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Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы-шизофренички, работающей в детской больнице врачом. Историю доверчивой россиянки рассказала в Twitter Стендап-комик Таня Щукина.

Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

Автор пишет, что на протяжении трёх лет она жила со Светланой Богачёвой. Всё это время она спасала её от онкологии, вела переписку с врачами, психологами.

Помогать Щукина начала после того, как у врача повесился муж. И вот так сложилось, что женщина еще и потеряла в аварии дочь. Правда, позже выяснилось, что ни мужа, ни ребёнка у детского врача не было. А еще она никогда она не болела раком, а симптомы - грамотно симулировала.

Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

Доктор создавала искусственные некрозы, вливая в вены спирт, а выпадение волос имитировала с помощью крема для эпиляции. Чтобы вызвать жалось и получить больше денег от наивной Щукиной, Богачёва избивала себя, ломала пальцы на руках.

Была у Светы и выдуманная протежэ - сиротка Лиза, которую она, согласно легенде, однажды спасла. Девушка страдала от наркотической зависимости, а Света якобы помогала ей справиться с этимими проблемами.

Естественно, такая поддержка требовала определённых средств, которыми Свету снабжала Таня. Вскоре придуманная Лиза внезапно умерла.

Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

«Больше пяти человек, с которыми я общалась, была Света.

У каждого, свои истории, стиль письма. Она создавала жизни людей с точностью до малейших деталек и помнила каждую из них. <…> Я жила три года в тотальной лжи. Спасала того, кто в этом не нуждался. Оплакивала смерти людей, которых не существовало», — пояснила Таня. Потерпевшая вынуждена была признать — «она [Света] гениальна в своём п*****е».

Вся Правда вылезла наружу совершенно случайно. Щукина звонила онкологу, но телефон внезапно зазвонил у Светы (та просто не успела вовремя выключить гаджет).

«Она, видимо, совсем запуталась в номерах и сим-картах. Большинству персонажей дозвониться было нереально, и, я клянусь, она придумывала этому адекватные причины», — пояснила Таня.

«Я умная. И мне действительно легко верят. Я объективно хорошо вру. За создание внешней фабулы отвечает отдельное «я», за создание переписки — другое», — призналась шизофреничка перед объективом камеры (обманутая Таня вела скрытую съёмку).

Мой сосед-шизофреник: детский врач три года разводила на деньги жительницу Петербурга

В итоге Свету выставили за дверь. «Дала ей денег, проездной, одежду и т.д. Никогда надеюсь её не увидеть. <…> А вы — будьте осторожны», — подытожила Щукина.

 

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