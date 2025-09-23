«Радиальный дом»: яркий пример гармоничного слияния с окружающей средой

На берегу озера в окружении живописных гор и экзотической зелени Национального парка Као Яй (Таиланд) был построен загородный дом нереальной формы, который стал незабываемым местом отдыха для большой семьи и особой достопримечательностью заповедной зоны. Сразу несколько поколений могут отдыхать на лоне природы, при этом иметь индивидуальное пространство, приглашать каждый своих гостей и даже устраивать шумные вечеринки, не нарушая покой других членов семьи.
«Радиальный дом»: яркий пример самовыражения и гармоничного слияния с окружающей средой (Таиланд).
Совсем недавно закончилось строительство загородного дома для большой семьи, состоящей из нескольких поколений, который очень быстро превратился в особую достопримечательность Национального парка Као Яй Таиланда (Khao Yai National Park). Резиденцию удивительной формы под название Radial House («Радиальный дом») спроектировала архитектурная студия Stu/D/O. Ее специалистам удалось особым образом интегрировать масштабное строение площадью 1,1 тыс. кв. метров в заповедную зону. Авторы Novate.ru, уже не раз рассказывали о впечатляющих проектах, которые органично выглядят в окружении природы, но – это особенный случай.
Так выглядит нестандартная резиденция с высоты полета (Radial House, Таиланд). | Фото: gavindesign.com.
Выполняя сложный заказ, авторам проекта удалось не только обеспечить индивидуальными жилыми зонами два поколения семьи, но расположить их на приличном удалении друг от друга.
Макет и план-чертеж «Радиального дома» созданного архитектурной компанией Stu/D/O.
Конструкционные особенности: Поскольку загородный дом расположен прямо на крутом повороте большого озера, его решили собирать сразу из нескольких модулей, два из которых повторяют очертания берега. Из-за сложного рельефа часть здания приобрело радиальные формы, что позволило создать изолированные зоны, где удалось организовать максимально тихую спальню пожилых родителей и развлекательную зону для веселых вечеринок их детей. Эти два крыла расположены так, чтобы из каждого открывался прекрасный вид из панорамных окон. Причем с одной стороны – можно любоваться водной гладью озера, а с другой – живописными склонами гор.
Форма загородной резиденции повторяет крутой поворот берега (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.
Дом состоит из трех модулей, соединенных между собой переходами и галереями (Radial House, Таиланд).
Два жилых модуля Radial House разделены третьей структурой и большим двором, на территории которого постарались сохранить растущие деревья, кустарники и траву. Они в полной мере обеспечивают тесное общение с природой, при этом деревья и кусты стали идеальной ширмой для некоторых помещений. А вот динамичная конструкция третьего модуля способствует взаимодействию и связи между двумя другими блоками и их обитателями. Этому поспособствовала организации в нем общих зон пользования.
В центральном блоке имеется общая гостиная (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.
Столовая для семейных обедов и ужинов (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.
Центральную часть нижнего этажа занимают гостиная, столовая полуоткрытого типа и кухня. Чтобы попасть в родительскую спальню, гардеробную и ванную комнату, придется прогуляться по открытой террасе и переходам. Их предусмотрительно обустроили в конце радиальной части модуля, чтобы максимально удалить от блока, где молодежь устраивает шумные гулянья.
Одна из спальных комнат на втором уровне, предназначенных для молодежи (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.
Гостиная в молодежной зоне (Radial House, Таиланд). | Фото: gavindesign.com.
Комнаты для молодого поколения расположены на противоположной стороне второго объема. Жилые зоны, включающие две спальни, столько же ванных комнат, небольшую гостиную и гардеробную занимают второй этаж, а вот нижний – отдан под организацию открытых зон отдыха, одну из которых легко превратить в летнюю столовую для большой компании. Вдоль открытой террасы молодежь может подняться по наклонной лестнице в специально отведенное место для проведения тех самых веселых вечеринок, которые точно не помешают их родителям ночью спокойно спать.
Большие пролеты в бетонных плитах «облегчили» конструкцию здания и позволили сохранить деревья (Radial House, Таиланд).
Стоит отметить, что конструкцией, выступающей в роли переходной галереи, является бетонная плита с огромными пролетами, среди которых пробиваются кроны деревьев. Такое дизайнерское решение позволило сохранить растения и облегчить масштабное строение, ведь его площадь превышает 1 тыс. кв. метров. Если бы Radial House имел стандартную планировку, то он бы выглядел громоздким. Разбивка на модули, расположенные под разными углами и в значительном удалении друг от друга, стеклянные фасады, обилие открытых пространств, динамичные переходы – все это помогло создать облегченный архитектурный объект, гармонично интегрированный в природную зону.
В одном переходе обустроена столовая для проведения семейных встреч и вечеринок (Radial House, Таиланд). | Фото: dsignsomething.com.
Одна из четырех ванных комнат загородной резиденции (Radial House, Таиланд). | Фото: archdaily.com.
Расположение галерей и самих модулей не только повторяют крутой берег озера, они грамотно распределены, чтобы семейство могло отдыхать или развлекаться на свежем воздухе не зависимо от того, какая погода и, где находится солнце. Благодаря тому, что при планировке были учтены и траектория движения солнца, и преобладающее направление потоков ветра, жильцы могут отдыхать круглосуточно, только нужно выбрать правильную террасу. А вот зона барбекю расположена на открытой площадке со стороны озера, чтобы можно было бесконечно наблюдать не только за огнем, но и за лунной дорожкой, которая всегда появляется с наступлением ночи.
Зона барбекю с видом на озеро (Radial House, Таиланд).
Если говорить о дизайне интерьеров Radial House, то материалы, из которых был построен дом сами по себе не нуждаются в дополнительной облицовке. Согласно современным модным тенденциям, серый бетон ничем не украшают, а вот дерево, в изобилии присутствующее в виде массивной мебели, стеновых и потолочных панелей или перегородок, само по себе является украшением интерьера. И это не говоря о мраморе, который использовался в качестве напольного покрытия некоторых жилых зон и для оформления лестниц.
Резиденция площадью 1,1 тыс. кв. метров гармонично вписалась в природную зону (Radial House, Таиланд).
В Radial House нет ничего лишнего или вызывающего, его обстановка настраивает на расслабление и полное слияние с природой, независимо от того, где находятся обитатели внутри его или снаружи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии