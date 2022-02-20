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В поисках той самой: 20 креативных идей для тех, кто планирует украсить свое тело татуировкой


Оригинальные идеи для первой татуировки.

Оригинальные идеи для первой татуировки.

Татуировка набирает в современном обществе все большею популярность, стремительно меняя отношение людей к себе. Сегодня уже все больше и больше желающих наносят на свои тела разнообразные узоры. В новом обзоре было собрано сразу 20 идей того, как это можно сделать действительно креативно.

1. Белое перо


Белая татуировка в виде пера.

Белая татуировка в виде пера.

Нежная, татуировка с изображением пера, выполненная белыми чернилами, - прекрасная идея для людей, мечтающих о небольшом, неброском рисунке.

2. Колибри


Миниатюрная татуировка с изображением колибри.

Миниатюрная татуировка с изображением колибри.

Нежность, красота, легкость и трепетность маленькой колибри нашли воплощение в этой крошечной черно-белой татуировке, выполненной возле женской груди.

3. Сова и лиса


Татуировка с изображениями лисы и совы.

Татуировка с изображениями лисы и совы.

Миниатюрные черно-белые татуировки с изображениями лисы и совы, выполненными на запястьях, - яркое доказательство того, что анималистичные татуировки выглядеть круто даже в скромном размере.

4. Пчела


Татуировка с объемным изображением пчелы.

Татуировка с объемным изображением пчелы.

Забавная крошечная татуировка с объемным изображением пчелы, которая выглядит так будто вот-вот вспорхнет с запястья.

5. Бриллиант


Татуировка с объемным изображением бриллианта.

Татуировка с объемным изображением бриллианта.

Небольшая татуировка с объемным изображением голубого бриллианта - достаточно популярная и в то же время интересная татуировка для представительниц прекрасного пола.

6. Волк


Татуировка с изображением волка.

Татуировка с изображением волка.

Оригинальная черно-белая татуировка с изображением воющего волка, дополненного геометрическими элементами.

7. Цветы


Татуировка с реалистичным изображением цветов.

Татуировка с реалистичным изображением цветов.

Восхитительная цветная татуировка с реалистичным изображением чудесных полевых цветов на женском плече.

8. Лиса


Тату с изображением лисы.

Тату с изображением лисы.

Черно-белая татуировка с необычным изображением лисы, которая подойдет, как мужчинам, так и девушкам.

9. Розы


Татуировка с изображением роз.

Татуировка с изображением роз.

Крупная и в то же время очень женственная татуировка с изображением роз, оплетающих грудь до самого плеча.

10. Сердце


Татуировка с изображением сердца.

Татуировка с изображением сердца.

Массивная черно-белая татуировка с реалистичным изображением сердца на мужской груди и вен, которые тянутся вдоль его руки.

11. Пейзаж


Татуировка с изображением пейзажа.

Татуировка с изображением пейзажа.

Крошечная татуировка с изображением миниатюрного пейзажа на мужской ноге.

Видео-бонус:


 

12. Рыбка


Тату с изображением рыбки.

Тату с изображением рыбки.

Крошечная, но невероятно реалистичная татуировка с изображением золотой рыбки, которая, наверняка, принесет удачу своему носителю.

13. Волны


Белая татуировка с изображением волн.

Белая татуировка с изображением волн.

Креативная татуировка с изображением луны и волн, выполненных белыми чернилами, несомненно, понравится незаурядным личностям и подчеркнет яркую индивидуальность своего обладателя.

Видео-бонус:


 

14. Геометрия


Тату в стиле геометрия.

Тату в стиле геометрия.

Красочная татуировка с изображением сложного геометрического узора, который станет ярким украшением, как мужского, так и женского тела.

15. Сложный рисунок


Необычная татуировка с элементами геометрии.

Необычная татуировка с элементами геометрии.

Оригинальная татуировка, состоящая из множества символов: ромбов, полосок, круга, лампочки, знака вопроса и точек, значение которых зависит исключительно от носителя этого рисунка.

16. Слон


Татуировка с изображением слона в стиле сюрреализм.

Татуировка с изображением слона в стиле сюрреализм.

Очаровательная сюрреалистичная татуировка с изображением цветка, лепестки которого формируют силуэт слона.

17. Акварель


Татуировка в акварельном стиле.

Татуировка в акварельном стиле.

Стильная и привлекательная черно-белая татуировка с изображением цветка в стиле акварель, станет достойным украшением женского или мужского тела.

18. Самолетики


Татуировка с изображением бумажных самолетиков.

Татуировка с изображением бумажных самолетиков.

Забавная татуировка с изображением пяти бумажных самолетиков, которые подчеркнут легкий нрав своего носителя.

19. Индустриальный пейзаж


Татуировка с изображением индустриального пейзажа.

Татуировка с изображением индустриального пейзажа.

Невероятно яркая татуировка с изображением линии электропередач и портрета, выполненная в насыщенных красно-синих тонах.

20. Птица


Татуировка с изображением птицы.

Татуировка с изображением птицы.

Массивная, яркая, броская татуировка с изображением силуэта птицы в стиле градиент на мужской руке.

Видео-бонус:


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В поисках той самой: 20 креативных идей для тех, кто планирует украсить свое тело татуировкой

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В поисках той самой: 20 креативных идей для тех, кто планирует украсить свое тело татуировкойПодписаться на мой Instagram
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