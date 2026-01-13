Метаморфозы подростков за последние 50 лет

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как изменились подростки за последние пять десятилетий? Как поменялась одежда, которую они носят? Какими стали машины, на которых они рассекают по городу? На что похожи компании, в которых они тусуются? В галерее Джозефа Биллоуза в Сан-Диего сейчас проходит выставка, на которой представлены старые и современные снимки, рассказывающие о физическом, социальном и эмоциональном аспектах юности и сопутствующем ей формировании идентичности.
Эти фотографии, сделанные в период с 1960-х до наших дней, представляют собой коллективный портрет юности вместе со свойственными ей неуклюжестью, наивностью, яростью, энтузиазмом, красотой и тревогой. Две девушки с большими колесами. Фото: Кристин Осински, 1983. Фото: Марк Штейнмец, штат Джорджия, 1997. Фото: Сэйдж Сойер, Южный Бостон, 1982. Фото: Билл Йейтс, 1972. Фото: Энрико Натали. Выпускной, Детройт, 1968. Дэвид в своей комнате. Фото: Линда Брукс, 1981. Калифорния, 1993. Фото: Дункан Маккосскер. 1972. Фото: Билл Йейтс. Чикаго, 1965. Фото: Эдвард Штурр. Июль 1980 года. Фото: Жоан Альберт Мартин. 1959. Фото: Джозеф Стерлинг. 1997, граница штатов Джорджия и Северная Каролина. Фото: Марк Штейнметц. Гавайи, 1983. Фото: Дункан Маккоскер. Италия, 2010. Фото: Андреа Модика. 2010. Фото: Майкл Мульно. Джулиет, 1979. Фото: Джон Майерс. Калифорния, 1973. Фото: Жан Браун Беркли. 19-летний Родни, 1968. Фото: Илейн Мейес. 1967. Фото: Роджер Вейл. Модена, Италия, 2010. Фото: Андреа Модика.
