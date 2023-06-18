Индустриальные пейзажи

В 30-е годы прошлого века появилось интересное направление, получившее название «индустриальный пейзаж». Ветряки в полях, огромные тарелки в горах, коровы на фоне труб – всё это в сегодняшней подборке индустриальных пейзажей.







1. Природа и дорога. Межштатная автомагистраль Interstate 94 в Соединённых Штатах Америки, 12 января 2017.







2. В прошлом году в Китае завершили строительство самой большой в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Диаметр его рефлектора — полкилометра! Телескоп FAST будет наблюдать за объектами, расположенными на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли. В Национальном космическом агентстве Китая планируют, что радиотелескоп также сможет обнаружить сигналы внеземных цивилизаций.







3. Интересная конструкция в Германии, взобравшись на которую открывается вид на пром зону Дуйсбурга. Ветер слегла колышет лестничную горку, создавая своеобразный «аттракцион» для любителей высоты. Горки с названием «Тигр и Черепаха» находятся в Дуйсбурге. (Фото Kevin Kurek):







4. Панели солнечных батарей хорошо сочетаются с природными ландшафтами, Ольягуэ, Чили, 9 января 2016. (Фото Pablo Sanhueza | Reuters):







5. Стая скворцов под заводом на юге Израиля, 28 декабря 2015. (Фото Amir Cohen | Reuters):







6. Угольная электростанция в Южной Африке, 2 марта 2016. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):







7. Нефть качают недалеко от Багдада в Ираке, 14 октября 2016. Кто? По некоторым оценкам, Америка держит «под сапогом» 80% иракских нефтевышек. Не зря же в 2003 году в Совете Безопасности махали пробиркой с «сибирской язвой». (Фото Essam Al-Sudani | Reuters):







8. Нефтяники в Индонезии, 22 октября 2016. (Фото Puspa Perwitasari | Reuters):







9. Градирни во Франции, 21 октября 2016. Это устройства для охлаждения большого количества воды потоком воздуха. Иногда градирни называют также охладительными башнями. (Фото Regis Duvignau | Reuters):







10. А это буровые установки в Шотландии, 2 ноября 2016. (Фото Russell Cheyne | Reuters):







11. Мусоросжигательный завод недалеко от Парижа, 9 декабря 2016. (Фото Charles Platiau | Reuters):







12. Золотой рудник. Конго — крупнейшая африканская страна к югу от Сахары и на бумаге одна из самых богатых: здесь сосредоточены огромные залежи алмазов и золота, кобальтовых, медных, оловянных, танталовых и множества других руд. Однако нескончаемая война превратила Конго в одну из беднейших и несчастнейших стран. (Фото Pete Jones | Reuters):







13. Электростанция в Германии, 4 марта 2016. (Фото Wolfgang Rattay | Reuters):







14. Ветрогенератор — ну очень эффектное устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.Бельгия, 25 января 2016. (Фото Eric Vidal | Reuters):







15. В Европе и США огромные ветряки — привычный элемент загородного пейзажа. Эти красивые гиганты устанавливаются не только на земле, но и на водных просторах. Подробнее читайте в статье «Ветряки: сила ветра».







16. Дымящие трубы и линии электропередач. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):







17. Красивый индустриальный пейзаж. Градирня атомной электростанции в Швейцарии, 18 ноября 2014. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







18. Кашага́н — крупное шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. (Фото Anatoly Ustinenko | Reuters):







19. Корова и тепловая станция в Испании, 23 января 2017. (Фото Eloy Alonso | Reuters):







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