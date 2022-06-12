25 зданий, которые опередили время

Современная архитектура поражает воображение: нестандартный дизайн, острые углы, изломанные линии и стекло, много стекла. Некоторые здания настолько фантастического вида, что кажутся декорациями к фильмам про будущее, а на самом деле это обычные городские сооружения: жилые дома, торговые, культурные центры и образовательные учреждения.



Предлагаем посмотреть на 25 самых впечатляющих построек 2015 года, которые были представлены на Всемирном фестивале архитектуры в Сингапуре.



Церковь Кардедеу, озеро Коатепеке, Сальвадор







Витая часовня, Хиросима, Япония







Спа-отель, Эскишехир, Турция







Молодежный отель, Шэньчжэнь, Китай







Торговый центр Тайку Чэнду, Чэнду, Китай







Музей Хироши Сенджу, Каруизава, Япония







Торговый центр «Riverside 66», Тяньцзинь, Китай







Торговый центр «GPT», Уоллонгонг, Австралия







Фултонский торговый центр, Нью-Йорк, США







Исторический музей, Шанхай, Китай







Кинотеатр «Назруль Тиртха», Западная Бенгалия, Индия







Клуб «Стейн-сити», Йоханнесбург, Южная Африка







Арена «Маргарет Курт», Мельбурн, Австралия







Дворец водных видов спорта, Лондон, Великобритания







Стадион Хэззы Бен Зайеда, Аль-Айн, ОАЭ







Начальная школа «Шунде», Гуандун, Китай







Школа «Пенлей и Эссендон», Мельбурн, Австралия







Кампус компании «Асельсан», Анкара, Турция







Офисный центр «100PP», Сингапур







Офисный комплекс «5 Broadgate», Лондон, Великобритания







Национальная библиотека короля Фахада, Эр-Рияд, Саудовская Аравия







Здание «Викинг с короной», Сидней, Австралия







Жилой комплекс «Вертикальная деревня», Сингапур







Госпиталь «Мэгги», Оксфорд, Великобритания







Медицинский университет, Брисбен, Австралия







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