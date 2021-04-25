Травы, которые можно выращивать на кухне, и советы по их высадке

Зелень на кухне — это и польза и украшение.

1. Во что посадить семена?

Существует много оригинальных способов посадки зелени на подоконнике. /Фото: i.pinimg.com

2. Лучшие травы для посадки дома

Основные преимущества лучших комнатных садовых трав. /Фото: yaskravaklumba.com.ua

3. Шалфей

Оформление композиции сделает растения незаменимым атрибутом дизайна. /Фото: psichapter.net

4. Базилик

Базилик — отличный выбор для выращивания на кухне. /Фото: i.pinimg.com

5. Мята

Один из способов красивой посадки растений. /Фото: thegreenhead.com

6. Тимьян

Приправы отлично смотрятся на кухне. /Фото: i.pinimg.com

Компактное и красивое размещение большого количества трав. /Фото: hips.hearstapps.com

7. Рекомендации для выращивания трав в помещении

Особое значение для посадки имеет правильная почва. /Фото: img.nzz.ch

8. Сбор домашних трав

Не нужно сильно обрезать ветки растения, иначе оно погибнет. /Фото: hozyain.by