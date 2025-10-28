10 ситуаций из реальной жизни, которые в фильмах больше похожи на фантастику

Героям голливудских блокбастеров под силу все, в отличие от реальных людей

1. Идеальная стрижка

Девушка берет ножницы, подходит к зеркалу и решительными движениями начинает срезать прядь за прядью / Фото: cmp-i.com

2. Взрывы, стрельбы, войны

Если взрывается нечто в радиусе 3 метров, людей отбрасывает волной, но они резво встают и продолжают бежать / Фото: images.kinorium.com

3. Неправильный осмотр места преступления

Все вещественные доказательства собирают криминалисты и затем проводят тщательную экспертизу / Фото: f.kinozon.tv

4. Чудотворное возвращение к жизни

Как только персонажи приходят в себя, они сразу же готовы спасать мир или выяснять любовные отношения / Фото: i3-img.sixx.de

5. Хакерский взлом в один клик

В мире кино все вопросы решаются всего за пару кликов / Фото: startfilm.ru

6. Стереотипы о школе

Вспомните американских тинейджеров, которые приходят в школу рано утром, чтобы просто «позависать» с друзьями до уроков / Фото: theplace2.ru

7. Импровизация музыкантов

Обычно музыканты сразу же подхватывают идею и начинают играть, а иногда и вовсе импровизируют / Фото: image.tmdb.org

8. Странности с автомобилями

B кино легковая машина домохозяйки из пригорода звучит как гоночная Ferrari / Фото: images.kinorium.com

9. Психотерапевты-моралисты

Психолог в кино или сериале автоматически становится моральным мерилом всего происходящего / Фото: topobrazovanie.ru

10. Моментальные роды

Отошедшие воды означают, что начинаются роды, но ребенок не покажется в ту же секунду / Фото: krasunia.ru