5 оконных лайфхаков

Шторы, тюль и жалюзи – это фильтры, на которых оседает вся пыль и грязь, попадающая в наш дом с улицы. Стирать и чистить шторы нужно, как минимум два раза в год. Рассказываем, как сделать это проще.

Прежде, чем стирать любую портьерную ткань, запомните несколько основных правил:

– Стирать портьерную можно только на деликатном режиме при температуре не выше 30 °.

– Нельзя использовать агрессивных отбеливателей, а количество средства для стирки должно быть меньше, чем при обычной стирке белья.

– Отжимать шторы в барабане машины не стоит, могут сесть и деформироваться. Сушить их лучше сразу на карнизе либо на сушилке в разложенном виде.



– Чтобы реже стирать шторы их можно пылесосить, во многих моделях пылесосов есть специальный режим и насадка.

№ 1 Отбелить пожелтевший тюль

Отбелить тюль можно с помощью обычной поваренной соли. Для этого потребуется 3–5 столовых ложек соли и средство для стирки белья.

Наполните таз или ванну теплой водой, размешайте соль и стиральный порошок (гель для стирки). Замочите тюль на 3-4 часа или на ночь, а затем постирайте в стиральной машине на деликатном режиме в мешке для стирки белья. После того как тюль постирается, немного подсушите его в машине и сразу повесьте.

№ 2 Оттереть пятна на шторах

Гладить не нужно.После стирки тюль можно обработать антистатиком, чтобы к нему не так сильно приставала пыль.РЕКЛАМА –

Некоторые виды тканей (чаще всего с натуральным составом) нельзя стирать, можно только сдавать в профессиональную химчистку. Но если на шторах появились пятна, действовать можно и самостоятельно, без помощи специалистов. Прежде чем отчищать пятна со штор, их нужно пропылесосить или взять липкий ролик для одежды (мягкую щетку) и смахнуть пыль с обеих сторон ткани, двигаясь сверху вниз. Пятна или жирные разводы от пальцев можно удалить, смешав в небольшой емкости мягкое моющее средство с теплой водой. Обмакните губку в образовавшуюся пену и аккуратно протрите пятно. Смойте и выжмите губку, а затем сотрите с пятна мыльную пену. Затем мокрое место можно подсушить сухой чистой салфеткой или феном. Если на шторах остались водяные разводы и ткань деформировалась, ткань можно обработать отпаривателем для одежды или утюгом.

№3 Отчистить пыльные ламбрекены

Постирать тюль и шторы в машине не так сложно, а вот декоративные ламбрекены, закрепленные к жесткому каркасу снимать и мыть очень непросто. Один из вариантов — вызвать помощника, который снимет ткань с конструкции, а затем сдать ламбрекен в химчистку. Но можно попробовать альтернативный способ. Возьмите ручной или обычный пылесос и стремянку. Начните удалять пыль с верхней части карниза, где она скапливается больше всего. Двигайтесь по всей поверхности жесткого ламбрекена и не забывайте про его внутреннюю часть. Затем, придерживая ткань одной рукой, пропылесосьте между драпировками и складками. Если ламбрекен по‑прежнему выглядит тусклым и выцветшим, возьмите отпариватель или используйте функцию отпаривания на простом утюге.

В будущем, при оформлении окон, не забывайте, что рано или поздно любую ткань придется стирать или пылесосить, поэтому старайтесь выбирать те, за которыми не так сложно ухаживать.

Один из самых капризных материалов для штор – это бархат, его нельзя отжимать или перекручивать, иначе потеряет вид, да и в стиральную машину вряд ли поместится.

№ 4 Постирать веревочные шторы

Нитяные и веревочные шторы стирать не сложно, а вот снимать с креплений – целая история, непременно понадобится стремянка и отвертка. После того, как штору снимете, не забудьте сложить детали креплений в отдельный пакет, чтобы не потерялись. Веревочные шторы лучше стирать руками, замочив в тазу со средством для стирки, или на деликатном режиме в стиральной машине, но обязательно положив их в сетку для белья, иначе запутаются и потеряют форму. После стирки влажные шторы нужно сразу же повесить обратно на карниз, чтобы нити расправились и приняли первоначальную форму. Если этого не сделать, они могут деформироваться и отличаться по длине, и тогда край станет неровным.

№ 5 Отмыть жалюзи

Жалюзи из алюминия и пластика нужно опустить до конца окна и развернуть пластины вниз, не закрывая наглухо, иначе каждая пластина не отмоется по краю. Прежде, чем протирать, пропылесосьте всю поверхность, используя мебельную насадку, двигаясь из стороны в сторону или сверху вниз. Смочите салфетку из микрофибры в воде и протрите планки несколько раз, пока не сойдет грязь. После этого откройте планки, чтобы жалюзи быстрее просохли.

Если жалюзи сильно загрязнены, их проще снять с кронштейна и промыть под теплым душем, используя средство для мытья посуды и хозяйственную губку. Старайтесь при этом протирать каждую ламель так, чтобы не согнуть ее и не поцарапать.

Чтобы быстро отмыть жалюзи, наденьте перчатку или варежку из микрофибры. ее можно использовать как сухой, так и влажной.

Римские шторы из ткани нужно пылесосить, и желательно делать это чаще, например, раз в 2 месяца, чтобы пыль не оседала глубоко в волокнах ткани.



Вертикальные рулонные шторы часто пропитаны специальным водоотталкивающим составом, который защищает от влаги и пыли, поэтому стирать и мыть их в воде не нужно, могут свернуться по краям.