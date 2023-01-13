20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

С нами не соскучишься!





AFP PHOTO / LIU JIN





1. Для того, чтобы китайские солдаты держали голову ровно и высоко



2. Военная полиция Республики Китай, использует привязанную к шесту проволоку, чтобы тренировать своих полицейских поднимать руки во время марша строго до определенной высоты.



3. 100 миллионов человек в Китае живут всего на 1 американский доллар в день.



4. Кетчуп появился в Китае как соус для маринования рыбы и носил название «ke-tsiap»



5. Китайцы не забирают с собой еду,







6. Официально Китай не является религиозной страной, но здесь насчитывается около 54 миллионов христиан.



7. В Китае к смертной казни ежегодно приговаривают в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране.



8. В городе



9. Google в партнерстве с крупнейшими мировыми звукозаписывающими компаниями открыл китайцам доступ к скачиванию бесплатной музыки.



10. Полиция Китая довольно часто использует вместо полицейских собак обычных гусей. Всё благодаря агрессивности и прекрасному зрению этих птиц.







REUTERS / Jason Lee





11. Каждый год в Китае регистрируется около миллиона абортов. И всё это по причине политики одного ребенка. Под такие жестокие меры чаще всего попадают девочки.



12. Невероятно, но 30 миллионов людей в Китае живут в домах-пещерах, они называются яодуны.



13. В Китае настолько загрязнен воздух, что все



14. Некоторые китайские компании по производству пищи были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче.



15. Женщины в Китае готовы заплатить 700 долларов за операцию по восстановлению девственной плевы.







16. В 1973 году 10 миллионов китайских женщин переехали в США, чтобы таким образом решить проблему демографического кризиса в Китае.



17. В Китае запрещены игровые приставки PlayStation.



18. Ежегодно в Китае съедают примерно 4 миллиона кошек. в мире, китай, люди, факт



19. В Шанхае был



20. В Чунцине для людей, которые не могут оторваться от телефонов, были сделаны специальные тропинки, чтобы они из-за невнимательности сами не покалечились и не покалечили окружающих.



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Для того, чтобы китайские солдаты держали голову ровно и высоко , к воротнику их формы прикалывают булавку.Военная полиция Республики Китай, использует привязанную к шесту проволоку, чтобы тренировать своих полицейских поднимать руки во время марша строго до определенной высоты.100 миллионов человек в Китае живут всего на 1 американский доллар в день.Кетчуп появился в Китае как соус для маринования рыбы и носил название «ke-tsiap»Китайцы не забирают с собой еду, купленную через МакДрайв, а берут заказанное в ресторан и там всё съедают.Официально Китай не является религиозной страной, но здесь насчитывается около 54 миллионов христиан.В Китае к смертной казни ежегодно приговаривают в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране.В городе Дунин яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников, считаются настоящим деликатесом.Google в партнерстве с крупнейшими мировыми звукозаписывающими компаниями открыл китайцам доступ к скачиванию бесплатной музыки.Полиция Китая довольно часто использует вместо полицейских собак обычных гусей. Всё благодаря агрессивности и прекрасному зрению этих птиц.Каждый год в Китае регистрируется около миллиона абортов. И всё это по причине политики одного ребенка. Под такие жестокие меры чаще всего попадают девочки.Невероятно, но 30 миллионов людей в Китае живут в домах-пещерах, они называются яодуны.В Китае настолько загрязнен воздух, что все выбросы в атмосферу через Тихий океан достигают даже Сан-Франциско.Некоторые китайские компании по производству пищи были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче.Женщины в Китае готовы заплатить 700 долларов за операцию по восстановлению девственной плевы.В 1973 году 10 миллионов китайских женщин переехали в США, чтобы таким образом решить проблему демографического кризиса в Китае.В Китае запрещены игровые приставки PlayStation.Ежегодно в Китае съедают примерно 4 миллиона кошек. в мире, китай, люди, фактВ Шанхае был установлен рекорд на самую длинную пробку протяженностью в 99 километров. Она длилась 12 дней.В Чунцине для людей, которые не могут оторваться от телефонов, были сделаны специальные тропинки, чтобы они из-за невнимательности сами не покалечились и не покалечили окружающих.

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