«Самураи перешли границу»: какую продукцию импортировали из Японии в СССР

После Второй мировой войны японская промышленность была фактически полностью уничтожена американскими бомбардировками. Впрочем, уже в последующее десятилетие японское трудолюбие вкупе с иностранными инвестициями позволит заложить фундамент для настоящего экономического чуда. Неожиданно окажется, что японцы умеют не только махать катаной и пугать своим присутствием всех соседей по региону, но и делать добротные автомобили, грузовики, предметы бытовой техники и даже зимнюю одежду. Реализовывали свою продукцию японцы почти по всему миру, в том числе и в Советском Союзе.
1. Тяжеловозы Komatsu-Nissan
Специально для лесозаготовок. |Фото: youtube.com.
Японские тяжеловесы стали появляться в Советском Союзе еще в 1960-е годы. В первую очередь речь идет о продукции Komatsu-Nissan. Предприятие поставляло главным образом лесовозы. Самой известной модификацией стала KNWF-12T. Машина поставлялась в страну Советов на протяжении почти 20 лет. Всего было закуплено около 2300 таких машин. Японские тяжеловозы трудились на лесозаготовках.
2. Грузовики Isuzu
Неплохая машина. |Фото: wheelsage.org.
Закупал Советский Союз в Японии не только тяжеловозы, но и грузовики. Когда речь заходит о таковых, в первую очередь вспоминают марку Isuzu. Машины покупались главным образом для умельцев из НАМИ, которые изучали на примере ввезенных грузовиков опыт японских конструкторов. Впрочем, несколько раз машины приобретали и непосредственно для работы. В частности, еще в 1970 годы Isuzu закупались для строительства на БАМ, вместе с немецкими Magirus-Deutz.
Любопытно то, что многие грузовики Isuzu были признаны непригодными для работы в условиях СССР. Машины были слишком нежными для отечественного климата и дорог, поэтому большинство рассмотренных в НАМИ моделей массово не закупали.
3. Краны Kato
Не так много их было. |Фото: don-avtokran.ru.
Из страны Восходящего солнца в страну Советов возились и краны. Пускай и в небольшом количестве в СССР использовались знаменитые Mitsubishi-Fuso Kato. Часть этих машин также проходила испытания НАМИ в «Дальлесимпорттехнике» в 1970-е годы, после чего отправлялась трудиться «на поля» социалистической Родины.
4. «Двухкассетник японский»
Достать такой хотел каждый. |Фото: nakamichi.by.
Мало что было таким ярким символом достатка советского человека, как владение импортной техникой. В 1980-е годы огромной популярностью стали пользоваться японские двухкассетные магнитолы. Выпускались они самыми разными компаниями: TOSHIBA, JVC, Panasonic и, конечно же, Sharp! Действительно культовым был Sharp GF-777, который выпускался с 1981 по 1984 год в нескольких модификациях. Достать такой было совсем непросто, но, если получалось… понты-понты!
5. Sharp QT-77H
Закат магнитол. |Фото: shizaudio.ru.
К концу 1980-х годов эра двухкассетных магнитол подходила к концу. Одним из последних действительно значимых аппаратов стал акустический моноблок Sharp QT-77H. Данная магнитола имела невероятно богатое оснащение и стоила соответствующе. На момент выхода QT стоил около 1200 рублей. Впрочем, это было почти в два раза ниже, чем у двухкассетников, которые делали до этого.
6. Телевизоры Sony
Настоящий раритет. |Фото: trinixy.ru.
Конечно же, нельзя не вспомнить про японские телевизоры. Производились они еще в 1950-х годов, однако в СССР попали достаточно поздно. Даже в конце 1970-х годов позволить себе японский телевизор могли лишь немногие.
А еще вот такие штуки. |Фото: igel.getbb.ru.
Отдельно следует отметить, что помимо телевизоров и магнитол, в Советском Союзе большой популярностью пользовались еще и импортные проигрыватели для пластинок. Делала их преимущественно все та же компания Sony.
7. Зимняя одежда
Поставлялись на БАМ. ¦Фото: 22-91.ru.
Закупали в Советском Союзе и японскую зимнюю одежду. В первую очередь это были курки Сhori, супертеплые «Аляски» для работы на экстремальном холоде. Абсолютное большинство данных курток попадало в страну только по специальным заказам и направлялось на важные строительные объекты и производства. Например, японские зимние куртки выдавали в 1970-1980-е годы строителям на все той же Байкало-Амурской магистрали.
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