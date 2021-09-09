Как отмыть даже многолетний нагар

Со временем на посуде, особенно дачной, может появиться вот такой сильный нагар, отмыть который, казалось бы, можно только титаническими усилиями.



Однако есть очень простой, но рабочий способ отмыть любую посуду без изнурительного оттирания, даже если она имеет многолетний нагар.





Вам потребуются:



вода;

пищевая сода;

хозяйственное мыло;

лимонная кислота



Для этой процедуры лучше всего использовать достаточно большую емкость или по крайней мере ту, в которую без труда поместится отмываемая посуда. Кроме того желательно, чтобы у вас была возможность поставить выбранную емкость на плиту.

Итак в выбранной емкости подогреваем воду, после чего в теплую воду добавляем 2 ст. л. соды, 2 ст. л. хозяйственного мыла, жидкого или натертого на терке, а также 1 ст. л. лимонной кислоты. После добавления лимонной кислоты произойдет реакция, поэтому необходимо проследить за тем, чтобы получившийся раствор «не убежал».





Опускаем посуду, которую вы хотите отмыть, в рабочий состав и ставим на плиту на медленный огонь. Кипятим посуду не более 7 минут.



Вот и все, теперь весь нагар без труда отстает от поверхности, он буквально снимается слоями. Небольшие частички также легко отмываются губкой.



Кроме того получившийся чистящий раствор можно использовать повторно и одной кастрюлей перемыть гору посуды.

А ниже вы можете посмотреть видео об этом простом и эффективном способе отмыть даже многолетний нагар.