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20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

AFP PHOTO / LIU JIN




AFP PHOTO / LIU JIN




1. Для того, чтобы китайские солдаты держали голову ровно и высоко, к воротнику их формы прикалывают булавку.

2. Военная полиция Республики Китай, использует привязанную к шесту проволоку, чтобы тренировать своих полицейских поднимать руки во время марша строго до определенной высоты.

3. 100 миллионов человек в Китае живут всего на 1 американский доллар в день.

4. Кетчуп появился в Китае как соус для маринования рыбы и носил название «ke-tsiap»

5. Китайцы не забирают с собой еду, купленную через МакДрайв, а берут заказанное в ресторан и там всё съедают.

20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

6. Официально Китай не является религиозной страной, но здесь насчитывается около 54 миллионов христиан.

7. В Китае к смертной казни ежегодно приговаривают в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране.

8. В городе Дунин яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников, считаются настоящим деликатесом.

9. Google в партнерстве с крупнейшими мировыми звукозаписывающими компаниями открыл китайцам доступ к скачиванию бесплатной музыки.

10. Полиция Китая довольно часто использует вместо полицейских собак обычных гусей. Всё благодаря агрессивности и прекрасному зрению этих птиц.


REUTERS / Jason Lee

REUTERS / Jason Lee




11. Каждый год в Китае регистрируется около миллиона абортов. И всё это по причине политики одного ребенка. Под такие жестокие меры чаще всего попадают девочки.

12. Невероятно, но 30 миллионов людей в Китае живут в домах-пещерах, они называются яодуны.

13. В Китае настолько загрязнен воздух, что все выбросы в атмосферу через Тихий океан достигают даже Сан-Франциско.

14. Некоторые китайские компании по производству пищи были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче.

15. Женщины в Китае готовы заплатить 700 долларов за операцию по восстановлению девственной плевы.

20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

16. В 1973 году 10 миллионов китайских женщин переехали в США, чтобы таким образом решить проблему демографического кризиса в Китае.

17. В Китае запрещены игровые приставки PlayStation.

18. Ежегодно в Китае съедают примерно 4 миллиона кошек. в мире, китай, люди, факт

19. В Шанхае был установлен рекорд на самую длинную пробку протяженностью в 99 километров. Она длилась 12 дней.

20. В Чунцине для людей, которые не могут оторваться от телефонов, были сделаны специальные тропинки, чтобы они из-за невнимательности сами не покалечились и не покалечили окружающих.

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20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

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20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивятПодписаться на мой Instagram
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