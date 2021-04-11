Почему не завязываются кабачки? Что делать в этом случае?

Любые овощи мы всегда сажаем с одной единственной целью – получить от них достойный урожай. Но, иногда мы получаем его совсем не в тех объёмах, на которые рассчитывали, а, то и вообще остаемся, ни с чем, когда плоды просто не хотят завязываться. Такое, например, вполне может произойти с кабачками. Правда, с ними происходит это редко, ведь кабачки растут очень хорошо, и чтобы они не дали урожай нужно ещё постараться. Тем не менее, это реальная проблема, и нужно знать, что делать при отсутствии завязи на кабачках, чтобы «вернуть» её на свои места.

Если нет завязи на кабачках. В чём может быть причина?

Между тем, проблемы с завязью могут быть не только у кабачков, но и у других овощей. Часто такое случается с капустой. Если эта проблема Вас тоже не обошла стороной, то, почитайте вот здесь, про причины этого явления у капусты. Что касается кабачков, то с ними могут происходить и другие неприятности, бывает, что их плоды гниют на грядке. И это тоже приводит к серьёзным потерям урожая. Но, у нас до образования плодов дело ещё не дошло, ведь кабачки ещё даже не завязались. Чего же им не хватает?

Семена

Если Вы посадили семена совсем свежие, и они не лежали у Вас 3 года, как это положено, то, Вы получите один пустоцвет, без женских цветков.

Избыток листьев на кустах

Но, и здесь есть выход. Кабачки всё-таки могут дать завязь, но для этого следует ограничить их в воде, и не поливать с неделю, или даже, две. Это будет серьёзным стрессом для них, в результате запустится естественный инстинкт самосохранения, который и даст Вам завязи.

В этом случае большинство ресурсов, как раз, в эти самые листья и идёт, а сами листья сильно затеняют само растение. В этом случае, часть листьев просто удаляют, но делать это за один раз не следует. Лучше, заниматься этим несколько дней подряд, при этом удаляя каждый раз по парочке листочков.

Излишки завязи на кустах

Да, и это вполне может быть одной из причин дальнейшего отсутствия завязи. Если её изначально образовалось слишком много, а потом просто пусто, то это своеобразный перегруз кустов кабачков завязью. Этот процесс нужно регулировать. Так, женской завязи в один приём, должно быть на кустах не более 4-х штук. Если же завязи на кустах слишком много, и они сильно перегружены, то поливать их нужно обязательно регулярно. Кроме полива, им следует помочь «взбодриться», для чего вносят нитрофоску (воды 10 л – препарата грамм 40-60). Также, кабачки можно ещё и опрыскать сверху. Для этого хорошо подходят препараты «Завязь» либо «Бутон».

Проблемы с питанием

Если кабачки у Вас растут самостоятельно, безо всякой подкормки, то проблемы с завязью вполне возможны. Подкармливать их, конечно, необходимо, и лучше всего каждые две недели. Такой цикл подкормки существенно увеличит урожай. А, использовать для этого следует удобрения комплексные. Например, можно взять нитрофоску или азофоску, препараты «Полифид», «Сотка весенняя» и другие. Концентрация удобрений не должна быть большой. Столовой ложки (любого из них) будет вполне достаточно на 10 литров воды.

Проблемы с опылением

У кабачков им обычно занимаются муравьи, а вовсе не пчёлы. Так что, когда будете бороться с тлей, то не увлекайтесь, а то оставите участок и без муравьёв. Если так и вышло, тогда привлекайте пчёл, а они, как известно, любят мёд. Поэтому и кабачки для этого опрыскивают его раствором. Для 10-ти литров воды мёда будет вполне достаточно всего 2-х – 3-х столовых ложек.

Иногда бывает, что и этим пчёл не удаётся привлечь к кабачкам. В этом случае всю пчелиную работу придётся выполнять самостоятельно. Найдите мужской цветок (на нём завязи нет), оборвите с него все лепестки, и теперь просто приложите его к цветкам женским (они имеют завязь). Но, заниматься этим придётся каждое утро, тогда урожай у Вас будет постоянно.

Неподходящая температура

В холодное лето, могут «замёрзнуть» даже кабачки. Если погода не радует высокими температурами, то кабачки, наряду со всеми тыквенными, обязательно утепляют. Для этого подойдёт плёнка, или можно использовать лутрасил.

Жара кабачкам тоже не особо нравится. При такой погоде, пыльца стерилизуется и теряет свои свойства. В этом случае, оживить кабачки могут только частые поливы, и ещё опрыскивание, для которого используют борную кислоту – 10 литров воды, 10 грамм кислоты.

Посмотрите ещё вот это видео, где Вам расскажут, про причины отсутствия завязи на кабачках, а также покажут, как провести их искусственное опыление.