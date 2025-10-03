Поразительные возможности цветового зрения у животных

В глазу обычной бабочки находится в пять раз больше цветочувствительных клеток, чем в глазу человека. Зачем ей и другим животным нужно так много?







Мир природы утопает в оттенках – ослепительное оперение попугаев, бескрайние поля диких цветов, но люди видят лишь малую часть всей палитры.



Мы воспринимаем цвет при помощи специальных клеток нашей сетчатки — фоторецепторов, подразделяющихся на палочки и колбочки, где последние и отвечают за цветное зрение.

Бабочка Graphium sarpedon имеет 15 типов фоторецепторов

У морского рака-богомола 12 типов цветовых фоторецепторов

Некоторые птицы видят обычные цвета плюс ультрафиолет

Шмели — трихроматы

Удавы и питоны могут «видеть» в инфракрасной части спектра

При помощи «глазных пятен» морские звёзды видят свет, но не цвет