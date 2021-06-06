«Самураи перешли границу»: какую продукцию импортировали из Японии в СССР

1. Тяжеловозы Komatsu-Nissan

Специально для лесозаготовок. |Фото: youtube.com.

2. Грузовики Isuzu

Неплохая машина. |Фото: wheelsage.org.

3. Краны Kato

Не так много их было. |Фото: don-avtokran.ru.

4. «Двухкассетник японский»

Достать такой хотел каждый. |Фото: nakamichi.by.

5. Sharp QT-77H

Закат магнитол. |Фото: shizaudio.ru.

6. Телевизоры Sony

Настоящий раритет. |Фото: trinixy.ru.

А еще вот такие штуки. |Фото: igel.getbb.ru.

7. Зимняя одежда

Поставлялись на БАМ. ¦Фото: 22-91.ru.