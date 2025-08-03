Зачем класть лед в микроволновку, и еще 8 хитростей для этой печи, которые приведут в восторг

1. Реанимировать засохший рис

В тарелку с рисом нужно положить кусочек льда. / Фото: fb.ru

2. Очистить от кожуры овощи

Раньше помидоры заливали кипятком, а теперь можно разогреть в микроволновке

3. Нейтрализовать коварный лук

После микроволновки лук не будет вызывать столько слез. / Фото: caak.mn

4. Удалить запах и микробы с губок

В микроволновке можно простерилизовать губки. / Фото: yurimoshkin.ru

5. Высушить зелень

Зелень нужно положить между двумя кусками бумажного полотенца. / Фото: snus-outlet.ru

6. Растопить застывший мед

Мед можно растопить на водяной бане или в микроволновке

7. Ускорить «подход» теста

Дрожжевое тесто быстро подходит в микроволновке. / Фото: sovkusom.ru

8. «Сварить» овощи

Картофель нужно проткнуть вилкой в нескольких местах. / Фото: cosmo.ru

9. Сделать пенку для капучино

Молоко нужно взболтать в банке, а затем поставить в микроволновку