15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще

Этим котам не нужны костюмы на Хэллоуин.
Обычно домашние котики представляются нам эдакими пушистиками, приятно мурчащими и перебирающими лапками. Однако, хозяева героев нашего сегодняшнего материала в корне с этими не согласны. При взгляде на эти создания невольно возникает мысль: «А не пора ли вызывать экзорциста?»
1. Сам Дьявол или его отражение?
«А может кот, вовсе и не кот...» | Фото: Odd Stuff Magazine.
2. «Играй-играй, но помни, я вырасту и отомщу!»
По мнению Novate.ru, в этот момент котенок продумывает план мести. | Фото: Пикабу.
3. На вашем месте я бы не злил этого милого котика...
Этот белый кот выглядит весьма зловеще. | Фото: Wykop.
4. «Прошу, посоветуйте хорошего экзорциста! Похоже, наш кот - совсем не кот...»
«Это вы еще не слышали звуки, которые он издает!» | Фото: Reddit.
5. Вполне возможно, что в другой лапе у него нож...
Котик за спиной. | Фото: AdMe.
6. «Зря ты это сделал, ох, зря...»
Кажется, котик, мягко говоря, не в духе...| Фото: Pressa.tv.
7. Вообще-то он очень милый...
Милый котик, правда? | Фото: FORFUN.
8. «Дорогой, пора уже разобраться с розеткой, нашего кота опять ударило током!»
По мнению Novate.ru, пора защитить кота от розеток! | Фото: Умкра.
9. «Где притаилось зло на этот раз?»
Зло под ковриком. | Фото: Buzzly.
10. «Да, такие фокусы в нашем доме - привычное дело!»
Пара шутников-фокусников. | Фото: hotsta.org.
11. «Доктор, что с котом? Наркотики или может голоса в голове?»
Ни с того, ни с сего. | Фото: Twitter.
12. «Когда в полумраке подходишь к полке, чтобы взять книгу, а там глаза!»
Ку-ку из темноты. | Фото: Lee-Pace.org.
13. Кот не в восторге от этого домика
По мнению Novate.ru, кот не в восторге от этого домика. | Фото: trollno.com.
14. «Сейчас они уснут, и я с ними разделаюсь!»
Злой кот в засаде. | Фото: trollno.com.
15. А это что-то, да значит!
Любимая фигура - звезда! | Фото: trollno.com.
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