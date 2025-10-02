Откуда Саладин брал лед в пустыне, если вокруг были раскаленные пески

В 2005 году на большие экраны вышел фильм Ридли Скотта «Царство небесное» с Орландо Блумом в главной роли. Художественная картина крайне вольно отнеслась к изложению исторических событий, предшествовавших Третьему крестовому походу 1189-1192 годов. В угоду драматургии режиссером были серьезно изменены многие события, хронология, персонажи и мотивы.
Тот самый момент со льдом из шкатулки посреди пустыни. |Фильм: Царство небесное. Ридли Скот. 2005 год.
Ближе к финалу фильма «Царство небесное» два главных антагониста картины Ги де Лузиньян в исполнении Мартона Чокаша и Рено де Шатильон в исполнении Брендана Глисона попадают в плен к Салах ад-Дину, которого мастерски исполнил американо-сирийский актер Гассан Массуд. Франкские рыцари предстают на суд перед курдским султаном. Общение начинается с того, что Саладину один из его приближенных передает кубок наполненный льдом, зачерпнутым из какой-то загадочной шкатулки. Саладин сначала протягивает кубок де Лузиньяну, однако тот отказывается пить из рук мусульманина и передает кубок де Шатильону. После того, как Рено утоляет жажду, Саладин самолично казнит своего врага и обидчика.
Собственно, вот он - холодильник. |Фото: Twitter.
Сложно сказать, как долго смог бы пропутешествовать по пустыне лед в шкатулке. Однако, в чем сомневаться точно не приходится, так это в том, что жители Ближнего востока прекрасно умели производить твердую воду со старинных времен.
Яхчал внутри. |Фото: bestlj.ru.
Конструкция яхчала состоит из двух основных элементов: здоровенного погреба (без потолка на уровне земли), уходящего в землю на 5-10 метров и конической крыши, которая его накрывает. Самые большие и сложные древние персидские холодильники могли быть подключены к кяризову – подземной канализации. Кроме того, каждый яхчал имел бадгир – специальную вентиляцию для отведения теплого воздуха и поддержания правильного температурного баланса. К холодильной постройке персы подводили акведук, по которому в яхчал шла вода для заморозки. Как правило, акведук тянули вдоль какой-нибудь стены с запада на восток. Делалось это для того, чтобы вода, подходившая к хранилищу, оказывалась в тени и начинала остывать еще до попадания в яхчал.
Яхчал с парой бадгиров для лучшего охлаждения воздуха. |Фото: obmenvsem.org.
Помимо множества продуманных архитектурных решений, правильная работа яхчала обеспечивалась еще и специальными строительными материалами, которые использовались для его возведения. Сама конструкция складывалась из саманного кирпича, сделанного из глинистого грунта и соломы. Однако после этого стены яхчала покрывались слоем специальной водостойкой смеси «сарудж». Сарудж не позволял воде впитываться в кирпич и заставлял ее скатываться обратно в хранилище при попытке испарения. Изготавливался сарудж из песка, глины, извести, козьей шерсти, яичного белка и золы смешанных с определенной пропорции.
Схема устройства простейшего ледяного дома с акведуком. |Фото: nochvmuzee.ru.
Благодаря всему этому температура воздуха внутри яхчала всегда была заметно ниже, чем температура воздуха снаружи. В летнее время года хранилище позволяло держать запасы льда на протяжении всего горячего сезона. Когда же лето кончалось, температура воздуха снаружи и внутри становилась достаточно низкой для того, чтобы комплекс мог еще и производить лед прямо на месте из той воды, которая попадала к ледяному дому по акведуку. Нередко, когда яхчал только строился, хозяева завозили в него некоторое количество «дикого» льда, добытого в близлежащих горах. Привезенный и сложенный в персидском холодильнике лед позволял значительно снизить температуру внутри помещения. Таким образом, процесс производства и хранения бодрящего сокровища поддерживался в дальнейшем самостоятельно. Главное было не расходовать слишком много льда за один раз, постоянно подавать воду и не нарушать температурный баланс.
Фалуде - традиционный восточный десерт изо льда в современном исполнении. |Фото: worldfood.guide.
Само собой, в те времена лед из яхчалов не был доступен всем и каждому. Производство и хранение льда было, выражаясь современным языком – серьезным бизнесом. Покупали лед в первую очередь представители привилегированных сословий, а также наиболее состоятельные купцы и ремесленники. Использовался лед как для консервирования продуктов питания, так и для производства ряда блюд. Так, например, именно в древней Персии еще в V веке до нашей эры был придуман прообраз современного мороженного – десерт фалуде. Сегодня он является ярким представителем иранской традиционной кухни.
