15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще

Этим котам не нужны костюмы на Хэллоуин.

1. Сам Дьявол или его отражение?

«А может кот, вовсе и не кот...» | Фото: Odd Stuff Magazine.

2. «Играй-играй, но помни, я вырасту и отомщу!»

По мнению Novate.ru, в этот момент котенок продумывает план мести. | Фото: Пикабу .

3. На вашем месте я бы не злил этого милого котика...

Этот белый кот выглядит весьма зловеще. | Фото: Wykop.

4. «Прошу, посоветуйте хорошего экзорциста! Похоже, наш кот - совсем не кот...»

«Это вы еще не слышали звуки, которые он издает!» | Фото: Reddit.

5. Вполне возможно, что в другой лапе у него нож...

Котик за спиной. | Фото: AdMe.

6. «Зря ты это сделал, ох, зря...»

Кажется, котик, мягко говоря, не в духе...| Фото: Pressa.tv.

7. Вообще-то он очень милый...

Милый котик, правда? | Фото: FORFUN.

8. «Дорогой, пора уже разобраться с розеткой, нашего кота опять ударило током!»

По мнению Novate.ru, пора защитить кота от розеток! | Фото: Умкра.

9. «Где притаилось зло на этот раз?»

Зло под ковриком. | Фото: Buzzly.

10. «Да, такие фокусы в нашем доме - привычное дело!»

Пара шутников-фокусников. | Фото: hotsta.org.

11. «Доктор, что с котом? Наркотики или может голоса в голове?»

Ни с того, ни с сего. | Фото: Twitter.

12. «Когда в полумраке подходишь к полке, чтобы взять книгу, а там глаза!»

Ку-ку из темноты. | Фото: Lee-Pace.org.

13. Кот не в восторге от этого домика

По мнению Novate.ru, кот не в восторге от этого домика. | Фото: trollno.com.

14. «Сейчас они уснут, и я с ними разделаюсь!»

Злой кот в засаде. | Фото: trollno.com.

15. А это что-то, да значит!

Любимая фигура - звезда! | Фото: trollno.com.