В поисках той самой: 20 креативных идей для тех, кто планирует украсить свое тело татуировкой

Оригинальные идеи для первой татуировки.
Татуировка набирает в современном обществе все большею популярность, стремительно меняя отношение людей к себе. Сегодня уже все больше и больше желающих наносят на свои тела разнообразные узоры. В новом обзоре было собрано сразу 20 идей того, как это можно сделать действительно креативно.
1. Белое перо
Белая татуировка в виде пера.
Нежная, татуировка с изображением пера, выполненная белыми чернилами, - прекрасная идея для людей, мечтающих о небольшом, неброском рисунке.
2. Колибри
Миниатюрная татуировка с изображением колибри.
Нежность, красота, легкость и трепетность маленькой колибри нашли воплощение в этой крошечной черно-белой татуировке, выполненной возле женской груди.
3. Сова и лиса
Татуировка с изображениями лисы и совы.
Миниатюрные черно-белые татуировки с изображениями лисы и совы, выполненными на запястьях, - яркое доказательство того, что анималистичные татуировки выглядеть круто даже в скромном размере.
4. Пчела
Татуировка с объемным изображением пчелы.
Забавная крошечная татуировка с объемным изображением пчелы, которая выглядит так будто вот-вот вспорхнет с запястья.
5. Бриллиант
Татуировка с объемным изображением бриллианта.
Небольшая татуировка с объемным изображением голубого бриллианта - достаточно популярная и в то же время интересная татуировка для представительниц прекрасного пола.
6. Волк
Татуировка с изображением волка.
Оригинальная черно-белая татуировка с изображением воющего волка, дополненного геометрическими элементами.
7. Цветы
Татуировка с реалистичным изображением цветов.
Восхитительная цветная татуировка с реалистичным изображением чудесных полевых цветов на женском плече.
8. Лиса
Тату с изображением лисы.
Черно-белая татуировка с необычным изображением лисы, которая подойдет, как мужчинам, так и девушкам.
9. Розы
Татуировка с изображением роз.
Крупная и в то же время очень женственная татуировка с изображением роз, оплетающих грудь до самого плеча.
10. Сердце
Татуировка с изображением сердца.
Массивная черно-белая татуировка с реалистичным изображением сердца на мужской груди и вен, которые тянутся вдоль его руки.
11. Пейзаж
Татуировка с изображением пейзажа.
Крошечная татуировка с изображением миниатюрного пейзажа на мужской ноге.
Видео-бонус:
12. Рыбка
Тату с изображением рыбки.
Крошечная, но невероятно реалистичная татуировка с изображением золотой рыбки, которая, наверняка, принесет удачу своему носителю.
13. Волны
Белая татуировка с изображением волн.
Креативная татуировка с изображением луны и волн, выполненных белыми чернилами, несомненно, понравится незаурядным личностям и подчеркнет яркую индивидуальность своего обладателя.
Видео-бонус:
14. Геометрия
Тату в стиле геометрия.
Красочная татуировка с изображением сложного геометрического узора, который станет ярким украшением, как мужского, так и женского тела.
15. Сложный рисунок
Необычная татуировка с элементами геометрии.
Оригинальная татуировка, состоящая из множества символов: ромбов, полосок, круга, лампочки, знака вопроса и точек, значение которых зависит исключительно от носителя этого рисунка.
16. Слон
Татуировка с изображением слона в стиле сюрреализм.
Очаровательная сюрреалистичная татуировка с изображением цветка, лепестки которого формируют силуэт слона.
17. Акварель
Татуировка в акварельном стиле.
Стильная и привлекательная черно-белая татуировка с изображением цветка в стиле акварель, станет достойным украшением женского или мужского тела.
18. Самолетики
Татуировка с изображением бумажных самолетиков.
Забавная татуировка с изображением пяти бумажных самолетиков, которые подчеркнут легкий нрав своего носителя.
19. Индустриальный пейзаж
Татуировка с изображением индустриального пейзажа.
Невероятно яркая татуировка с изображением линии электропередач и портрета, выполненная в насыщенных красно-синих тонах.
20. Птица
Татуировка с изображением птицы.
Массивная, яркая, броская татуировка с изображением силуэта птицы в стиле градиент на мужской руке.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии