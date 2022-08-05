Несколько самых неприятных зависимостей, которые никто не хочет признавать

У каждого человека на нашей планете есть какая-либо зависимость. Некоторые из них воспринимаются нормально, потому что являются весьма распространенными. Другие же являются настолько странными, что некоторые люди просто даже не представляют, что такое вообще в мире существует, но странности присутствуют в нашем бренном мире. Так что не стоит сильно удивляться тому, о чем мы сейчас вам расскажем.
Вполне вероятно, что некоторые могут узнать себя, другие же просто скажут свое коронное: «Фу, какой ужас», а вот третьи и вовсе спокойно отнесутся к ниже представленной информации. Тем ни менее, давайте приступим к основной части нашей весьма познавательной статьи. Итак, представляем вам несколько самых интересных/веселых/отвратительных человеческих зависимостей.
Зависимость от мочи
Многие люди совершенно не представляют, какая на вкус моча, и это нормально. Другие же, наоборот, считают, что, только благодаря своей урине, можно вылечить большинство заболеваний, связанных с различными частями тела. Некоторые прикладывают свою мочу к больным суставам, другие умываются ей, считая, что таким образом могут пройти проблемы с кожей, а третьи и вовсе пьют ее, чтобы, к примеру, облегчить протекание гастрита или вовсе вылечить его. Все мы бываем немножечко с приветом. Но, в конце концов, это личное дело каждого. Как говорится, на войне все средства хороши. Когда в одной популярной социальной сети Reddit кто-то выставил вопрос о том, пьете ли вы свою урину, долго ждать ответов не пришлось. Многие писали, что не только пьют, но и втирают, делают различные маски, а также смешивают с некоторыми фруктами и делают что-то типа коктейля (вот только представьте, коктейль под названием «Золотой дождь на пляже»). Но один анонимный ответ женщины просто покорил всех. Они писала, что пьет свою урину каждый день вместо чая/кофе и временами воды. За всю свою жизнь она выпила более 5 тысяч литров своей собственной урины. Повторимся, все мы немножечко с приветом.
Невообразимая любовь к своим «ласточкам»
Давно известно, что мужчины любят своих «ласточек», то есть автомобили. Если у представителя сильного пола появилась его ненаглядная, любимая, драгоценная машинка, по которой он страдал долгое время, то можно сказать, что мужик стал потерян для мира. Но это вполне нормально. В конце концов, и у женщин есть свои определенные зависимости. Но вот, что делать если любовь к своей машинке перерастает в нечто большее? Зависимость становится одержимостью, и некоторые мужчины в прямом смысле слова начинают «отлюбливать» своих железных красоток. И именно таким любителем железных буферов, а точнее бамперов, стал один паренек, который назвал себя Натаниэлем. Он рассказал, что в прямом смысле слова влюбился в свой «Chevrolet Monte Carlo» в 1998 году. Свою красотку он назвал Чейз и даже празднует с ней два их совместных юбилея: первый – это покупка сего чуда, а второй – это секс с этой «железной леди». Похоже, что эта «связь» может длиться всю жизнь.
Диагноз сильной и независимой женщины
Кошки являются вторыми наиболее распространенными домашними животными во всем мире. Обычно даже самый сильный бородатый и серьезный мужчина не может устоять перед милым пушистым комочком, который бегает и играется, а потом укладывается спать на плечо, при этом зарываясь в брутальную бороду. Но любовь к кошкам может быть разная. Одна женщина, которая представилась как Лайза, рассказала, что ее отношения с кошкой зашли несколько дальше, чем у обычных людей. Она рассказала, что просто не может налюбоваться своей любимицей. Помимо этого, она есть комки ее шерсти, когда вычесывает кошку, а когда их нет, то она ее просто лижет. А вот это действительно просто жесть, друзья. Бедная кошка.
Зависимость от похорон
Любой нормальный человек, мягко говоря, не особо любит ходить на похороны. Это весьма печальный момент, которого большинство из нас пытается избежать, если такое возможно, конечно. Но есть на свете человек (а мы предполагаем, что и не один), который просто обожает, когда кто-то умирает. Некий Луис Сквариси посещает все похороны, которые происходят в его городе. Да, да! Мужчина не пропустил ни одно такое мероприятие. 40-летний Луис не пропустил ни одни похороны за последние 20 лет. Он находит это весьма прискорбное событие умиротворяющим. Именно во время похоронной процессии Луис чувствует себя спокойно и забывает обо всех проблемах, которые присутствуют у него в жизни.
Сексуальная зависимость от воздушных шариков
Сексуальные пристрастия разных людей бывает крайне сложно понять, к примеру, это относится и к секс-зависимости от воздушных шариков. Некий Джулиас рассказал о том, что просто обожает воздушные шары, а точнее обожает заниматься с ними сексом. У него в квартире их более 50 000, и он использует их для удовлетворения своих сексуальных желаний. Вы никогда не будете смотреть на воздушные шары, как прежде!
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