«Радиальный дом»: яркий пример гармоничного слияния с окружающей средой

«Радиальный дом»: яркий пример самовыражения и гармоничного слияния с окружающей средой (Таиланд).

Так выглядит нестандартная резиденция с высоты полета (Radial House, Таиланд). | Фото: gavindesign.com.

Макет и план-чертеж «Радиального дома» созданного архитектурной компанией Stu/D/O.

Форма загородной резиденции повторяет крутой поворот берега (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.

Дом состоит из трех модулей, соединенных между собой переходами и галереями (Radial House, Таиланд).

В центральном блоке имеется общая гостиная (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.

Столовая для семейных обедов и ужинов (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.

Одна из спальных комнат на втором уровне, предназначенных для молодежи (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.

Гостиная в молодежной зоне (Radial House, Таиланд). | Фото: gavindesign.com.

Большие пролеты в бетонных плитах «облегчили» конструкцию здания и позволили сохранить деревья (Radial House, Таиланд).

В одном переходе обустроена столовая для проведения семейных встреч и вечеринок (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.

Одна из четырех ванных комнат загородной резиденции (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.

Зона барбекю с видом на озеро (Radial House, Таиланд).

Резиденция площадью 1,1 тыс. кв. метров гармонично вписалась в природную зону (Radial House, Таиланд).