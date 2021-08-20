5 возможностей батарейки, которая сгодится не только для пульта от телевизора

Батарейка - вещь достаточно простая и очень полезная. На самом деле функционал этой маленькой штуковины намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Помимо использования в качестве элемента питания, для батарейки можно найти еще много разных «дополнительных» применений. О парочке таких сейчас и пойдет речь.
1. Электромагнит
Все гениальное просто. |Фото: otvet.mail.ru.
Уронили что-то металлическое на ковер с длинным ворсом? В такой ситуации помог бы магнит, однако он не всегда есть в доме. Благо, сделать электромагнит своими руками совсем не сложно. Во-первых, нужно раздобыть медную проволоку, батарейку и какой-нибудь крепежный элемент (болт или гайку). Во-вторых, нужно все это соединить: проволока наматывается на болт в одном направлении, а ее концы подсоединяются к полюсам элемента питания. Магнит готов.
2. Зажигалка
Может помочь в походе. |Фото: justcoolidea.ru.
Из пальчиковой батарейки и небольшого количества фольги можно без особого труда соорудить зажигалку. Для начала фольга сворачивается в небольшую полоску. После этого она прижимается пальцами к полюсам батарейки. Очень быстро ток, перетекающий по фольге, нагреет ее до температуры достаточной для того, чтобы зажечь бумагу или сухую траву.
3. Грелка для рук
Будет тепло. |Фото: mozgus.ru.
С каждым днем становится все холоднее. Мало кто думает о том, что из пары батареек можно сделать отличную грелку для рук. Особенно полезен такой «аксессуар» в зимний период. Все, что нужно сделать – это плотно обмотать фольгой пару батареек. В последствии конструкция нагревается достаточно сильно для того, чтобы согреть пальцы и руки даже в мороз.
4. Стилус
Лучше, чем пальцами. |Фото: youtube.com.
Пожалуй, один из самых странных способов использования пальчиковой батарейки. Далеко не у всех есть специальные перчатки, в которых можно использовать смартфон. Стилус в наши дни редкость. Впрочем, заменить этот полезный в холодное время года аксессуар легко может обычная батарейка. Не так удобно, как могло бы быть, но все еще лучше, чем просто морозить пальцы.
5. Полторы батарейки
Будет работать и с одной. |Фото: mail.ru.
Очень часто бывает такое, что в какое-то устройство нужно две батарейки, но рабочая под рукой есть всего одна. Отчаиваться в такой ситуации не нужно. Одна батарейка с лёгкостью сможет поработать вместо парочки, если заменить вторую в устройстве разогнутой скрепкой или болтом. Само собой, заряд закончится намного быстрее.
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