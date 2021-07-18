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15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще


Этим котам не нужны костюмы на Хэллоуин.

Этим котам не нужны костюмы на Хэллоуин.

Обычно домашние котики представляются нам эдакими пушистиками, приятно мурчащими и перебирающими лапками. Однако, хозяева героев нашего сегодняшнего материала в корне с этими не согласны. При взгляде на эти создания невольно возникает мысль: «А не пора ли вызывать экзорциста?»

1. Сам Дьявол или его отражение?


15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще

«А может кот, вовсе и не кот...» | Фото: Odd Stuff Magazine.

 

2. «Играй-играй, но помни, я вырасту и отомщу!»


По мнению Novate.ru, в этот момент котенок продумывает план мести. | Фото: Пикабу.

По мнению Novate.ru, в этот момент котенок продумывает план мести. | Фото: Пикабу.

 

3. На вашем месте я бы не злил этого милого котика...


Этот белый кот выглядит весьма зловеще. | Фото: Wykop.

Этот белый кот выглядит весьма зловеще. | Фото: Wykop.

 

4. «Прошу, посоветуйте хорошего экзорциста! Похоже, наш кот - совсем не кот...»


15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще

«Это вы еще не слышали звуки, которые он издает!» | Фото: Reddit.

 

5. Вполне возможно, что в другой лапе у него нож...


Котик за спиной. | Фото: AdMe.

Котик за спиной. | Фото: AdMe.

 

6. «Зря ты это сделал, ох, зря...»


Кажется, котик, мягко говоря, не в духе...| Фото: Pressa.tv.

Кажется, котик, мягко говоря, не в духе...| Фото: Pressa.tv.

 

7. Вообще-то он очень милый...


Милый котик, правда? | Фото: FORFUN.

Милый котик, правда? | Фото: FORFUN.

 

8. «Дорогой, пора уже разобраться с розеткой, нашего кота опять ударило током!»


По мнению Novate.ru, пора защитить кота от розеток! | Фото: Умкра.

По мнению Novate.ru, пора защитить кота от розеток! | Фото: Умкра.

 

9. «Где притаилось зло на этот раз?»


Зло под ковриком. | Фото: Buzzly.

Зло под ковриком. | Фото: Buzzly.

 

10. «Да, такие фокусы в нашем доме - привычное дело!»


Пара шутников-фокусников. | Фото: hotsta.org.

Пара шутников-фокусников. | Фото: hotsta.org.

 

11. «Доктор, что с котом? Наркотики или может голоса в голове?»


Ни с того, ни с сего. | Фото: Twitter.

Ни с того, ни с сего. | Фото: Twitter.

 

12. «Когда в полумраке подходишь к полке, чтобы взять книгу, а там глаза!»


Ку-ку из темноты. | Фото: Lee-Pace.org.

Ку-ку из темноты. | Фото: Lee-Pace.org.

 

13. Кот не в восторге от этого домика


По мнению Novate.ru, кот не в восторге от этого домика. | Фото: trollno.com.

По мнению Novate.ru, кот не в восторге от этого домика. | Фото: trollno.com.

 

14. «Сейчас они уснут, и я с ними разделаюсь!»


Злой кот в засаде. | Фото: trollno.com.

Злой кот в засаде. | Фото: trollno.com.

 

15. А это что-то, да значит!


Любимая фигура - звезда! | Фото: trollno.com.

Любимая фигура - звезда! | Фото: trollno.com.

 

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15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловеще

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15 симпатичных котиков, которые выглядят весьма зловещеПодписаться на мой Instagram
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