Почему голова королевского гвардейца может сломаться от падения

Меховые шапки королевских гвардейцев имеют долгую и богатую историю. Возникшие в не столь далекие времена, они стали важной частью костюма и униформы гвардейцев и символом их статуса и власти. Изначально разработанные для защиты от холода и ненастных погодных условий, эти головные уборы быстро приобрели статус роскоши и отображали богатство и престиж.
Истоки меховых шапок королевских гвардейцев берут своё начало во времена древних цивилизаций. Уже тогда люди использовали меха как природную защиту от холода.
Меховые козырьки на шапках гвардейцев служат не только украшением, но и практической защитой от солнца и дождя. Изначально мех был использован как изоляционный материал, который защищал солдат от негодных погодных условий. С течением времени, мех приобрел роскошный вид и стал символом ранга и достоинства.
В Англии бывает и холодно /Фото:pholder.com
Хотя медвежьи шапки традиционно ассоциируются с Англией, интересно отметить, что они впервые появились в других странах. Воспоминания о подобных головных уборах можно проследить еще в семнадцатом веке, когда они использовались французскими и испанскими гренадерами. Они приобрели особое значение во время наполеоновских войн.
Существуют различные недоказанные теории, согласно которым эти шапки придавали обладателям внешний рост. Было предположено, что такой эффект мог повлиять на психологическое состояние противника еще до начала боевых действий. Тем не менее, следует отметить, что концепция защиты бойца с помощью шапки представляется весьма сомнительной.
Изначально они были трофеями с поля битвы /Фото:dzen.ru
После победы над Наполеоном в историческом сражении при Ватерлоо в 1815 году, Королевская гвардия Великобритании выбрала новый стиль головного убора. После их отважного выступления в битве, гвардейцы сыграли ключевую роль в поражении французских гренадеров.
Выжившие воины, гордые своими подвигами, унесли себе в качестве трофея французские шапки из медвежьих шкур. С течением времени эти меховые головные уборы стали не только символом воинской традиции, но и олицетворением чести этого подразделения, напоминая о его славном прошлом. В наши дни медвежьи шапки носят королевские гвардейцы только на торжественных парадах и при исполнении почетного караула.
Так зарождалась традиция шапок /Фото:bangkokbook.ru
Также есть теория о том, что история меховых шапок королевских гвардейцев началась в 18 веке, когда король Георг III решил дать своим солдатам особый вид. Он заказал создание шапок с меховыми козырьками, которые стали символом королевских войск и их верности королю.
Со временем меховые шапки королевских гвардейцев приобрели символическое значение, отображая высокий статус и престиж. Они стали неотъемлемой частью парадной формы королевских гвардейцев, используемой при особых церемониях и событиях. Уникальные дизайны и высокое качество меха делали эти шапки востребованными предметами среди знати и дворянства. Современные технологии позволяют создавать более легкие и удобные модели, сочетающие в себе традицию и современность.
Гвардеец /Фото:do-slez.com
Важно отметить, что при изготовления этих головных уборов необходимо использовать шкуру медведя обитающего в Канаде, известного как барибала. В Канаде обитает множество медведей, которые причиняют вред местным жителям, забредая в сады, поля и пасеки, топчут урожай, ломают стебли. Годовая квота на отстрел медведей на производства головных уборов не превышает 70 особей. Их изготавливаются из меха самцов, который имеет более блестящий внешний вид по сравнению с мехом самок.
Магазинные поставки медвежьих шапок для королевских гвардейцев осуществляются канадской компанией Black Bear Cull в Великобританию во время проведения мероприятий по контролю численности медвежьих популяций. Они не являются частной собственностью гвардейцев, а передаются следующим поколениям и могут использоваться в течение до ста лет.
Мишка бабрибала /Фото:animaljournal.ru
Были и эксперименты относительно создания головных уборов с использованием искусственного меха, однако пока они не могут полностью заменить натуральную шкуру. Некоторые виды искусственного меха во влажную погоду приобретают неприглядный вид и искажают форму шапок, превращая гвардейцев в нечто напоминающее панков.
