Зачем класть лед в микроволновку, и еще 8 хитростей для этой печи, которые приведут в восторг

Мы привыкли использовать микроволновку исключительно для разогрева еды, но на самом деле у нее есть множество других, не менее полезных функций. Novate.ru рассказывает, как с помощью данного прибора можно существенно облегчить себе жизнь на кухне и спасти некоторые продукты, которые должны были оказаться в мусорном ведре.
1. Реанимировать засохший рис
В тарелку с рисом нужно положить кусочек льда. / Фото: fb.ru
И начнем мы с ответа на вопрос, который фигурирует в названии нашей статьи – зачем класть кусочек льда в микроволновку? Этот лайфхак придумала блогер Эмилио Марико, когда перед ней встала проблема засохшего риса, который долго простоял в холодильнике.
Девушка насыпала сваренную крупу в тарелку, рядом с рисом положила кусочек льда из морозилки, накрыла блюдо листом пергамента и отправила в микроволновую печь. Через несколько минут Эмилило достала тарелку и увидела результат своей смекалки – от черствого риса не осталось ни следа, он оказался мягким, свежим и ароматным.
Главным героем этого «чуда» является, конечно же, лед (который, к слову, не растаял во время пребывания в микроволновке). Под воздействием волн он создал необходимый пар, благодаря чему рис стал намного мягче. Люди, которые брали совет на заметку, отмечали, что он действительно работает, и интересовались, получится ли провернуть то же самое с другими продуктами. Как оказалось, далеко не все блюда можно реанимировать с помощью льда. В этот список входит выпечка – даже после воздействия льда она останется сухой.
2. Очистить от кожуры овощи
Раньше помидоры заливали кипятком, а теперь можно разогреть в микроволновке
Чистить овощи – то еще удовольствие, особенно если речь идет о помидорах или болгарских перцах, с которых снять кожицу не получается даже с десятого раза.
Необходимо взять нож, сделать на овощах крестообразный надрез и положить в микроволновку на максимальный разогрев. Процедура должна длиться около 30 секунд. После того, как продукты остынут, получится с легкостью снять кожуру.
Кстати, такой лайфхак действует не только с помидорами и перцами, но также с чесноком. Процесс его очистки всегда доставляет массу хлопот – приходится кропотливо отдирать шкурку, а после – выводить из кожи неприятный запах. Сделайте проще – положите целую голову или несколько неочищенных зубчиков в микроволновку на 20-30 секунд на среднюю мощность. После этого чеснок легко расстанется со своей «одежкой».
3. Нейтрализовать коварный лук
После микроволновки лук не будет вызывать столько слез. / Фото: caak.mn
Этот овощ отлично звучит во многих блюдах, придает им сочность и тонкий аромат. Но вот резать его – сплошное мучение, ведь он жутко щиплет глаза и заставляет плакать. Чтобы избавить себя от обильных слез, снова воспользуйтесь помощью микроволновки. Очистите лук от кожуры, положите его на тарелку и поставьте в микроволновку на среднюю мощность на полминуты. Эта простая процедура позволит убрать из овоща вещества, которые провоцируют появление слез.
4. Удалить запах и микробы с губок
В микроволновке можно простерилизовать губки. / Фото: yurimoshkin.ru
Принято считать, что рассадником бактерий и микробов является санузел. Однако на самом деле пальму первенства должна получить кухня. В основном так происходит из-за губок, которые мы используем для мытья посуды и чистки столешницы. Ученые из университета города Фуртваген (Германия) провели исследование, в ходе которого выяснили, что на губке содержится 362 вида бактерий. Это даже больше, чем на туалетном ершике.
Часто менять губку – накладно. Они хоть и стоят сравнительно недорого, впоследствии влетают в копеечку, потому что приходится покупать много упаковок. Идеальное решение проблемы – микроволновая печь. Поместите внутрь губку и поставьте таймер на две минуты. Такая простая и быстрая процедура поможет простерилизовать изделие и уничтожить все имеющиеся бактерии. Обратите внимание, что губка должна быть влажной и не содержать металла.
5. Высушить зелень
Зелень нужно положить между двумя кусками бумажного полотенца. / Фото: snus-outlet.ru
А вы тоже часто сушите зелень на зиму? Тогда предлагаем отказаться от привычного варианта с подоконником и перейти на сторону микроволновки – получится быстрее и эффективнее. Возьмите плоскую тарелку, накройте ее кусочком бумажного полотенца, положите зелень, а сверху – еще один кусочек бумажного полотенца. Включите печь на максимальную мощность и сушите травы примерно полторы минуты. Чтобы зелень не подгорела, проверяйте ее состояние каждые 20 секунд.
6. Растопить застывший мед
Мед можно растопить на водяной бане или в микроволновке
Кристаллизация меда – вполне привычный процесс, и, наверное, каждая хозяйка сталкивалась с этим. Особенно обидно, когда блины и оладьи уже на столе, а подать их не с чем, потому что мед «подвел». Но расстраиваться не стоит. Просто переложите мед в емкость, которую можно использовать для микроволновки, поставьте в печь и запустите таймер на 30-60 секунд (окончательное время зависит от объема). По истечении времени мед вновь приобретет свою привычную консистенцию – вновь станет жидким, но тягучим. Приятного аппетита!
7. Ускорить «подход» теста
Дрожжевое тесто быстро подходит в микроволновке. / Фото: sovkusom.ru
Вкусная, ароматная и мягкая выпечка не получится в том случае, если тесто плохо подошло. А для этого нужно тепло и много времени. Чтобы ускорить процесс и скорее приступить к формированию пирожков или булочек, поставьте миску, наполовину заполненную тестом, в микроволновку. Включите печь на среднюю мощность и подождите три минуты. Чтобы тесто не «схватилось», нагревайте вместе с ним стакан с водой. По истечении времени достаньте его из печи, отставьте на 10 минут, чтобы остыло, а затем начинайте работать.
8. «Сварить» овощи
Картофель нужно проткнуть вилкой в нескольких местах. / Фото: cosmo.ru
Среднее время варки моркови, свеклы и картофеля составлять от 30 до 90 минут. Но не всегда есть желание ждать, пока овощи дойдут до нужной кондиции – салат хочется начать готовить прямо сейчас. И в этом случае вновь на помощь приходит микроволновая печь. Все, что вам нужно – сделать на продуктах проколы вилкой и поставить в огнеупорной посуде «вариться» на самую высокую мощность. Что касается времени, то здесь все зависит от самого продукта: картофелю хватит 10 минут, моркови – 20, а свекле – 30. Не забывайте, что размер корнеплодов также влияет на скорость готовки – чем они габаритнее, тем больше времени понадобится микроволновке, чтобы довести их до нужного состояния.
9. Сделать пенку для капучино
Молоко нужно взболтать в банке, а затем поставить в микроволновку
Хотите пить дома такой же вкусный капучино, какой вам делают в любимой кофейне? Не вопрос! Главный секрет вкуса и внешнего вида напитка заключается в молоке, а сделать его пышным и воздушным поможет микроволновка. Налейте небольшое количество в стеклянную банку, закройте крышкой и активно потрясите (минуты будет достаточно). Затем отправьте емкость с молоком в микроволновую печь на полминуты. Вуаля – потрясающая пенка для кофе готова! Выложите ее в кружку с напитком и наслаждайтесь!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии