Уксус в саду и огороде. 4 способа его полезного применения

Использование химических препаратов в саду и на огороде многие дачники стремятся свести к минимуму. Конечно, совсем без «химии» обойтись невозможно. Но есть способы свести её существенно уменьшить её применение, используя для этого естественные продукты. Один из таких продуктов, это белый уксус. Он гораздо дешевле многих химических препаратов и способен решить многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на нашем дачном участке. Несколько таких проблем и вариантов использования уксуса для их решения мы сейчас и рассмотрим.

4 варианта использования уксуса в саду и на огороде. На заметку дачникам

Для решения многих проблем на дачном участке уксус подходят не хуже «химии». Но это полностью натуральный продукт, а значит вреда растениям он не нанесёт. Если, конечно, вы не будете превышать указанной концентрации уксуса в каждом из приготовленных из него средств.

1. Белый уксус от сорняков

У вас есть проблема с сорняками, которые растут на дорожке из тротуарной плитки или брусчатки между швами? Уксус — это продукт, который поможет быстро их уничтожить.

Готовим раствора уксуса и воды в соотношении 2:1. На две мерные ложки уксуса — одну мерную чашку воды, и переливаем полученную смесь во флакон с распылителем.

Этой смесью затем опрыскиваем места появления сорняков.

Лучше всего выбрать для этого теплый и солнечный день. Обработайте раствором уксуса все места, где растут сорняки. Если с первого раза все сорняки не погибнут, процедуру повторяют.

2. Уксус от вредителей

Есть проблема с тлей или другими вредителями растений? Уксус — это средство, которое может помочь вам в борьбе и с ними.

Достаточно приготовить раствор уксуса и воды 1:10 (на литр воды — 100 мл уксуса). Сюда же добавляем пару капель жидкости для мытья посуды, которая позволит средству дольше держаться на поверхности растений.

Таким раствором опрыскиваем те места на растениях, где поселились вредители. Если есть необходимость, то обработку повторяют.

3. Как подкислить почву уксусом?

Земля в нашем саду может обладать кислой реакцией, а также быть естественной или щелочной. Уровень pH земли мы измеряем с помощью специальных кислотных счетчиков, которые можно приобрести в садовых магазинах. Некоторые растения любят кислую землю.

Если нужно кислотность почвы повысить, сделать это можно с помощью всё того же уксуса.

Достаточно развести в лейке с водой уксус. На 8 литров воды добавляем литр уксуса. Затем такой смесью обильно поливаем почву. Обработку повторяем пока не будет достигнут нужный уровень кислотности почвы для конкретного растения.

4. Уксус для обработки деревьев от плесени и грибка

Уксус обладает противогрибковым действием. Поэтому он может помочь нам бороться с серой плесенью на деревьях, которая часто поражает деревья в саду. Достаточно разбавить уксус в воде так же, как и при борьбе с вредителями, для последующего проведения опрыскивания пораженного растения.

А в этом видео вам расскажут ещё несколько способов использования белого уксуса на садово-огородном участке. Смотрим.