Метаморфозы подростков за последние 50 лет

Метаморфозы подростков за последние 50 лет Вы когда-нибудь задавались вопросом, как изменились подростки за последние пять десятилетий? Как поменялась одежда, которую они носят? Какими стали машины, на которых они рассекают по городу? На что похожи компании, в которых они тусуются? В галерее Джозефа Биллоуза в Сан-Диего сейчас проходит выставка, на которой представлены старые и современные снимки, рассказывающие о физическом, социальном и эмоциональном аспектах юности и сопутствующем ей формировании идентичности.


Эти фотографии, сделанные в период с 1960-х до наших дней, представляют собой коллективный портрет юности вместе со свойственными ей неуклюжестью, наивностью, яростью, энтузиазмом, красотой и тревогой. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Две девушки с большими колесами. Фото: Кристин Осински, 1983. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Фото: Марк Штейнмец, штат Джорджия, 1997. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Фото: Сэйдж Сойер, Южный Бостон, 1982. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Фото: Билл Йейтс, 1972. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Фото: Энрико Натали. Выпускной, Детройт, 1968. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Дэвид в своей комнате. Фото: Линда Брукс, 1981. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Калифорния, 1993. Фото: Дункан Маккосскер. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 1972. Фото: Билл Йейтс. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Чикаго, 1965. Фото: Эдвард Штурр. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Июль 1980 года. Фото: Жоан Альберт Мартин. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 1959. Фото: Джозеф Стерлинг. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 1997, граница штатов Джорджия и Северная Каролина. Фото: Марк Штейнметц. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Гавайи, 1983. Фото: Дункан Маккоскер. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Италия, 2010. Фото: Андреа Модика. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 2010. Фото: Майкл Мульно. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Джулиет, 1979. Фото: Джон Майерс. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Калифорния, 1973. Фото: Жан Браун Беркли. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 19-летний Родни, 1968. Фото: Илейн Мейес. Метаморфозы подростков за последние 50 лет 1967. Фото: Роджер Вейл. Метаморфозы подростков за последние 50 лет Модена, Италия, 2010. Фото: Андреа Модика.

источник

