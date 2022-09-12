Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы-шизофренички, работающей в детской больнице врачом. Историю доверчивой россиянки рассказала в Twitter Стендап-комик Таня Щукина.

Автор пишет, что на протяжении трёх лет она жила со Светланой Богачёвой. Всё это время она спасала её от онкологии, вела переписку с врачами, психологами.

Помогать Щукина начала после того, как у врача повесился муж. И вот так сложилось, что женщина еще и потеряла в аварии дочь. Правда, позже выяснилось, что ни мужа, ни ребёнка у детского врача не было. А еще она никогда она не болела раком, а симптомы - грамотно симулировала.

Доктор создавала искусственные некрозы, вливая в вены спирт, а выпадение волос имитировала с помощью крема для эпиляции. Чтобы вызвать жалось и получить больше денег от наивной Щукиной, Богачёва избивала себя, ломала пальцы на руках.

Была у Светы и выдуманная протежэ - сиротка Лиза, которую она, согласно легенде, однажды спасла. Девушка страдала от наркотической зависимости, а Света якобы помогала ей справиться с этимими проблемами.

Естественно, такая поддержка требовала определённых средств, которыми Свету снабжала Таня. Вскоре придуманная Лиза внезапно умерла.

«Больше пяти человек, с которыми я общалась, была Света. У каждого, свои истории, стиль письма. Она создавала жизни людей с точностью до малейших деталек и помнила каждую из них. <…> Я жила три года в тотальной лжи. Спасала того, кто в этом не нуждался. Оплакивала смерти людей, которых не существовало», — пояснила Таня. Потерпевшая вынуждена была признать — «она [Света] гениальна в своём п*****е».

Вся Правда вылезла наружу совершенно случайно. Щукина звонила онкологу, но телефон внезапно зазвонил у Светы (та просто не успела вовремя выключить гаджет).

«Она, видимо, совсем запуталась в номерах и сим-картах. Большинству персонажей дозвониться было нереально, и, я клянусь, она придумывала этому адекватные причины», — пояснила Таня.

«Я умная. И мне действительно легко верят. Я объективно хорошо вру. За создание внешней фабулы отвечает отдельное «я», за создание переписки — другое», — призналась шизофреничка перед объективом камеры (обманутая Таня вела скрытую съёмку).

В итоге Свету выставили за дверь. «Дала ей денег, проездной, одежду и т.д. Никогда надеюсь её не увидеть. <…> А вы — будьте осторожны», — подытожила Щукина.