Почему голова королевского гвардейца может сломаться от падения

В Англии бывает и холодно /Фото:pholder.com

Изначально они были трофеями с поля битвы /Фото:dzen.ru

Так зарождалась традиция шапок /Фото:bangkokbook.ru

Гвардеец /Фото:do-slez.com

Мишка бабрибала /Фото:animaljournal.ru

Производство шапки /Фото:vk.com

Процесс изготовления шапки /Фото:vk.com

У гвардейцев разных полков есть отличая /Фото:emilia-spanish.ru

Отличая минимальны, но они есть /Фото:basil76-moscow.livejournal.com

У шотландских гвардейцев тоже меховые шапки /Фото:dzen.ru

Такие гвардейцы тоже есть /Фото:sibnarkomat.livejournal.com