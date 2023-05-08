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Почему доллары зелёные?

Цвет американских денег связан с их историей. Изначально ассигнации, которые напечатал Континентальный Конгресс во время американской революции, были коричневыми с чёрными и красными надписями. Чтобы предотвратить подделку, они печатались на бумаге из шёлка с добавлением вещества из рыбьих воздушных пузырей.

Почему доллары зелёные?
Три пенса, 1764 год
ФОТО: ВИКИПЕДИЯ


После революции бумажные деньги долгое время не выпускались, поскольку правительство считало, что монетам граждане новообразованного государства (точнее, государств: в те времена Америка была разделена на Южные и Северные Штаты) доверяют больше. Когда в 1862 году были напечатаны новые государственные деньги, они были зелёными, поскольку в наличии был зелёный краситель, который не выцветал и обладал свойствами, из-за которых его сложно было подделать. Зелёными были и деньги Союза (северян) и деньги Конфедерации (южан). Так доллары и остались по сей день зелёными, поскольку у правительства Соединённых Штатов Америки не было веской причины что-то менять.
Почему доллары зелёные?
1862 год
ФОТО: ВИКИПЕДИЯ


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