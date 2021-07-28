Как выбрать электровелосипед для взрослых

Электровелосипед в наше время стремительно набирает популярность. Он удобен и экологичен, занимает не больше места, чем его безмоторный прародитель. Ввиду того, что существует несколько видов такого транспорта, важно для начала понять, как и где вы хотите использовать электрический велосипед.

На его выбор влияют даже, казалось бы, незначительные факторы: по каким дорогам вы собираетесь на нём ездить, нужен он вам для развлечения или для более серьёзных целей, желаете ли вы прилагать усилия и крутить педали или нет. Когда появились ответы на эти вопросы, можно переходить непосредственно к выбору самого устройства.

Основные параметры

Электровелосипед включает в себя множество элементов, которые отвечают за определённые функции. Поэтому, чтобы приобрести качественное и долгослужащее транспортное средство, необходимо рассмотреть каждый из них.

Управление. Регулировка скорости — один из важных процессов, обеспечивающих комфортную, безопасную езду. Контролировать ее можно при помощи педалирования или дросселя. В первом случае за ускорение отвечают педали. Чем быстрее вы их крутите, тем выше скоростной показатель. Второй тип работает по принципу мотоцикла. И за «газ» здесь отвечает специальная рукоятка. Также существуют гибридные модели. Двигатель. В современных разновидностях он встроен в колесо. В отличие от цепных такой мотор прочнее, требует меньшего ухода и работает почти бесшумно. Мотор-колеса бывают редукторные и безредукторные. Оба они способствуют быстрому разгону. Но первый несколько дешевле и легче по весу. Аккумулятор. Существует три типа батарей. Свинцово-гелевые самые дешёвые. Они выдерживают разные температуры. Но служат всего около двух лет. Литий-ионные из разряда дорогостоящих. Они намного легче первых, и срок службы у них больше. Литий-железо-фосфатные самые дорогие. Способны выдержать до 3500 циклов зарядки, устойчивы к морозам, мало весят. Не менее важную роль играет напряжение аккумулятора. Вот высоты его значения зависит максимальная скорость устройства. Привод. Переднеприводные мотор-колеса — синоним простоты. Велосипеды с таким элементом имеют несложную конструкцию, могут плавно и стабильно поворачиваться. Задний привод обеспечивает надежное сцепление и позволяет устанавливать мощный мотор. Полноприводными чаще всего бывают горные велосипеды. Фары и индикатор. Фары не менее важны для безопасности райдера. Поэтому они всегда должны быть исправны. Еще улучшить качество езды помогут дополнительные элементы. Индикатор заряда всегда будет держать вас в курсе о состоянии батареи, и можно избежать внезапной разрядки аккумулятора.

Кроме перечисленных компонентов, перед эксплуатацией обязательно проверяйте тормоза и наличие контроллера. Приобретать электровелосипед мы рекомендуем в проверенных специализированных магазинах.