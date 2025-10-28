10 ситуаций из реальной жизни, которые в фильмах больше похожи на фантастику

Героям голливудских блокбастеров под силу все, в отличие от реальных людей
Остановить армагеддон нажатием кнопки, взломать базу данных ФБР за 30 секунд или родить, как только отошли воды - все это под силу героям голливудских блокбастеров, но никак не реальным людям. Из-за киношаблонов складывается ложное впечатление о ситуациях в настоящей жизни.
1. Идеальная стрижка
Девушка берет ножницы, подходит к зеркалу и решительными движениями начинает срезать прядь за прядью / Фото: cmp-i.com
Когда главная героиня резко решает сменить образ или стать неузнаваемой, первое, что приходит в голову - это смена прически. Тогда девушка берет канцелярские или кухонные ножницы, подходит к зеркалу и решительными движениями начинает срезать прядь за прядью. Мгновение спустя - идеальная стрижка готова. Вот бы парикмахеры в салонах красоты работали так же быстро и качественно.
2. Взрывы, стрельбы, войны
Если взрывается нечто в радиусе 3 метров, людей отбрасывает волной, но они резво встают и продолжают бежать / Фото: images.kinorium.com
Помните моменты, когда взрывается граната? Кадр превращается в оранжево-красный огненный шар, добрые персонажи стремительно уносят ноги, а злодеи погибают. Взрыв гранаты и правда смертоносен, но выглядит он несколько «скромнее» - в виде резкого хлопка, поднимающего небольшое облако пыли и разлетающегося на поражающие осколки. Еще одно клише - если взрывается нечто крупное (автомобиль, здание, боеприпас) в радиусе 3 метров, людей отбрасывает волной, но они резво встают и продолжают бежать.
Да и вообще, только в военных фильмах боевые действия проходят 95% времени. В жизни все наоборот - столько бойцы проводят в ожидании и подготовке к заданиям, а 5% отводится на их непосредственное выполнение. Кстати, если на экране используют пистолет с глушителем, кажется, что оружие стреляет совершенно бесшумно. К сожалению или к счастью, но любой выстрел дает отдачу, поэтому проскользнуть мимо врагов обезвредив их без единого звука попросту нереально. Впрочем, как и остановить ядерный армагеддон, нажав одну кнопку на приборной панели.
3. Неправильный осмотр места преступления
Все вещественные доказательства собирают криминалисты и затем проводят тщательную экспертизу / Фото: f.kinozon.tv
Как только следователи прибывают на место преступления, они сразу же касаются предметов и буквально затаптывают улики. Так делать категорически нельзя, поскольку все вещественные доказательства собирают криминалисты и затем проводят тщательную экспертизу. Подобные вольности допустимы разве что в детективных сериалах и кино.
4. Чудотворное возвращение к жизни
Как только персонажи приходят в себя, они сразу же готовы спасать мир или выяснять любовные отношения / Фото: i3-img.sixx.de
У персонажей, только что пришедших в себя после реанимации, комы или практически вернувшихся с того света, нет времени на реабилитацию и восстановление. В ту же секунду они готовы спасать мир или выяснять любовные отношения. В реальности о таком чуде можно только мечтать, ведь на то, чтобы оживший человек пришел в сознание, могут уйти дни, а то и недели.
Еще одно киноволшебство наблюдается во время сердечно-легочной реанимации. Когда человек теряет сознание, перестает дышать, а кровообращение останавливается, важно действовать решительно. Во время реанимации нужно так сильно давить на сердечную мышцу, что можно даже сломать ребро. Но киногерои особо не напрягаются, а иногда даже не стараются правильно сымитировать СЛР, оказывая первую помощь со слегка согнутыми локтями (то есть с минимальными усилиями).
5. Хакерский взлом в один клик
В мире кино все вопросы решаются всего за пару кликов / Фото: startfilm.ru
Нужно получить секретную информацию с супер защищенного компьютера? Взломать базу данных ФБР? Подключиться к другому устройству и незаметно скачивать зашифрованные файлы? В мире кино все эти и другие вопросы решаются всего за пару кликов. Просто сядьте за ПК, нажмите несколько кнопок и готово! Вот только в жизни на взлом банального пароля может уйти несколько часов или дней, что уж говорить о сверхсекретных правительственных данных.
6. Стереотипы о школе
Вспомните американских тинейджеров, которые приходят в школу рано утром, чтобы просто «позависать» с друзьями до уроков / Фото: theplace2.ru
Вспомните американских тинейджеров, которые приходят в школу рано утром, чтобы просто «позависать» часок с друзьями до уроков. Или семейные завтраки, когда подросток спускается на кухню, где за столом сидят родители и накрыты несколько блюд. Сложно представить реальных тинейджеров хотя бы в одной из этих ситуаций. Приходить в школу с первыми лучами солнца? Хотя бы к первому уроку успеть. Завтракать утром всей семьей? Обычно кто-то уходит раньше, кто-то позже, да и все торопятся. Также в кино и сериалах часто показывают сцены с подростками-хулиганами. Однако зачастую дети ведут себя не настолько саркастично и зло. В основном подростки проявляют пассивную агрессию, реже - откровенную жестокость.
7. Импровизация музыкантов
Обычно музыканты сразу же подхватывают идею и начинают играть, а иногда и вовсе импровизируют / Фото: image.tmdb.org
Ситуация, когда главный герой или героиня решают исполнить песню, но им нужен аккомпанемент, знакома всем. Обычно музыканты сразу же подхватывают идею и начинают играть, а иногда и вовсе импровизируют, складно подыгрывая друг другу. Однако правда в том, что музыкантам нужны хоть какие-то записи: нотные тетради или заметки. Особенно, если они играют несколько композиций.
8. Странности с автомобилями
B кино легковая машина домохозяйки из пригорода звучит как гоночная Ferrari / Фото: images.kinorium.com
В обычной жизни мы практически не слышим резких звуков машин. Автомобиль плавно едет, заводится и останавливается, если это не гоночный болид, конечно же. Бывают ситуации, когда шины издают резкий «визг», но это происходит при резком или аварийном торможении. Зато в кино легковая машина домохозяйки из пригорода звучит как гоночная Ferrari. Хотя авто всего лишь едет по подъездной дорожке к дому. Еще один любопытный момент из американских фильмов: в Нью-Йорке, Сан-Франциско или других крупных городах персонажи паркуются прямо возле дома. Как думаете, просто ли найти место в городе-миллионнике?
9. Психотерапевты-моралисты
Психолог в кино или сериале автоматически становится моральным мерилом всего происходящего / Фото: topobrazovanie.ru
Психолог в кино или сериале автоматически становится моральным мерилом всего происходящего. Он направляет героев на путь истинный и решает проблемы всего за несколько сеансов. На деле же специалисты не должны проявлять показательное неодобрение к каким-то вещам или давать советы. Задача психолога - задавать наводящие вопросы, чтобы человек мог копнуть вглубь себя и найти ответы.
10. Моментальные роды
Отошедшие воды означают, что начинаются роды, но ребенок не покажется в ту же секунду / Фото: krasunia.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии