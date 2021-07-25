К умным или к красивым: 5 талантливых личностей, которые достигли успеха и в науке, и в искусстве

Всякий раз, когда мы думаем о великих художниках или ученых, мы вряд ли представляем их в лице одного человека. Наука — аналитическая и структурированная, в то время как искусство — творческое, безграничное и эмоциональное. На самом деле кроме Леонардо да Винчи и Архимеда существовало еще много уникальных людей, которые вобрали в себя эти, казалось бы, эти несовместимые понятия.
1. Сэмюэл Морзе
19 век стал эпохой изобретений, и одной из самых известных фигур этого времени был Сэмюэл Морзе, американский изобретатель, который разработал телеграфную систему. Это устройство обеспечивало почти мгновенную связь на огромных расстояниях. Но конечно больше всего Сэмюэля помнят как создателя международной кодовой системой связи — азбуки Морзе.
Сэмюэл Морзе. | Фото: Википедия.
Но прежде чем Морзе изменил способ общения с миром, он был известным художником, обучившимся в Королевской академии художеств у величайших мастеров того времени. Он писал портреты выдающихся американцев в художественной студии, которой он руководил в Бостоне. Однажды, когда Морзе создавал портрет маркиза де Лафайета в Вашингтоне, он получил телеграмму, что его жена смертельно больна. Сэмюэль бросился домой в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, но жена умерла, прежде чем Морзе успел добраться. Опустошенный, он решил, во что бы то ни стало, изменить способ передачи новостей и важных сообщений.
2. Беатрис Поттер
Сегодня Беатрис Поттер одна из самых известных детских авторов в мире. Всего Поттер написала двадцать восемь книг, которые были проданы тиражом более 100 миллионов экземпляров. Самым известным произведением писательницы считается «Повесть о кролике Питере», которую она также и проиллюстрировала. К сожалению, всемирное признание Поттер обрела уже после смерти.
Беатрис Поттер. | Фото: LiveJournal.
Беатрис очень любила животных и изучала их всю жизнь. В детстве из домашних питомцев у нее были мыши, ежик, тритон Исаак Ньютон и даже летучая мышь. К тридцати годам Поттер стала заядлым и опытным натуралистом и была в числе первых женщин, кто занялся сохранением природы Англии. Из-за пола и отсутствия образования мало кто всерьез воспринимал научную работу Беатрис в области зоологии, тем не менее, английская писательница внесла существенный вклад в эту науку.
3. Хеди Ламарр
В 1930-х и 40-х годах в Голливуде существовало однозначное представление о женщинах. Либо она красива, либо — нет. Красота и талант могли помочь обрести всемирную славу, но личностные достижения всегда уходили на второй план. В Novate.ru считают, что так было и в случае с Хеди Ламарр, австрийской кинозвездой, известной по главным ролям в фильмах «Алжир», «Самсон и Далила».
Хеди Ламарр. | Фото: ШколаЖизни.ру.
Но вряд ли сидящие в кинотеатре зрители знали, что в 1941 году Ламарр вместе с Джорджем Антеилом усердно трудилась над созданием нового метода переключения частот радиосвязи для защиты советских торпед от обнаружения их нацистскими радиодетекторами. Как и в случае с многочисленными женщинами-изобретателями Ламарр не получила никакого признания и денег за свое изобретение, даже несмотря на то, что ее модулятор радиоволн лег в основу множества технологий, таких как GPS до Bluetooth.
4. Сантьяго Рамон-и-Кахаль
Отец нейробиологии доктор Сантьяго Рамон-и-Кахаль был первым, кто изучил взаимодействие нейронов друг с другом. Обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине. Если бы вы сказали это Кахалю в юности, он бы наверняка подумал, что вы сошли с ума. В юношестве будущий ученый был страстным художником, уверенным, что посвятит всю свою жизнь живописи.
Сантьяго Рамон-и-Кахаль. | Фото: Indicator.Ru.
Однако отец Кахаля, обеспокоенный его талантом и способом зарабатывать на жизнь, убедил его заняться медициной. В скором времени художник опубликовал уникальный медицинский атлас. Его иллюстрации микроскопических клеток будут выставляться в художественных галереях и музеях по всему миру. Ну а дальше получение докторской степени и всемирное признание.
5. Александр Бородин
Александр Бородин был сыном грузинского князя. Его естественное влечение к музыке и языкам поощрялось с самого детства. Научившись играть на нескольких инструментах и создавать оригинальные произведения в раннем возрасте, он продолжал сочинять музыку и в дальнейшем. В его композициях воплощалась националистическая энергия царской России второй половины XIX века.
Александр Бородин. | Фото: Alamy.
В возрасте десяти лет Бородин стал интересоваться химией, которая с годами из увлечения превратилась в дело всей его жизни. Постепенно Бородин вступил в академические ряды Медико-хирургической академии в России, где он преподавал химию и проводил важные исследования по альдегидам. Бородин также способствовал развитию женского образования в России, помогая организовать медицинские курсы для женщин в 1872 году.
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