Мимишные фотографии детенышей животных

Нет на свете ничего милее, чем недавно увидевшие свет животные.







Детеныш хамелеона



Жирафенок



Слоненок



Крокодильчик



Утенок



Олененок



Бегемотик



Ёжик



Котенок



Дельфиненок



Детеныш муравьеда



Детеныш панды



Осьминожка



Барашек



Совенок



Детеныш тюленя



Детёныш иглобрюха



Крольчонок.



Поросенок



Хомячок



Лисенок



Жеребенок



Детеныш скунса



Детеныш шиншиллы



Бегемотик



Пингвинята



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