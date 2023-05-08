Цвет американских денег связан с их историей. Изначально ассигнации, которые напечатал Континентальный Конгресс во время американской революции, были коричневыми с чёрными и красными надписями. Чтобы предотвратить подделку, они печатались на бумаге из шёлка с добавлением вещества из рыбьих воздушных пузырей.
Почему доллары зелёные?
Цвет американских денег связан с их историей. Изначально ассигнации, которые напечатал Континентальный Конгресс во время американской революции, были коричневыми с чёрными и красными надписями. Чтобы предотвратить подделку, они печатались на бумаге из шёлка с добавлением вещества из рыбьих воздушных пузырей.
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