Весит такой головной убор около 3-4 кг, а его длинна его 45 см. Это связано с тем, что шкура натянута на специальный каркас, имеющий форму плетеной корзинки. К шапке прикреплен регулируемый кожаный подручник и золотистый ремешок для надежной фиксации под подбородком.
Производство шапки /Фото:vk.com
Располагается он под нижней губой, а не под подбородком, чтобы в случае падения пехотинец не рисковал сломать шею от перевеса своего головного убора. Они являются частью формы и потому носятся медвежьи шапки в любое время года и при любых погодных условиях. Для того чтобы сшить 1 такую шапку требуется шкура одного медведя целиком, а ее стоимость составляет примерно 800-900 евро.
Процесс изготовления шапки /Фото:vk.com
Каждый год Великобритания закупает около ста медвежьих шкур по цене около 650 фунтов стерлингов за одну шапку. При этом стоит отметить, что месячная зарплата королевского гвардейца составляет около 800 фунтов стерлингов, что значительно меньше стоимости одной медвежьей шапки. С учетом количества закупленных шкур за последние несколько десятков лет, можно сказать, что британские налогоплательщики потратили значительную сумму на эти головные уборы.
В английской гвардии существует пять полков пехотной гвардии, которые имеют почетное право носить особые шапки. Эти полки включают гренадерскую гвардию, колдстримскую гвардию, шотландскую гвардию, ирландскую гвардию и валлийскую гвардию.
У гвардейцев разных полков есть отличая /Фото:emilia-spanish.ru
Чтобы отличить каждый полк, можно обратить внимание на несколько особых деталей на их шапках. Например, каждом полководце присущи разноцветные перья на шапке, которые служат своеобразными данью уважения и отличительной чертой. Также, можно обратить внимание на расстояние между пуговицами, которое может незначительно отличаться у разных полков.
Другой особенностью, которую можно использовать для идентификации, является воротник на форме.
Наконец, значки на плече также могут быть полезны для определения полка. Каждый полк имеет свой собственный набор значков или эмблем, нанесенных на плечи формы, которые помогают идентифицировать гвардейцев.
Отличая минимальны, но они есть /Фото:basil76-moscow.livejournal.com
У Шотландской гвардии символом является чepтополох, у Уэльской - лук пopeй, у Ирландской - трилистник, у Гpeнадepcкой - гopящая гpaната, а у Колдстримской - звезда, которая является самым высоким рыцарским орденом Великобритании. Также эти символы присутствуют на пряжках ремней, на погонах и пуговицах мундиров.
С начала средневековья в Англии появилось предпочтение к красному цвету, в связи с чем, в народной речи, те самые мундиры гвардейцев получили прозвище - омары. Красная униформа была изготовлена из высококачественной шерсти, а для ее окрашивания использовался кармин, краситель, получаемый из насекомых кошенили.
У шотландских гвардейцев тоже меховые шапки /Фото:dzen.ru
Когда король находится в резиденции дворца, то перед зданием на посту стоят 4 пеших гвардейца. Когда её нет в резиденции, то их всего двое. В охране дворца находится 3 офицера и 36 солдат. Головные уборы гвардейцы носят только на праздничных мероприятиях или во время караула.
Однако, есть и исключения. Сегодня в королевской гвардии большой приток представителей меньшинств. Они, в соответствии с религиозными требованиями, могут носить тюрбаны. Правительство Великобритании, немного нарушая свои традиции, разрешает такое поведение. Например, в 2012 году Сикха Джатиндерпала Бхуллар получил специальное разрешение на ношение тюрбана во время службы в национальном гарнизоне. Этот пример свидетельствует о том, что монархия Англии стала более толерантной и отступает от привычных норм.
Такие гвардейцы тоже есть /Фото:sibnarkomat.livejournal.com
Эти шапки являются примером того, как мода и традиции сочетаются с функциональностью и символикой. Они отражают культурное наследие и богатство истории, играя важную роль в сохранении уникальных традиций и ценностей, связанных с королевским двором.
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