покраснения и раздражения. Лучше обратить внимание на более безопасные средства и методы, которые точно не принесут вам вреда.
10. Маркер для Тейлор Свифт
Маркер вместо подводки для Тейлор Свифт
Однажды знаменитая певица использовал маркер в качестве подводки. Это случилось в 2010 году, когда Тейлор летела на самолете в Японию. Перед посадкой звезда обнаружила, что забыла взять с собой косметичку и ей пришлось обходиться подручными средствами в виде маркера. Результат был настолько хорошим, что теперь, при возникновении форс-мажорных ситуаций, когда косметики нет под рукой, она всегда рисует стрелки фломастером.
11. Мед для Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йохансонн любит использовать медовую маску для лица
Не так давно звезда «Мстителей» стала использовать мед в качестве маски для лица. Для этих целей она использует только его новозеландскую разновидность Manuka. Актриса распаривает лицо, после чего тонким слоем наносит на кожу мед. По истечению 15 минут Скарлетт смывает его и аккуратно вытирает лицо мягким полотенцем. По ее словам, это средство делает коду очень мягкой и устраняет все покраснения и раздражения. Кроме того, после такой маски мейкап ложится идеально, поэтому звезда постоянно делает ее перед важными мероприятиями.
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